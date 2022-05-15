6' Желтая карточкаRaniele
0:1
25' ГолOscar Ruiz
1:1
27' ГолBissoli
30' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
59' Желтая карточкаАлвес Родриго
60' Желтая карточкаБрессан Матеус
64' Красная карточкаJose M.F. Moreno Chico II
1:2
71' ГолVitor Mendes
85' Красная карточкаПаулиньо Жозе
89' Желтая карточкаParaguaio
90' Желтая карточкаCesar Ribela
Ход матча
6'
25'
0:1
59'
60'
65'
71'
1:2
72'
85'
89'
90'
13
Kevin
II
33
Кортез
Бруно
14
Raniele
53
Morato
77
Bissoli
31
Cesar
Ribela
34
Vitor
Mendes
16
Jadson
III
11
Oscar
Ruiz
80
Питта
Исидро
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
-
53 MoratoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 BissoliНападающий
- Запасные игроки
-
89 ВладимирВратарь
- Защитник
-
9 РомулоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
-
97 ДентиньоНападающий
- Нападающий
-
83 Gledson I
-
21 Jean Pyerre
-
5 Nonoca
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizНападающий
-
80 Питта ИсидроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
88 Gabriel Tota
-
-
Главный тренер: Eduardo Baptista
История личных встреч
Аваи
Жувентуде
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Аваи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аваи - Коритиба 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0
Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0 Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0 Бруске - Аваи 1:0 Аваи - Prospera 0:1 Жувентус Жарагуа-ду-Сул - Аваи 0:0 Аваи - Barra FC 2:0 Аваи - Шапекоэнсе 0:1 Марсильо Диас - Аваи 0:0
Жувентуде
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1
Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2