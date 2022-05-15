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  3. Бразилия: Серия A
Аваи
1:2
Конец матча
Жувентуде
0'
6' Желтая карточка
Raniele
0:1
25' Гол
Oscar Ruiz
1:1
27' Гол
Bissoli
30' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
59' Желтая карточка
Алвес Родриго
60' Желтая карточка
Брессан Матеус
64' Красная карточка
Jose M.F. Moreno Chico II
1:2
71' Гол
Vitor Mendes
85' Красная карточка
Паулиньо Жозе
89' Желтая карточка
Paraguaio
90' Желтая карточка
Cesar Ribela
90'+8
1
Douglas
Friedrich
13
Kevin
II
26
Брессан
Матеус
31
Chaves
Arthur
33
Кортез
Бруно
8
Bruno
Silva
II
14
Raniele
53
Morato
22
Carlos
Eduardo3
11
Мурики
Гильерме
77
Bissoli
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
34
Vitor
Mendes
28
Миранда
Пауло
90
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
94
Паулиньо
Жозе
16
Jadson
III
50
Yuri
Oliveira
Lima
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
11
Oscar
Ruiz
80
Питта
Исидро
Аваи
4-2-3-1
Жувентуде
4-4-2

История личных встреч

Аваи
Жувентуде

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
5:2
СB
3:0
СB
1:0
СB
1:3
К
0:2
СB
1:0
СB
1:0

Результаты последних матчей

Аваи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аваи - Коритиба 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0
Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0 Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0 Бруске - Аваи 1:0 Аваи - Prospera 0:1 Жувентус Жарагуа-ду-Сул - Аваи 0:0 Аваи - Barra FC 2:0 Аваи - Шапекоэнсе 0:1 Марсильо Диас - Аваи 0:0
Жувентуде
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1
Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    92'
    Cesar Ribela получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    89'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    89'
    Гильерме Пареде получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Алвес Родриго уходит с поля. Thalisson выходит вместо него
  • 85'
    УДАЛЕНИЕ! - Паулиньо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 81'
    Eduardo уходит с поля. Dentinho выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 38'
      Мурики Гильерме уходит с поля. Romulo выходит вместо него
    • Желтая карточка
      30'
      Юри Оливейра Лима получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Биссоли бьет в цель!
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Оскар Руис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      6'
      Raniele получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аваи 1:2 Жувентуде онлайн

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