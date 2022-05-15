1:1
Перерыв
0:1
14' ГолMoises Vieira
29' Желтая карточкаBrayan Ceballos
30' Желтая карточкаГонсалвеш Диего
40' Вторая желтая карточкаBrayan Ceballos
1:1
42' ГолErison
45' Желтая карточкаКану Рубенилсон
Ход матча
14'
0:1
29'
30'
40'
42'
1:1
45'
6
Че
Че
55
Luis
Oyama
89
Erison
2
Tinga
I
15
Фелипе
35
Эркулес
22
Picachu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 ErisonНападающий
- Запасные игроки
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
-
44 KlausЗащитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
14 Chayene
-
-
-
-
70 Vinicius5
-
62 Kayque
-
23 Romildo
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
-
15 ФелипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Нападающий
-
77 Igor Torres
-
-
-
-
14 Ronald
-
11 Romarinho3
-
8 Jussa
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Форталеза
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1
Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2 Ботафого Рибейрао - Бангу 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рибейрао 1:1
Форталеза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1
Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Форталеза - Альянса Лима 2:1 Форталеза - Caucaia EC 4:0 Caucaia EC - Форталеза 0:0 Депортиво Кали - Форталеза 1:3 Форталеза - Витория 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Форталеза - Тигрес Богота 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Валледупар - Форталеза 1:1 Форталеза - Коло-Коло 1:2 Форталеза - Кортулуа 1:0 Форталеза - Спорт Ресифи 1:0