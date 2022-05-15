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  3. Бразилия: Серия A
Ботафого Рибейрао
3:1
Конец матча
Форталеза
0'
0:1
14' Гол
Moises Vieira
29' Желтая карточка
Brayan Ceballos
30' Желтая карточка
Гонсалвеш Диего
40' Вторая желтая карточка
Brayan Ceballos
1:1
42' Гол
Erison
45' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
2:1
89' Гол
Каррейро Патрик
90' Желтая карточка
Каррейро Патрик
3:1
90' Гол в свои ворота
Марсело Бук
90'+9
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
4
Кану
Рубенилсон
15
Куэста
Виктор
20
Daniel
Borges
6
Че
Че
55
Luis
Oyama
29
Виктор
Жоао
II
18
Фернандес
Лукас
IV
11
Гонсалвеш
Диего
89
Erison
1
Марсело
Бук
2
Tinga
I
15
Фелипе
5
Marcelo
Conceicao
6
Brayan
Ceballos
35
Эркулес
13
Лима
Лукас
III
22
Picachu
10
Lucas
Crispim
21
Moises
Vieira
18
Ромеро
Сильвио
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Форталеза

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
КСВ
0:1
КСВ
2:1

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1
Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2 Ботафого Рибейрао - Бангу 2:0 Боавишта РЖ - Ботафого Рибейрао 1:1
Форталеза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1
Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Форталеза - Альянса Лима 2:1 Форталеза - Caucaia EC 4:0 Caucaia EC - Форталеза 0:0 Депортиво Кали - Форталеза 1:3 Форталеза - Витория 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Форталеза - Тигрес Богота 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Валледупар - Форталеза 1:1 Форталеза - Коло-Коло 1:2 Форталеза - Кортулуа 1:0 Форталеза - Спорт Ресифи 1:0
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Марсело Бук уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 91'
    Лукас Криспим уходит с поля. Игор Торрес выходит вместо него
  • Желтая карточка
    90'
    Патрик Каррейро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Патрик Каррейро бьет в цель!
  • 80'
    Гонсалвеш Диего уходит с поля. Vinicius выходит вместо него
  • 79'
    Саравия Ренсо уходит с поля. Hugo выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Кану Рубенилсон получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Erison бьет в цель!
    • 40'
      Brayan Ceballos получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      40'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Гонсалвеш Диего получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Brayan Ceballos получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Moises Vieira бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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