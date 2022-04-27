На фланге получил по ногам Ло Чельсо в подкате от Тьяго. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Хендерсон, но на выходе Рульи перехватил этот пас.

Мог убегать на ворота соперника Мане после заброса от Хендерсона, но нарушил он правила в борьбе против Торреса.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Фабиньо на ход Диасу, но тому пробить в подкате помешал Фойт.

После сольного прохода решил пробить по воротам с линии чужой штрафной Тьяго. Лишь штанга сейчас спасла гостей от пропущенного гола.

38' Пробивал по воротам Ло Чельсо в падении из пределов штрафной после заброса от Парехо, но мяч полетел крайне неточно.

37' Ушел от соперника по флангу Арнольд и прострелил в центр штрафной, где пробил в касание Салах, но мяч прошел над перекладиной.

36' С угла поля Арнольд навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Капу и вынес мяч головой подальше от ворот.

35' С линии чужой штрафной пробивал по воротам Мане с разворота, но мяч после рикошета от Альбиоля пролетел в сантиметрах от штанги.

34' В центре поля Ван Дейк откровенно сбивал Чуквезе, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

33' С дальней дистанции пробил по воротам Диас после сольного прохода, но Рульи кулаками отбил сферу в сторону.

32' С правого фланга Салах забросил в штрафную, куда врывался Мане, но мяч в последний момент перехватил Альбиоль.

31' Пауза в матче. Угодил мяч в голову Торресу в прошлом эпизоде и отправил его в нокаут. Без помощи медиков здесь не обойтись.

30' Со штрафного попытался Арнольд закрутить в ближний верхний угол, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

29' Перед чужой штрафной Арнольд оказался на газоне в борьбе против Коклена. Опасный стандарт исполнять будут мерсисайдцы.

28' Зацепился за мяч в чужой штрафной Мане и сбросил под удар Салаху, но тот не попал в створ ворот, пробив в одно касание.

27' С центра отдавал пас Хендерсон на правый фланг, куда забегал Диас, но не смог он догнать сферу в пределах поля.

26' С угла поля Арнольд подал на линию вратарской, но здесь Фабиньо нарушил правила в борьбе с Кокленом, что не осталось без внимания судьи.

25' Низом прострелил в центр штрафной Арнольд с фланга, но здесь в падении Капу перевел сферу на угловой.

24' С фланга Арнольд забросил в штрафную соперника на Салаха, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Торресу.

23' Сместился с фланга Тьяго в центр и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до Рульи.

22' Отдавал пас по флангу Конате на ход Хендерсону, но тот потерял мяч в силовой борьбе против Эступиньяна.

21' Диагональ исполнял Тьяго в штрафную на ход Мане, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Альбиоль.

20' Тонкий пас исполнял Капу в штрафную соперника на ход Чуквезе, но того опередил в последний момент Конате и не позволил пробить.

19' По флангу забросил Эступиньян на ход Коклену, но того опередил Хендерсон и головой вынес сферу в аут.

18' Прорывался по флангу Эступиньян и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

17' Выиграл подбор у штрафной соперника Диас и пробил с лету, но Рульи кулаками отбил мяч в сторону.

16' Забросил Капу на ход Данджуме, который убегал в контратаку, но судья остановил игру, зафиксировав офсайд.

15' Сместился с фланга к линии чужой штрафной Диас и пробил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для Рульи.

14' Мог убегать снова на ворота Данджума после паса от Ло Чельсо, но на выходе Алиссон забрал мяч в руки.

13' По флангу забрасывал Коклен на ход Данджуме, но тот проиграл скоростную дуэль Ван Дейку и потерял мяч.

12' Салах забросил в штрафную на Мане, который пробил головой, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

11' Прорвался Данджума по флангу на скорости и прострелил вдоль ворот, но мяч застрял в гуще защитников.

10' Снова пробивал головой Конате после подачи с угла поля, но на этот раз мяч полетел намного выше перекладины.

9' С углового Робертсон навесил в центр штрафной, где пробил Конате головой, но мяч угодил в Мане и не дошел до ворот.

8' Ушел от соперника Диас на скорости и покатил в центр, но перехватил мяч в последний момент Капу.

7' Пробивал головой Робертсон из пределов штрафной после подачи от Тьяго, но мяч полетел намного выше ворот.

6' С левого фланга Диас подавал в центр штрафной, где пытался пробить головой Хендерсон, но проиграл он борьбу за мяч Альбиолю.

5' Хендерсон забросил на чужую половину поля, куда забегал Мане, но потерял он мяч в борьбе против Торреса.

4' Диагональ исполнял Фабиньо в штрафную на Салаха, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за лицевую линию.

3' Забросил по флангу Тьяго на ход Диасу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.