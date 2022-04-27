Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Энфилд
32' Желтая карточкаВан Дейк Виргил
|1 000 руб.
|1 000 руб.
Ход матча
32'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
10
Мане
Садио
23
Диас
Луис
11
Чуквезе
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
-
23 Диас ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Гомес ДжоЗащитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
-
46 Уильямс РисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
25 Орье СержЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
- Нападающий
-
16 Диа БулайеНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ливерпуль
Вильярреал
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|8 (1)
|0.73
|Фирмино Роберто
|5
|0.45
|Мане Садио
|3
|0.27
|Конате Ибраима
|2
|0.18
|Хендерсон Джордан
|1
|0.09
|Ориги Дивок
|1
|0.09
|Кейта Наби
|1
|0.09
|Жота Диогу
|1
|0.09
|Диас Луис
|1
|0.09
|Алькантара Тьяго
|1
|0.09
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|6 (1)
|0.55
|Морено Херард
|2 (1)
|0.18
|Капу Этьен
|2
|0.18
|Чуквезе Саму
|2
|0.18
|Парехо Даниэль
|1
|0.09
|Алькасер Пако
|1
|0.09
|Морено Альберто
|1
|0.09
|Тригерос Мануэль
|1
|0.09
|Пино Йереми
|1
|0.09
|Торрес Пау II
|1
|0.09
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пино Йереми
|3
|0
|Коклен Франсис
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Рульи Херонимо
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
5
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
24
18
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
13%
3
17%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
5
21%
7
39%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
1
8%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1
Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Вильярреал
Исход игры
Ливерпуль
82.1% (147)
Ничья
8.4% (15)
Вильярреал
9.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (52)
Меньше
50.94% (54)
Обе команды забьют
Да
50.94% (54)
Нет
49.06% (52)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
22.3% (40)
2:1 Ливерпуль
15.6% (28)
3:1 Ливерпуль
8.9% (16)
1:0 Ливерпуль
5% (9)
1:1 Ничья
2.8% (5)
3:0 Ливерпуль
1.1% (2)
4:1 Ливерпуль
1.1% (2)
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