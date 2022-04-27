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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Вильярреал
0'
32' Желтая карточка
Ван Дейк Виргил
43'
Опасный удар Мане (видео). Лига ...

Ход матча

32'
Ван Дейк Виргил
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 179
Ливерпуль 82.1% (147)
X 8.4% (15)
Вильярреал 9.5% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Вильярреал
1.36
6.10
9.79
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
10
Мане
Садио
23
Диас
Луис
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
17
Ло
Чельсо
Джовани
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
19
Коклен
Франсис
11
Чуквезе
Саму
15
Данджума
Арно
Ливерпуль
4-3-3
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Ливерпуль
Вильярреал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0
ЛЕ
1:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 8 (1) 0.73
Фирмино Роберто 5 0.45
Мане Садио 3 0.27
Конате Ибраима 2 0.18
Хендерсон Джордан 1 0.09
Ориги Дивок 1 0.09
Кейта Наби 1 0.09
Жота Диогу 1 0.09
Диас Луис 1 0.09
Алькантара Тьяго 1 0.09
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 6 (1) 0.55
Морено Херард 2 (1) 0.18
Капу Этьен 2 0.18
Чуквезе Саму 2 0.18
Парехо Даниэль 1 0.09
Алькасер Пако 1 0.09
Морено Альберто 1 0.09
Тригерос Мануэль 1 0.09
Пино Йереми 1 0.09
Торрес Пау II 1 0.09
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 3 0
Мане Садио 2 0
Жота Диогу 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пино Йереми 3 0
Коклен Франсис 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Морено Альберто 2 0
Рульи Херонимо 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Морено Херард 1 0
Пенья Рубен 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Фойт Хуан 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
5
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

24
18
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
13%
3
17%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
5
21%
7
39%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
1
8%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1
Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
1/4 финала
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
4 Челси
5 Реал Мадрид
4 Бенфика
6 Ливерпуль
2 Вильярреал
1 Бавария
1/2 финала
4 Манчестер Сити
3 Реал Мадрид
0 Ливерпуль
0 Вильярреал
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    43'
    После сольного прохода решил пробить по воротам с линии чужой штрафной Тьяго. Лишь штанга сейчас спасла гостей от пропущенного гола.
  • 42'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Фабиньо на ход Диасу, но тому пробить в подкате помешал Фойт.
  • 41'
    Мог убегать на ворота соперника Мане после заброса от Хендерсона, но нарушил он правила в борьбе против Торреса.
  • 40'
    С левого фланга низом прострелил в центр штрафной Хендерсон, но на выходе Рульи перехватил этот пас.
  • 39'
    На фланге получил по ногам Ло Чельсо в подкате от Тьяго. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 38'
    Пробивал по воротам Ло Чельсо в падении из пределов штрафной после заброса от Парехо, но мяч полетел крайне неточно.
  • 37'
    Ушел от соперника по флангу Арнольд и прострелил в центр штрафной, где пробил в касание Салах, но мяч прошел над перекладиной.
  • 36'
    С угла поля Арнольд навесил в центр штрафной, но здесь выиграл верх Капу и вынес мяч головой подальше от ворот.
  • Опасный момент
    35'
    С линии чужой штрафной пробивал по воротам Мане с разворота, но мяч после рикошета от Альбиоля пролетел в сантиметрах от штанги.
  • Желтая карточка
    34'
    В центре поля Ван Дейк откровенно сбивал Чуквезе, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 33'
    С дальней дистанции пробил по воротам Диас после сольного прохода, но Рульи кулаками отбил сферу в сторону.
  • 32'
    С правого фланга Салах забросил в штрафную, куда врывался Мане, но мяч в последний момент перехватил Альбиоль.
  • 31'
    Пауза в матче. Угодил мяч в голову Торресу в прошлом эпизоде и отправил его в нокаут. Без помощи медиков здесь не обойтись. 
  • 30'
    Со штрафного попытался Арнольд закрутить в ближний верхний угол, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • 29'
    Перед чужой штрафной Арнольд оказался на газоне в борьбе против Коклена. Опасный стандарт исполнять будут мерсисайдцы.
  • 28'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Мане и сбросил под удар Салаху, но тот не попал в створ ворот, пробив в одно касание.
  • 27'
    С центра отдавал пас Хендерсон на правый фланг, куда забегал Диас, но не смог он догнать сферу в пределах поля.
  • 26'
    С угла поля Арнольд подал на линию вратарской, но здесь Фабиньо нарушил правила в борьбе с Кокленом, что не осталось без внимания судьи.
  • Угловой
    25'
    Низом прострелил в центр штрафной Арнольд с фланга, но здесь в падении Капу перевел сферу на угловой.
  • 24'
    С фланга Арнольд забросил в штрафную соперника на Салаха, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Торресу.
  • 23'
    Сместился с фланга Тьяго в центр и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников и не дошел до Рульи.
  • 22'
    Отдавал пас по флангу Конате на ход Хендерсону, но тот потерял мяч в силовой борьбе против Эступиньяна.
  • 21'
    Диагональ исполнял Тьяго в штрафную на ход Мане, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Альбиоль.
  • 20'
    Тонкий пас исполнял Капу в штрафную соперника на ход Чуквезе, но того опередил в последний момент Конате и не позволил пробить.
  • 19'
    По флангу забросил Эступиньян на ход Коклену, но того опередил Хендерсон и головой вынес сферу в аут.
  • 18'
    Прорывался по флангу Эступиньян и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 17'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Диас и пробил с лету, но Рульи кулаками отбил мяч в сторону.
  • Офсайд
    16'
    Забросил Капу на ход Данджуме, который убегал в контратаку, но судья остановил игру, зафиксировав офсайд.
  • 15'
    Сместился с фланга к линии чужой штрафной Диас и пробил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для Рульи.
  • 14'
    Мог убегать снова на ворота Данджума после паса от Ло Чельсо, но на выходе Алиссон забрал мяч в руки.
  • 13'
    По флангу забрасывал Коклен на ход Данджуме, но тот проиграл скоростную дуэль Ван Дейку и потерял мяч.
  • 12'
    Салах забросил в штрафную на Мане, который пробил головой, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • 11'
    Прорвался Данджума по флангу на скорости и прострелил вдоль ворот, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 10'
    Снова пробивал головой Конате после подачи с угла поля, но на этот раз мяч полетел намного выше перекладины. 
  • 9'
    С углового Робертсон навесил в центр штрафной, где пробил Конате головой, но мяч угодил в Мане и не дошел до ворот.
  • 8'
    Ушел от соперника Диас на скорости и покатил в центр, но перехватил мяч в последний момент Капу.
  • 7'
    Пробивал головой Робертсон из пределов штрафной после подачи от Тьяго, но мяч полетел намного выше ворот.
  • 6'
    С левого фланга Диас подавал в центр штрафной, где пытался пробить головой Хендерсон, но проиграл он борьбу за мяч Альбиолю.
  • 5'
    Хендерсон забросил на чужую половину поля, куда забегал Мане, но потерял он мяч в борьбе против Торреса.
  • 4'
    Диагональ исполнял Фабиньо в штрафную на Салаха, но тот не смог обработать мяч и выпустил его за лицевую линию.
  • 3'
    Забросил по флангу Тьяго на ход Диасу, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Вильярреал

Исход игры
Ливерпуль
82.1% (147)
Ничья
8.4% (15)
Вильярреал
9.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (52)
Меньше
50.94% (54)
Обе команды забьют
Да
50.94% (54)
Нет
49.06% (52)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
22.3% (40)
2:1 Ливерпуль
15.6% (28)
3:1 Ливерпуль
8.9% (16)
1:0 Ливерпуль
5% (9)
1:1 Ничья
2.8% (5)
3:0 Ливерпуль
1.1% (2)
4:1 Ливерпуль
1.1% (2)
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