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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Вильярреал

История личных встреч

Ливерпуль
Вильярреал

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0
ЛЕ
1:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 8 (1) 0.8
Фирмино Роберто 5 0.5
Мане Садио 3 0.3
Конате Ибраима 2 0.2
Хендерсон Джордан 1 0.1
Ориги Дивок 1 0.1
Кейта Наби 1 0.1
Жота Диогу 1 0.1
Диас Луис 1 0.1
Алькантара Тьяго 1 0.1
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 6 (1) 0.6
Морено Херард 2 (1) 0.2
Капу Этьен 2 0.2
Чуквезе Саму 2 0.2
Парехо Даниэль 1 0.1
Алькасер Пако 1 0.1
Морено Альберто 1 0.1
Тригерос Мануэль 1 0.1
Пино Йереми 1 0.1
Торрес Пау II 1 0.1
Педраса Альфонсо 0 0
Орье Серж 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 3 0
Мане Садио 2 0
Жота Диогу 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пино Йереми 3 0
Коклен Франсис 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Морено Альберто 2 0
Рульи Херонимо 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Морено Херард 1 0
Пенья Рубен 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Фойт Хуан 1 0
Унаи Эмери 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
11%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
5
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

24
18
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
13%
3
17%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
5
21%
7
39%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
1
8%
6
55%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1
Вильярреал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетик Б 1:1
Вильярреал - Бавария 1:0 Леванте - Вильярреал 2:0 Кадис - Вильярреал 1:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1 Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
1/4 финала
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
4 Челси
5 Реал Мадрид
4 Бенфика
6 Ливерпуль
2 Вильярреал
1 Бавария
1/2 финала
0 Манчестер Сити
0 Реал Мадрид
0 Ливерпуль
0 Вильярреал
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Вильярреал

Исход игры
Ливерпуль
90% (36)
Ничья
7.5% (3)
Вильярреал
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (19)
Меньше
47.22% (17)
Обе команды забьют
Да
52.78% (19)
Нет
47.22% (17)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
32.5% (13)
2:1 Ливерпуль
25% (10)
3:1 Ливерпуль
12.5% (5)
1:1 Ничья
5% (2)
1:0 Ливерпуль
5% (2)
3:0 Ливерпуль
5% (2)
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