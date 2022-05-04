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Лига чемпионов

2021-2022

Стадион:
Реал Мадрид
 
Позже
Манчестер Сити

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 417
Реал Мадрид 57.8% (241)
X 14.9% (62)
Манчестер Сити 27.3% (114)
-1
выиграет Реал Мадрид
Хорошая борьба была в первой встрече.где Испанцы продемонстрировали свою собранность и мощь,хоть и поиграли... Ещё
Vitalik555 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Манчестер Сити
3.40
4.15
2.15
Все Коэффициенты
Новости
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
17
Де
Брёйне
Кевин
26
Марез
Рияд
9
Жезус
Габриэль
47
Фоден
Фил
Реал Мадрид
4-3-3
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Реал Мадрид
Манчестер Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧ
4:3
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2
МКЧ
4:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
МКЧ
1:4
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 14 (2) 1.27
Винисиус Жуниор 3 0.27
Родриго 3 0.27
Кроос Тони 2 0.18
Асенсио Марко 1 0.09
Алаба Давид 1 0.09
Модрич Лука 0 0
Менди Ферлан 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 6 (2) 0.55
Жезус Габриэль 4 0.36
Стерлинг Рахим 3 0.27
Силва Бернарду 3 0.27
Фоден Фил 3 0.27
Де Брёйне Кевин 2 0.18
Канселу Жоау 2 0.18
Грилиш Джек 1 0.09
Уокер Кайл 1 0.09
Аке Натан 1 0.09
Палмер Коул 1 0.09
Фернандиньо Фернандо 0 0
Гюндоган Илкай 0 0
Зинченко Александр 0 0
Диаш Рубен 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 3 0
Менди Ферлан 3 0
Милитао Эдер 3 0
Начо Фернандес 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Бензема Карим 1 0
Алаба Давид 1 0
Йович Лука 1 0
Васкес Лукас 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Родриго 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 3 0
Жезус Габриэль 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Родри Эрнандес 2 0
Уокер Кайл 0 1
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Марез Рияд 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аке Натан 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Зинченко Александр 1 0
Фоден Фил 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
4
40%
2
18%
76-90
1
10%
0
0%
91-120

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
3
18%
1-15
3
21%
2
12%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
5
36%
3
18%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
3
38%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

24
28
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
1
4%
4
14%
1-15
4
17%
4
14%
16-30
2
8%
4
14%
31-45
5
21%
5
18%
46-60
4
17%
6
21%
61-75
7
29%
29%
5
18%
76-90
1
4%
0
0%
91-120

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3
Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1
1/8 финала
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
1/4 финала
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
4 Челси
5 Реал Мадрид
4 Бенфика
6 Ливерпуль
2 Вильярреал
1 Бавария
1/2 финала
4 Манчестер Сити
3 Реал Мадрид
5 Ливерпуль
2 Вильярреал
Финал
?
Ливерпуль
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия);
    Ассистент: Чиро Карбоне (Италия);
    Ассистент: Алессандро Джаллатини (Италия);
    Резервный: Давиде Масса (Империя, Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к ЛЧ. В рамках ответного поединка 1/2 финала самого престижного клубного турнира Старого Света сойдутся лицом к лицу игроки мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Встреча состоится в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    Для вас текстовую трансляцию проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 мая 2022, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Орсато Даниэле

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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Манчестер Сити

Исход игры
Реал Мадрид
57.8% (244)
Ничья
14.7% (62)
Манчестер Сити
27.5% (116)
Тотал 2.5
Больше
80.36% (90)
Меньше
19.64% (22)
Обе команды забьют
Да
92.86% (104)
Нет
7.14% (8)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
7.1% (30)
2:2 Ничья
5.5% (23)
1:2 Манчестер Сити
4.5% (19)
1:1 Ничья
3.6% (15)
3:1 Реал Мадрид
1.4% (6)
3:2 Реал Мадрид
1.4% (6)
2:3 Манчестер Сити
0.7% (3)
2:0 Реал Мадрид
0.7% (3)
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