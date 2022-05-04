Реал Мадрид

Хорошая борьба была в первой встрече.где Испанцы продемонстрировали свою собранность и мощь,хоть и поиграли... Ещё
Vitalik555 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|14 (2)
|1.27
|Винисиус Жуниор
|3
|0.27
|Родриго
|3
|0.27
|Кроос Тони
|2
|0.18
|Асенсио Марко
|1
|0.09
|Алаба Давид
|1
|0.09
|Модрич Лука
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марез Рияд
|6 (2)
|0.55
|Жезус Габриэль
|4
|0.36
|Стерлинг Рахим
|3
|0.27
|Силва Бернарду
|3
|0.27
|Фоден Фил
|3
|0.27
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.18
|Канселу Жоау
|2
|0.18
|Грилиш Джек
|1
|0.09
|Уокер Кайл
|1
|0.09
|Аке Натан
|1
|0.09
|Палмер Коул
|1
|0.09
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|3
|0
|Менди Ферлан
|3
|0
|Милитао Эдер
|3
|0
|Начо Фернандес
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|3
|0
|Жезус Габриэль
|3
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Уокер Кайл
|0
|1
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Марез Рияд
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0