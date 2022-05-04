Реал Мадрид

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к ЛЧ. В рамках ответного поединка 1/2 финала самого престижного клубного турнира Старого Света сойдутся лицом к лицу игроки мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Встреча состоится в Мадриде, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».



Для вас текстовую трансляцию проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!