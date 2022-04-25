5:1
Конец матча
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
1:0
2' ГолРале Матиас
2:0
38' ГолAgon Sadiku
3:0
48' ГолВоутилайнен Джерри
3:1
65' ГолJose Monreal
4:1
67' ГолЯнсен Кевин
5:1
80' ГолВоутилайнен Джерри
Ход матча
2'
1:0
38'
2:0
48'
65'
3:1
67'
4:1
80'
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
18
Agon
Sadiku
17
Модесто
Руй
45
Атакайи
Серж
26
Ханнола
Пюрю
20
Кастро
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Agon SadikuНападающий
-
17 Модесто РуйНападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Elias Aijala
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Атакайи СержПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
-
20 Кастро ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Diego RojasНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
История личных встреч
Хонка
СЯК Сейнайоки
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2
Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5
СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1