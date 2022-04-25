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  3. Финляндия: Вейккауслига
Хонка
5:1
Конец матча

Стадион:
СЯК Сейнайоки
0'
1:0
2' Гол
Рале Матиас
2:0
38' Гол
Agon Sadiku
3:0
48' Гол
Воутилайнен Джерри
3:1
65' Гол
Jose Monreal
4:1
67' Гол
Янсен Кевин
5:1
80' Гол
Воутилайнен Джерри
90'+2
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
8
Янсен
Кевин
11
Florian
Krebs2
6
Воутилайнен
Джерри
10
Кауфманн
Лукас
18
Agon
Sadiku
17
Модесто
Руй
30
Ууситало
Маркус
17
Тикканен
Вилле
22
Градецки
Матей
3
Хаукиоя
Мартти
45
Атакайи
Серж
8
Данвуди
Джейк
26
Ханнола
Пюрю
20
Кастро
Пабло
25
Хоканс
Даниэль
7
Jose
Monreal
11
Олейник
Денис
Хонка
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

Хонка
СЯК Сейнайоки

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

В
3:2
В
0:1
В
0:2
В
0:0
В
0:0
В
1:2
В
0:1
В
3:1
В
2:0
К
1:2
К
1:1
В
1:1
В
2:1
В
0:0

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2
Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1 Хонка - ХИФК 0:3 Мариехамн - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Ильвес 4:1 Интер Турку - Хонка 2:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5
СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 КТП - СЯК Сейнайоки 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 0:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 2:1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Agon Sadiku бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Рале Матиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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