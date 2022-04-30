23' Желтая карточкаХристодулопулос Лазарос
42' Желтая карточкаАртиматас Костакис
1:0
44' ГолХристодулопулос Лазарос
Ход матча
44'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Варда АмрНападающий
- Нападающий
-
86 Новотны СомаНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
-
29 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Анортосис
Аполлон
27 матчей
63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
63%
40.7%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед
30 матчей
30%
70%
0 побед 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 19 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы
57 матчей
29.8%
33.3%
36.9%
17 побед 19 ничьих 21 победа
Первый тайм
29.8%
36.8%
33.4%
17 побед 21 ничья 19 побед
Второй тайм
29.8%
28.1%
42.1%
17 побед 16 ничьих 24 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулопулос Лазарос
|4 (1)
|0.57
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.14
|Артиматас Костакис
|1
|0.14
|Новотны Сома
|1
|0.14
|Варда Амр
|1
|0.14
|Христофи Димитрос
|1 (1)
|0.14
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дабо Багали
|2
|0.29
|Янга Рангело
|1
|0.14
|Онгенда Эрвин
|1
|0.14
|Питтас Яннис
|1
|0.14
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амбарцумян Оганес
|3
|0
|Араюури Паулус
|2
|0
|Артиматас Костакис
|2
|0
|Новотны Сома
|2
|0
|Рисванис Спирос
|2
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Попович Денис
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харис Мавриас
|3
|0
|Роберж Валентин
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Жради Бассель
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0
Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2
Аполлон
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0
Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:1
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|51
|2.
|АПОЭЛ
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|50
|3.
|Анортосис
|1:0
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|47
|4.
|Арис Лимассол
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|46
|5.
|АЕК Ларнака
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|46
|6.
|Пафос
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|44
|2.
|АПОЭЛ
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|44
|3.
|Пафос
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|40
|4.
|Арис Лимассол
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Аполлон
|0:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|0:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|49
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|42
|3.
|Арис Лимассол
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|39
|4.
|АПОЭЛ
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Анортосис
|1:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Пафос
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3