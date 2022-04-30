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  4. Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022

Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип

2021-2022
Анортосис
1:1
Конец матча
Аполлон
0'
23' Желтая карточка
Христодулопулос Лазарос
42' Желтая карточка
Артиматас Костакис
1:0
44' Гол
Христодулопулос Лазарос
60' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
1:1
90' Гол
Дабо Багали
90'+7
Анортосис
Аполлон

История личных встреч

Анортосис
Аполлон

27 матчей

63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

63%
40.7%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

63%
37%
17 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

30%
70%
0 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 24 победы

57 матчей

29.8%
33.3%
36.9%
17 побед 19 ничьих 21 победа

Первый тайм

29.8%
36.8%
33.4%
17 побед 21 ничья 19 побед

Второй тайм

29.8%
28.1%
42.1%
17 побед 16 ничьих 24 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:3
ТМС
1:0
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
3:1
К
2:1
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
К
1:0
К
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
3:1
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:1
ТМС
0:5
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:0
К
1:2
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:0
К
2:3
К
3:1
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
К
2:1
ПД
1:2
К
4:1
К
1:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулопулос Лазарос 4 (1) 0.57
Амбарцумян Оганес 1 0.14
Артиматас Костакис 1 0.14
Новотны Сома 1 0.14
Варда Амр 1 0.14
Христофи Димитрос 1 (1) 0.14
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дабо Багали 3 0.43
Янга Рангело 1 0.14
Онгенда Эрвин 1 0.14
Питтас Яннис 1 0.14

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амбарцумян Оганес 3 0
Араюури Паулус 2 0
Артиматас Костакис 2 0
Новотны Сома 2 0
Рисванис Спирос 2 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Христофи Димитрос 1 0
Попович Денис 1 0
Делетич Милош 1 0
Варда Амр 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харис Мавриас 3 0
Роберж Валентин 2 0
Авлонитис Тасос 2 0
Дигин Николя 1 0
Жради Бассель 1 0
Онгенда Эрвин 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Коль Исраэль 1 0
Йованович Александар II 1 0
Психас Петрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
5
45%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0
Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 ПАЕЕК - Анортосис 0:2
Аполлон
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0
Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1 Анортосис - Аполлон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 7 0 6 1 6 - 8 52
2. АПОЭЛ 6 3 2 1 8 - 8 50
3. Арис Лимассол 7 2 4 1 9 - 7 46
4. АЕК Ларнака 6 2 1 3 8 - 10 46
5. Анортосис 7 1 4 2 10 - 10 45
6. Пафос 7 2 3 2 9 - 7 43
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 3 1 2 0 3 - 2 44
2. Анортосис 3 1 1 1 6 - 5 42
3. Пафос 4 1 3 0 5 - 3 40
4. Арис Лимассол 4 2 1 1 6 - 4 7
5. АЕК Ларнака 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Аполлон 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 4 0 4 0 4 - 4 50
2. АЕК Ларнака 3 1 0 2 3 - 5 42
3. Арис Лимассол 3 0 3 0 3 - 3 39
4. АПОЭЛ 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Анортосис 4 0 3 1 4 - 5 3
6. Пафос 3 1 0 2 4 - 4 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Христодулопулос Лазарос бьет в цель!
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