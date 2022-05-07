1:2
Второй тайм: 66'
0:1
7' ГолМароса Амадей
22' Желтая карточкаТоррес Мануэль
36' Желтая карточкаМедоевич Слободан
1:1
49' ПенальтиПапулис Фотис
1:2
61' ГолМароса Амадей
Ход матча
7'
0:1
22'
49'
1:1
61'
1:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Euller II
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
История личных встреч
Омония
АЕЛ Лимаcсол
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.9%
34.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
0 побед 13 ничьих 8 побед
40 матчей
50%
20%
30%
20 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
42.5%
35%
22.5%
17 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
35%
45%
20%
14 побед 18 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матавж Тим
|2
|0.25
|Щепович Марко
|2
|0.25
|Giorgos Kakoullis
|2 (1)
|0.25
|Дискеруд Миккел
|1
|0.13
|Асанте Эрнест
|1
|0.13
|Захариу Панайотис
|1
|0.13
|Савва Андреас
|1
|0.13
|Папулис Фотис
|1 (1)
|0.13
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепович Стефан
|3
|0.38
|Мароса Амадей
|3
|0.38
|Euller II
|2
|0.25
|Торрес Мануэль
|1
|0.13
|Николеттидис Адонис
|1
|0.13
|Andre Ferreira Teixeira
|1 (1)
|0.13
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Захариу Панайотис
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|2
|0
|Губочан Томаш
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Баширу Фуад
|1
|0
|Giorgos Kakoullis
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Торрес Мануэль
|2
|0
|Балде Ромарио
|2
|0
|Щепович Стефан
|1
|0
|Риера Лоренцо
|1
|0
|Мазань Роберт
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|Euller II
|1
|0
|Здравковски Давор
|1
|0
|Сотериу Костас
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
33%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
10%
4
33%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
3
25%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0
Омония - Этникос Ахна 1:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Омония - ПАЕЕК 4:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:2 Омония - АПОЭЛ 2:4 Арис Лимассол - Омония 0:2 Омония - Этникос Ахна 0:2 Омония - Ксилотимву 2:1 Анортосис - Омония 1:1 Омония - ПАЕЕК 2:1 Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|2:1
|8
|6
|1
|1
|12 - 7
|44
|2.
|Олимпиакос Никосия
|8
|5
|1
|2
|14 - 6
|38
|3.
|Докса Катокопия
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|28
|4.
|ПАЕЕК
|8
|0
|1
|7
|6 - 21
|16
|5.
|Омония
|1:2
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|6.
|Этникос Ахна
|7
|2
|3
|2
|5 - 3
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|2:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|32
|2.
|Докса Катокопия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|23
|3.
|Олимпиакос Никосия
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Омония
|1:2
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Этникос Ахна
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|6.
|ПАЕЕК
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос Никосия
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|29
|2.
|ПАЕЕК
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|16
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|2:1
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|Омония
|1:2
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|5.
|Докса Катокопия
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|6.
|Этникос Ахна
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3