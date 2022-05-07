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  4. Первый дивизион: Понижение 2021-2022

Кипр: Первый дивизион: Понижение

2021-2022
Омония
1:2
Второй тайм: 66'
АЕЛ Лимаcсол
0'
0:1
7' Гол
Мароса Амадей
22' Желтая карточка
Торрес Мануэль
36' Желтая карточка
Медоевич Слободан
1:1
49' Пенальти
Папулис Фотис
1:2
61' Гол
Мароса Амадей
66'
Омония
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Омония
АЕЛ Лимаcсол

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
34.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
0 побед 13 ничьих 8 побед

40 матчей

50%
20%
30%
20 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.5%
35%
22.5%
17 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

35%
45%
20%
14 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:0
ПД
1:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
1:0
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
3:5
CC
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матавж Тим 2 0.25
Щепович Марко 2 0.25
Giorgos Kakoullis 2 (1) 0.25
Дискеруд Миккел 1 0.13
Асанте Эрнест 1 0.13
Захариу Панайотис 1 0.13
Савва Андреас 1 0.13
Папулис Фотис 1 (1) 0.13
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепович Стефан 3 0.38
Мароса Амадей 3 0.38
Euller II 2 0.25
Торрес Мануэль 1 0.13
Николеттидис Адонис 1 0.13
Andre Ferreira Teixeira 1 (1) 0.13

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захариу Панайотис 2 0
Абдуллахи Шеху 2 0
Губочан Томаш 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Асанте Эрнест 1 0
Баширу Фуад 1 0
Giorgos Kakoullis 1 0
Панайоту Николас 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медоевич Слободан 2 0
Торрес Мануэль 2 0
Балде Ромарио 2 0
Щепович Стефан 1 0
Риера Лоренцо 1 0
Мазань Роберт 1 0
Бруно Араужо 1 0
Рейнолдс Аластер 1 0
Euller II 1 0
Здравковски Давор 1 0
Сотериу Костас 1 0
Франдзис Христофорос 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
33%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
10%
4
33%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
4
40%
3
25%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0
Омония - Этникос Ахна 1:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Омония - ПАЕЕК 4:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:2 Омония - АПОЭЛ 2:4 Арис Лимассол - Омония 0:2 Омония - Этникос Ахна 0:2 Омония - Ксилотимву 2:1 Анортосис - Омония 1:1 Омония - ПАЕЕК 2:1 Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 2:1 8 6 1 1 12 - 7 44
2. Олимпиакос Никосия 8 5 1 2 14 - 6 38
3. Докса Катокопия 7 1 3 3 6 - 7 28
4. ПАЕЕК 8 0 1 7 6 - 21 16
5. Омония 1:2 8 3 3 2 11 - 10 12
6. Этникос Ахна 7 2 3 2 5 - 3 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 2:1 4 2 1 1 5 - 6 32
2. Докса Катокопия 3 0 1 2 1 - 4 23
3. Олимпиакос Никосия 4 3 0 1 8 - 4 9
4. Омония 1:2 4 2 1 1 8 - 6 7
5. Этникос Ахна 4 1 3 0 1 - 0 6
6. ПАЕЕК 4 0 0 4 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Никосия 4 2 1 1 6 - 2 29
2. ПАЕЕК 4 0 1 3 6 - 10 16
3. АЕЛ Лимаcсол 2:1 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Омония 1:2 4 1 2 1 3 - 4 5
5. Докса Катокопия 4 1 2 1 5 - 3 5
6. Этникос Ахна 3 1 0 2 4 - 3 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Медоевич Слободан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Торрес Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Amadej Marosa бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
АЕЛ Лимаcсол
5.57
3.62
4.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол онлайн

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