  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион: Понижение 2021-2022

Кипр: Первый дивизион: Понижение

2021-2022
Омония
3:2
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
0:1
7' Гол
Мароса Амадей
22' Желтая карточка
Торрес Мануэль
36' Желтая карточка
Медоевич Слободан
1:1
49' Пенальти
Папулис Фотис
1:2
61' Гол
Мароса Амадей
2:2
68' Гол
Асанте Эрнест
83' Желтая карточка
Кику Франсишку
3:2
88' Гол
Щепович Марко
90' Желтая карточка
Сотериу Костас
90' Желтая карточка
Euller II
90'+6
Омония
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Омония
АЕЛ Лимаcсол

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
34.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
0 побед 13 ничьих 8 побед

40 матчей

50%
20%
30%
20 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.5%
35%
22.5%
17 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

35%
45%
20%
14 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:0
ПД
1:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
1:0
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
3:5
CC
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепович Марко 3 0.38
Матавж Тим 2 0.25
Асанте Эрнест 2 0.25
Giorgos Kakoullis 2 (1) 0.25
Дискеруд Миккел 1 0.13
Захариу Панайотис 1 0.13
Савва Андреас 1 0.13
Папулис Фотис 1 (1) 0.13
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мароса Амадей 4 0.5
Щепович Стефан 3 0.38
Euller II 2 0.25
Торрес Мануэль 1 0.13
Николеттидис Адонис 1 0.13
Andre Ferreira Teixeira 1 (1) 0.13

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захариу Панайотис 2 0
Абдуллахи Шеху 2 0
Губочан Томаш 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Асанте Эрнест 1 0
Кику Франсишку 1 0
Баширу Фуад 1 0
Giorgos Kakoullis 1 0
Панайоту Николас 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медоевич Слободан 2 0
Торрес Мануэль 2 0
Балде Ромарио 2 0
Euller II 2 0
Сотериу Костас 2 0
Щепович Стефан 1 0
Риера Лоренцо 1 0
Мазань Роберт 1 0
Бруно Араужо 1 0
Рейнолдс Аластер 1 0
Здравковски Давор 1 0
Франдзис Христофорос 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
1 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
33%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

13
14
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
8%
5
36%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
5
38%
3
21%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Омония - Анортосис 1:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Анортосис - Омония 0:2 Этникос Ахна - Омония 0:0
Омония - Этникос Ахна 1:0 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Омония - ПАЕЕК 4:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:2 Омония - АПОЭЛ 2:4 Арис Лимассол - Омония 0:2 Омония - Этникос Ахна 0:2 Омония - Ксилотимву 2:1 Анортосис - Омония 1:1 Омония - ПАЕЕК 2:1 Ксилотимву - Омония 0:5 Аполлон - Омония 2:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 8 5 1 2 12 - 9 41
2. Олимпиакос Никосия 8 5 1 2 14 - 6 38
3. Докса Катокопия 7 1 3 3 6 - 7 28
4. ПАЕЕК 8 0 1 7 6 - 21 16
5. Омония 8 4 3 1 13 - 10 15
6. Этникос Ахна 7 2 3 2 5 - 3 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 4 2 1 1 5 - 6 32
2. Докса Катокопия 3 0 1 2 1 - 4 23
3. Омония 4 3 1 0 10 - 6 10
4. Олимпиакос Никосия 4 3 0 1 8 - 4 9
5. Этникос Ахна 4 1 3 0 1 - 0 6
6. ПАЕЕК 4 0 0 4 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Никосия 4 2 1 1 6 - 2 29
2. ПАЕЕК 4 0 1 3 6 - 10 16
3. АЕЛ Лимаcсол 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Омония 4 1 2 1 3 - 4 5
5. Докса Катокопия 4 1 2 1 5 - 3 5
6. Этникос Ахна 3 1 0 2 4 - 3 3
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Медоевич Слободан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Торрес Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Amadej Marosa бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Омония 3:2 АЕЛ Лимаcсол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     