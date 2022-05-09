7' Желтая карточкаТомечак Иван
21' Желтая карточкаЭшковал Жоау
Ход матча
7'
21'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаНападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосНападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
44 Томечак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Фор НаваронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Панич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Миланич Дарко
История личных встреч
Анортосис
Пафос
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
25 матчей
56%
44%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулопулос Лазарос
|4 (1)
|0.5
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.13
|Артиматас Костакис
|1
|0.13
|Новотны Сома
|1
|0.13
|Варда Амр
|1
|0.13
|Христофи Димитрос
|1 (1)
|0.13
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|3
|0.38
|Douglas Franco2
|3
|0.38
|Панчеон Джейсон
|1
|0.13
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0.13
|Валакари Онни
|1
|0.13
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амбарцумян Оганес
|3
|0
|Араюури Паулус
|2
|0
|Артиматас Костакис
|2
|0
|Новотны Сома
|2
|0
|Рисванис Спирос
|2
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Попович Денис
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панчеон Джейсон
|3
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Жайро
|2
|0
|Квида Джозев
|2
|0
|Evgenios Petrou
|0
|1
|Аурелиу Жоау
|1
|0
|Рудько Артур
|1
|0
|Валакари Онни
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
67%
76-90
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
6
67%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
5
45%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0
Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3
Пафос
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 2:0
Пафос - Анортосис 2:2 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Пафос - Аполлон 0:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:1 Этникос Ахна - Пафос 0:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 ПАЕЕК - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 0:1 Пафос - Анортосис 1:3 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:2 Пафос - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|8
|1
|6
|1
|9 - 10
|55
|2.
|АПОЭЛ
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|51
|3.
|АЕК Ларнака
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|48
|4.
|Арис Лимассол
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|47
|5.
|Анортосис
|0:0
|8
|1
|5
|2
|10 - 10
|46
|6.
|Пафос
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|45
|2.
|Анортосис
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|43
|3.
|Пафос
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|40
|4.
|Арис Лимассол
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Аполлон
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|50
|2.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|43
|3.
|Арис Лимассол
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|40
|4.
|АПОЭЛ
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|5.
|Пафос
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|6.
|Анортосис
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3