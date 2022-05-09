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Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип

2021-2022
Анортосис
0:0
Первый тайм: 25'
Пафос
0'
7' Желтая карточка
Томечак Иван
21' Желтая карточка
Эшковал Жоау
25'

Ход матча

7'
 
Томечак Иван
21'
Эшковал Жоау
 
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Пафос
2.39
3.48
3.89
Все Коэффициенты
Анортосис
Пафос

История личных встреч

Анортосис
Пафос

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

25 матчей

56%
44%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
48%
12%
10 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
2:2
ПД
1:1
К
0:0
К
1:3
ПД
1:0
ПД
1:0
К
1:0
ПД
0:1
ТМС
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
5:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулопулос Лазарос 4 (1) 0.5
Амбарцумян Оганес 1 0.13
Артиматас Костакис 1 0.13
Новотны Сома 1 0.13
Варда Амр 1 0.13
Христофи Димитрос 1 (1) 0.13
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 3 0.38
Douglas Franco2 3 0.38
Панчеон Джейсон 1 0.13
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0.13
Валакари Онни 1 0.13

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амбарцумян Оганес 3 0
Араюури Паулус 2 0
Артиматас Костакис 2 0
Новотны Сома 2 0
Рисванис Спирос 2 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Христофи Димитрос 1 0
Попович Денис 1 0
Делетич Милош 1 0
Варда Амр 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панчеон Джейсон 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 3 0
Байрич Кенан 2 0
Жайро 2 0
Квида Джозев 2 0
Evgenios Petrou 0 1
Аурелиу Жоау 1 0
Рудько Артур 1 0
Валакари Онни 1 0
Ковачевич Франко 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
6
67%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
5
45%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0
Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 1:3
Пафос
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Пафос - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Пафос - АЕК Ларнака 2:0
Пафос - Анортосис 2:2 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Пафос - Аполлон 0:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:1 Этникос Ахна - Пафос 0:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 ПАЕЕК - Пафос 0:2 Пафос - Аполлон 0:1 Пафос - Анортосис 1:3 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:2 Пафос - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Пафос 1:3 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 8 1 6 1 9 - 10 55
2. АПОЭЛ 8 3 3 2 11 - 12 51
3. АЕК Ларнака 8 2 3 3 10 - 12 48
4. Арис Лимассол 8 2 5 1 10 - 8 47
5. Анортосис 0:0 8 1 5 2 10 - 10 46
6. Пафос 0:0 8 2 4 2 9 - 7 44
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 4 1 3 0 4 - 3 45
2. Анортосис 0:0 4 1 2 1 6 - 5 43
3. Пафос 0:0 4 1 3 0 5 - 3 40
4. Арис Лимассол 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Аполлон 4 1 2 1 5 - 6 5
6. АЕК Ларнака 4 1 2 1 6 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 4 0 4 0 4 - 4 50
2. АЕК Ларнака 4 1 1 2 4 - 6 43
3. Арис Лимассол 4 0 4 0 4 - 4 40
4. АПОЭЛ 4 2 0 2 7 - 9 6
5. Пафос 0:0 4 1 1 2 4 - 4 4
6. Анортосис 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Эшковал Жоау получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Томечак Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Пафос
2.39
3.48
3.89
Все Коэффициенты
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