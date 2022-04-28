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Лига конференций


Стадион:
Лестер
1:1
Второй тайм: 68'
Рома
0:1. Гол Лоренцо Пеллегрини (вид...

Ход матча

15'
0:1
Пеллегрини Лоренцо
67'
Лукман Адемола
1:1
Прогнозы 153
Лестер 42.5% (65)
X 33.3% (51)
Рома 24.2% (37)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Рома
2.34
3.48
3.48
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Лестер
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 3 0.43
Барнс Харви 2 0.29
Олбрайтон Марк 1 0.14
Рикарду Перейра II 1 0.14
Ихеаначо Келечи 1 0.14
Ндиди Уилфред 1 0.14
Дака Пэтсон 1 0.14
Фофана Уэсли 1 0.14
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.14
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 8 0.73
Пеллегрини Лоренцо 4 0.36
Дзаньоло Николо 4 0.36
Эль-Шаарави Стефан 3 0.27
Перес Карлес 2 0.18
Смоллинг Крис 1 0.09
Оливейра Сержиу 1 0.09
Майораль Борха 1 0.09
Манчини Джанлука 1 0.09
Ибаньес Рожер 1 0.09

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 0 1
Манчини Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
2
33%
4
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

12
25
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
8%
4
16%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
3
25%
4
16%
46-60
3
25%
4
16%
61-75
3
25%
4
16%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
2
14%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2
Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1
Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4
1/8 финала
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
2 Лестер
1 ПСВ
2 Будё-Глимт
5 Рома
6 Фейеноорд
4 Славия Прага
3 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
0 Лестер
0 Рома
0 Фейеноорд
0 Марсель
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • Описание гола
    69'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Адемола Лукман! Удалось сравнять счет англичанам. На скорости по флангу прорвался Барнс и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от Лукмана и защитника полетел точно под перекладину, без шансов для Патрисиу.
  • 68'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Дзаньоло и отдал вперед на Пеллегрини, но тот не смог пробить в борьбе с Эвансом.
  • 67'
    Прорвался к воротам соперника Залевски и покатил вперед на Дзаньоло, но этот пас перехватил Тилеманс.
  • Желтая карточка
    66'
    Губо сыграл Дзаньоло в ногу сопернику на фланге в подкате, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • Замена
    65'
    Двойная замена в составе "лис" произошла. Вместо Олбрайтона и Варди игру продолжать будут Барнс и Ихеаначо.
  • 64'
    Со штрафного навесил Мэддисон на дальнюю штангу, где пробил головой Джастин, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 63'
    В центре поля Тилеманс грамотно подставился и вынудил нарушить правила Дзаньоло. Штрафной удар исполнят римляне.
  • 62'
    Со штрафного Пеллегрини навесил на дальнюю штангу, но здесь Смоллинг головой не дотянулся до мяча.
  • Желтая карточка
    61'
    Снес в подкате Ибаньеса в центре поля Варди. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 60'
    Продавил соперника по центру Лукман и пробил с линии штрафной, но на пути мяча оказался защитник.
  • 59'
    Забрасывал по флангу Верету на ход Абрахаму, но прочитал эпизод Фофана и перехватил мяч в подкате.
  • 58'
    Проникающий пас исполнял Перейра в штрафную на Мэддисона, но Ибаньес перехватил снаряд в подкате.
  • Замена
    57'
    Вынужденная замена в составе римлян произошла. Вместо травмированного Мхитаряна на поле появился Верету.
  • 56'
    Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Мхитарян и попросил медицинской помощи.
  • 55'
    В силовой борьбе против Залевски на фланге Варди подтолкнул в спину оппонента. Штрафной вновь исполнят гости.
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    • 54'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Варди, прорвался к штрафной, но пробить ему помешал Смоллинг в подкате.
    • 53'
      Забросил Карсдорп по флангу на ход Дзаньоло, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.
    • 52'
      В центре поля получил по ногам Мхитарян от Тилеманса. Судья все видел и назначил штрафной удар.
    • 51'
      С угла поля навесил Олбрайтон в центр штрафной, где пробил головой Лукман, но мяч полетел выше перекладины.
    • 50'
      С левого фланга низом прострелил поперек Олбрайтон, но здесь Смоллинг вынес сферу головой на угловой.
    • 49'
      Мог убегать на ворота соперника Джастин после заброса от Мэддисона, но нарушил он правила в борьбе с Мхитаряном. 
    • 48'
      Мягко забросил Мэддисон в штрафную соперника на ход Варди, но тому пробить в борьбе с Ибаньесом не удалось.
    • 47'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Тилеманс на ход Джастину, но того опередил Карсдорп и не позволил пробить по воротам.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил судья команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
    • 45'
      С угла поля навесил Олбрайтон на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Варди не позволил Дзаньоло.
    • Дополнительное время
      45'
      Судья добавил к времени первого тайма две минуты. 
    • 44'
      Соперника перекинул через бедро на фланге Манчини. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Лестера".
    • 43'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Мэддисон и пробил по воротам. Отбил перед собой Патрисиу, а дальше Лукману не позволил добить Смоллинг.
    • Угловой
      42'
      Догнал мяч у лицевой линии Олбрайтон и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Смоллинга полетел на угловой.
    • 41'
      Убрал финтом соперника перед штрафной Мэддисон и пробил по воротам, но мяч прошел выше перекладины. 
    • 40'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Мхитарян на ход Абрахаму, но мяч в подкате перехватил Эванс.
    • 39'
      Мягко забросил Мэддисон в штрафную на Варди, но у того буквально с головы сферу снял Патрисиу на выходе.
    • 38'
      Со штрафного Мэддисон попытался закрутить в дальний верхний угол, но мяч угодил точно в стенку.
    • 37'
      В подкате Смоллинг снес перед своей штрафной Варди. Судья назначил опасный стандарт в ворота римлян.
    • 36'
      Диагональ исполнял Тилеманс на правый фланг, куда забегал Мэддисон, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.
    • 35'
      Пробивал по воротам Тилеманс с линии чужой штрафной после паса от Мэддисона, но в сторону отбил кулаком Патрисиу.
    • 34'
      Пеллегрини забрасывал в штрафную на ход Абрахаму, но того от мяча грамотно корпусом оттеснил Эванс.
    • 33'
      Решился на дальний удар из-за пределов штрафной Мэддисон, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 32'
      Прошел к штрафной соперника Пеллегрини и отдал вперед на Залевски, но этот пас перехватил Фофана.
    • 31'
      Тилеманс диагональ исполнил в штрафную на Лукмана, который пробил с острого угла, но Смоллинг перевел на угловой.
    • 30'
      Сместился с фланга в штрафную соперника Перейра, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
    • 29'
      Убежал в контратаку по флангу Мхитарян и навесил в штрафную, но здесь Дзаньоло не добрался до мяча головой.
    • 28'
      С угла поля навесил Олбрайтон в центр штрафной, но здесь вынес снаряд Карсдорп далеко от ворот.
    • Угловой
      27'
      Догнал мяч у лицевой линии Варди и с острого угла пробил по воротам, но мяч от ноги Смоллинга полетел на угловой.
    • Желтая карточка
      26'
      На фланге Мхитаряну в ноги влетел в подкате Дьюсбери-Холл. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 25'
      Взял инициативу на себя Фофана, прорвался к штрафной, но вот отдать точный пас на ход Мэддисону он не смог.
    • 24'
      По флангу Фофана забросил на ход Перейру, но тот проиграл скоростную дуэль Залевски и потерял мяч.
    • 23'
      Со штрафного навесил Мэддисон на дальнюю штангу, но на выходе забрал мяч в свои руки Патрисиу.
    • 22'
      На своей половине поля Ибаньес заехал по ногам Олбрайтону. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • Замена
      21'
      Замена в составе "Лестера" произошла. Вместо травмированного Кастаня игру продолжать будет Джастин.
    • 20'
      Долго катают мяч на своей половине поля игроки "Лестера", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
    • 19'
      Протащил мяч к штрафной соперника Мхитарня и отдал поперек на Дзаньоло, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.
    • 18'
      Мхитарян с правого фланга ворвался в штрафную, но вот пробить ему не позволил в последний момент Кастань.
    • 17'
      Фофана забросил в штрафную на ход Варди, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • Описание гола
      16'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Лоренцо Пеллегрини! прорвался по флангу Залевски, сместился в центр и тонкий пас отдал вперед на Пеллегрини, который оторвался от Эванса и вколотил снаряд точно в "домик" голкиперу.
    • 15'
      Дальний заброс в штрафную соперника исполнял Кристанте на ход Абрахаму, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 14'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Залевски, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 13'
      Забрасывал теперь уже сам Дзаньоло в штрафную на Мхитаряна, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
    • 12'
      Абрахам тонким пасом запустил в штрафную соперника Дзаньоло, но тому добраться до мяча не дал Эванс.
    • 11'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Мэддисон и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • 10'
      Со штрафного навесил Мэддисон на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Смоллинг и головой вынес сферу подальше от ворот.
    • Желтая карточка
      9'
      Наступил на ногу сопернику Абрахам у своей штрафной. Судья тут же наказал нарушителя желтой карточкой.
    • 8'
      со штрафного Мэддисон покатил на ближнюю штангу, куда врывался Варди, но ему пробить не позволили защитники.
    • 7'
      На фланге грамотно подставился Мэддисон и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.
    • 6'
      По флангу забросил Лукман на ход Варди, но того опередил Карсдорп и вынес сферу головой за боковую линию.
    • 5'
      С угла поля теперь навесил Мэддисон на дальнюю штангу, где пробил головой Кастань, но мяч полетел мимо ворот.
    • 4'
      На фланге получил по ногам Лукман в подкате от от Мхитаряна. Штрафной удар исполнять будут "лисы".
    • 3'
      С углового навесил Мэддисон в центр штрафной, но выиграл верх Манчини и вынес сферу подальше от ворот.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-белых цветах, гости выбрали себе бело-бордовых цветах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Лестера"!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      26'
      Кирнан Дьюсбери-Холл получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Кастань Тимоти уходит с поля. Джастин Джеймс выходит вместо него
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Пеллегрини Лоренцо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      8'
      Абрахам Тэмми получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Лестер 1:1 Рома

    Исход игры
    Лестер
    42.5% (65)
    Ничья
    33.3% (51)
    Рома
    24.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.71% (46)
    Меньше
    59.29% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    78.76% (89)
    Нет
    21.24% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.1% (43)
    2:1 Лестер
    20.3% (31)
    1:0 Лестер
    10.5% (16)
    1:2 Рома
    7.2% (11)
    0:1 Рома
    2.6% (4)
    2:0 Лестер
    2% (3)
    3:1 Лестер
    1.3% (2)
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