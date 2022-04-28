В центре поля Тилеманс грамотно подставился и вынудил нарушить правила Дзаньоло. Штрафной удар исполнят римляне.

Со штрафного навесил Мэддисон на дальнюю штангу, где пробил головой Джастин, но мяч застрял в гуще защитников.

Двойная замена в составе "лис" произошла. Вместо Олбрайтона и Варди игру продолжать будут Барнс и Ихеаначо.

Губо сыграл Дзаньоло в ногу сопернику на фланге в подкате, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Прорвался к воротам соперника Залевски и покатил вперед на Дзаньоло, но этот пас перехватил Тилеманс.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Дзаньоло и отдал вперед на Пеллегрини, но тот не смог пробить в борьбе с Эвансом.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Адемола Лукман! Удалось сравнять счет англичанам. На скорости по флангу прорвался Барнс и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от Лукмана и защитника полетел точно под перекладину, без шансов для Патрисиу.

В силовой борьбе против Залевски на фланге Варди подтолкнул в спину оппонента. Штрафной вновь исполнят гости.

Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Мхитарян и попросил медицинской помощи.

Вынужденная замена в составе римлян произошла. Вместо травмированного Мхитаряна на поле появился Верету.

Проникающий пас исполнял Перейра в штрафную на Мэддисона, но Ибаньес перехватил снаряд в подкате.

Забрасывал по флангу Верету на ход Абрахаму, но прочитал эпизод Фофана и перехватил мяч в подкате.

Продавил соперника по центру Лукман и пробил с линии штрафной, но на пути мяча оказался защитник.

Снес в подкате Ибаньеса в центре поля Варди. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Со штрафного Пеллегрини навесил на дальнюю штангу, но здесь Смоллинг головой не дотянулся до мяча.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Тилеманс на ход Джастину, но того опередил Карсдорп и не позволил пробить по воротам.

Мягко забросил Мэддисон в штрафную соперника на ход Варди, но тому пробить в борьбе с Ибаньесом не удалось.

Мог убегать на ворота соперника Джастин после заброса от Мэддисона, но нарушил он правила в борьбе с Мхитаряном.

С левого фланга низом прострелил поперек Олбрайтон, но здесь Смоллинг вынес сферу головой на угловой.

С угла поля навесил Олбрайтон в центр штрафной, где пробил головой Лукман, но мяч полетел выше перекладины.

В центре поля получил по ногам Мхитарян от Тилеманса. Судья все видел и назначил штрафной удар.

Забросил Карсдорп по флангу на ход Дзаньоло, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.

Перехватил мяч на чужой половине поля Варди, прорвался к штрафной, но пробить ему помешал Смоллинг в подкате.

Своим свистком отправил судья команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

45' С угла поля навесил Олбрайтон на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Варди не позволил Дзаньоло.

45' Судья добавил к времени первого тайма две минуты.

44' Соперника перекинул через бедро на фланге Манчини. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Лестера".

43' Выиграл подбор у штрафной соперника Мэддисон и пробил по воротам. Отбил перед собой Патрисиу, а дальше Лукману не позволил добить Смоллинг.

42' Догнал мяч у лицевой линии Олбрайтон и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Смоллинга полетел на угловой.

41' Убрал финтом соперника перед штрафной Мэддисон и пробил по воротам, но мяч прошел выше перекладины.

40' Проникающий пас в штрафную исполнял Мхитарян на ход Абрахаму, но мяч в подкате перехватил Эванс.

39' Мягко забросил Мэддисон в штрафную на Варди, но у того буквально с головы сферу снял Патрисиу на выходе.

38' Со штрафного Мэддисон попытался закрутить в дальний верхний угол, но мяч угодил точно в стенку.

37' В подкате Смоллинг снес перед своей штрафной Варди. Судья назначил опасный стандарт в ворота римлян.

36' Диагональ исполнял Тилеманс на правый фланг, куда забегал Мэддисон, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.

35' Пробивал по воротам Тилеманс с линии чужой штрафной после паса от Мэддисона, но в сторону отбил кулаком Патрисиу.

34' Пеллегрини забрасывал в штрафную на ход Абрахаму, но того от мяча грамотно корпусом оттеснил Эванс.

33' Решился на дальний удар из-за пределов штрафной Мэддисон, но мяч полетел намного выше перекладины.

32' Прошел к штрафной соперника Пеллегрини и отдал вперед на Залевски, но этот пас перехватил Фофана.

31' Тилеманс диагональ исполнил в штрафную на Лукмана, который пробил с острого угла, но Смоллинг перевел на угловой.

30' Сместился с фланга в штрафную соперника Перейра, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

29' Убежал в контратаку по флангу Мхитарян и навесил в штрафную, но здесь Дзаньоло не добрался до мяча головой.

28' С угла поля навесил Олбрайтон в центр штрафной, но здесь вынес снаряд Карсдорп далеко от ворот.

27' Догнал мяч у лицевой линии Варди и с острого угла пробил по воротам, но мяч от ноги Смоллинга полетел на угловой.

26' На фланге Мхитаряну в ноги влетел в подкате Дьюсбери-Холл. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

25' Взял инициативу на себя Фофана, прорвался к штрафной, но вот отдать точный пас на ход Мэддисону он не смог.

24' По флангу Фофана забросил на ход Перейру, но тот проиграл скоростную дуэль Залевски и потерял мяч.

23' Со штрафного навесил Мэддисон на дальнюю штангу, но на выходе забрал мяч в свои руки Патрисиу.

22' На своей половине поля Ибаньес заехал по ногам Олбрайтону. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

21' Замена в составе "Лестера" произошла. Вместо травмированного Кастаня игру продолжать будет Джастин.

20' Долго катают мяч на своей половине поля игроки "Лестера", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

19' Протащил мяч к штрафной соперника Мхитарня и отдал поперек на Дзаньоло, но тот не понял задумки партнера и не пошел на этот пас.

18' Мхитарян с правого фланга ворвался в штрафную, но вот пробить ему не позволил в последний момент Кастань.

17' Фофана забросил в штрафную на ход Варди, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

16' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Лоренцо Пеллегрини! прорвался по флангу Залевски, сместился в центр и тонкий пас отдал вперед на Пеллегрини, который оторвался от Эванса и вколотил снаряд точно в "домик" голкиперу.

15' Дальний заброс в штрафную соперника исполнял Кристанте на ход Абрахаму, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

14' С левого фланга навесил в центр штрафной Залевски, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

13' Забрасывал теперь уже сам Дзаньоло в штрафную на Мхитаряна, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

12' Абрахам тонким пасом запустил в штрафную соперника Дзаньоло, но тому добраться до мяча не дал Эванс.

11' Выиграл подбор у штрафной соперника Мэддисон и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

10' Со штрафного навесил Мэддисон на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Смоллинг и головой вынес сферу подальше от ворот.

9' Наступил на ногу сопернику Абрахам у своей штрафной. Судья тут же наказал нарушителя желтой карточкой.

8' со штрафного Мэддисон покатил на ближнюю штангу, куда врывался Варди, но ему пробить не позволили защитники.

7' На фланге грамотно подставился Мэддисон и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.

6' По флангу забросил Лукман на ход Варди, но того опередил Карсдорп и вынес сферу головой за боковую линию.

5' С угла поля теперь навесил Мэддисон на дальнюю штангу, где пробил головой Кастань, но мяч полетел мимо ворот.

4' На фланге получил по ногам Лукман в подкате от от Мхитаряна. Штрафной удар исполнять будут "лисы".

3' С углового навесил Мэддисон в центр штрафной, но выиграл верх Манчини и вынес сферу подальше от ворот.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-белых цветах, гости выбрали себе бело-бордовых цветах.