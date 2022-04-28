Стадион: Кинг Пауэр
0:1
15' ГолПеллегрини Лоренцо
1:1
67' ГолЛукман Адемола
Ход матча
15'
67'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Чодури ХамзаЗащитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
11 Перес КарлесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.43
|Барнс Харви
|2
|0.29
|Олбрайтон Марк
|1
|0.14
|Рикарду Перейра II
|1
|0.14
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.14
|Ндиди Уилфред
|1
|0.14
|Дака Пэтсон
|1
|0.14
|Фофана Уэсли
|1
|0.14
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.14
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|8
|0.73
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.36
|Дзаньоло Николо
|4
|0.36
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.27
|Перес Карлес
|2
|0.18
|Смоллинг Крис
|1
|0.09
|Оливейра Сержиу
|1
|0.09
|Майораль Борха
|1
|0.09
|Манчини Джанлука
|1
|0.09
|Ибаньес Рожер
|1
|0.09
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Сержиу
|0
|1
|Манчини Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
6
16
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
2
33%
4
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
12
25
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
8%
4
16%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
3
25%
4
16%
46-60
3
25%
4
16%
61-75
3
25%
4
16%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
2
14%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2
Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1
Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Лестер 1:1 Рома
Исход игры
Лестер
42.5% (65)
Ничья
33.3% (51)
Рома
24.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
40.71% (46)
Меньше
59.29% (67)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.1% (43)
2:1 Лестер
20.3% (31)
1:0 Лестер
10.5% (16)
1:2 Рома
7.2% (11)
0:1 Рома
2.6% (4)
2:0 Лестер
2% (3)
3:1 Лестер
1.3% (2)
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