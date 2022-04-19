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Лига конференций 2021-2022

Лестер
 
Позже

Стадион:
Рома
Прогнозы 47
Лестер 42.6% (20)
X 40.4% (19)
Рома 17% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Рома
2.39
3.50
3.32
Все Коэффициенты
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 3 0.5
Барнс Харви 2 0.33
Олбрайтон Марк 1 0.17
Рикарду Перейра II 1 0.17
Ихеаначо Келечи 1 0.17
Ндиди Уилфред 1 0.17
Дака Пэтсон 1 0.17
Фофана Уэсли 1 0.17
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.17
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 8 0.8
Дзаньоло Николо 4 0.4
Эль-Шаарави Стефан 3 0.3
Пеллегрини Лоренцо 3 0.3
Перес Карлес 2 0.2
Смоллинг Крис 1 0.1
Оливейра Сержиу 1 0.1
Майораль Борха 1 0.1
Манчини Джанлука 1 0.1
Ибаньес Рожер 1 0.1

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 0 1
Манчини Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
2
33%
4
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

12
25
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
8%
4
16%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
3
25%
4
16%
46-60
3
25%
4
16%
61-75
3
25%
4
16%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
2
14%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2
Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1
Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4
1/8 финала
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
2 Лестер
1 ПСВ
2 Будё-Глимт
5 Рома
6 Фейеноорд
4 Славия Прага
3 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
0 Лестер
0 Рома
0 Фейеноорд
0 Марсель
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2022, осталось 2 дня 15 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Лестер 42.6% (20)
    X 40.4% (19)
    Рома 17% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Рома
    2.39
    3.50
    3.32
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лестер - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Рома

    Исход игры
    Лестер
    42.6% (20)
    Ничья
    40.4% (19)
    Рома
    17% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.13% (18)
    Меньше
    60.87% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (18)
    2:1 Лестер
    25.5% (12)
    1:2 Рома
    10.6% (5)
    1:0 Лестер
    10.6% (5)
    0:1 Рома
    4.3% (2)
    2:0 Лестер
    4.3% (2)
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    Лестер
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