Костич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Роде перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Вест Хэма", правила были нарушены против Соучека.

Крессуэлл с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хинтереггер не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Форнальс с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Трапп сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг.

С правого фланга последовала подача в центр к линии вратарской от Боуэна, Тута головой выбил мяч на левый угол штрафной площади, оттуда Форнальс в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Зума по итогам прошлого эпизода в борьбе за верховой мяч получил повреждение, вышли на поле врачи "Айнтрахта", пауза в игре.

Поднялся Зума после паузы, показал центральный защитник "молотобойцев", что он готов играть дальше.

Из глубины поля последовал заброс на половину поля "Вест Хэма" на Борре, форвард "Айнтрахта" забрался в небольшой офсайд.

Антонио с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Хинтереггер накрыл Майкла и отправил мяч на угловой.

Форнальс с углового выполнил подачу в центр вратарской, Трапп грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Камада с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Райс головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Линдстрём получил мышечное повреждение и показал, что ему нужна замена. Дёрнул заднюю поверхность бедра Йеспер.

Роде при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Кнауффом, а затем Себастьян выполнил подачу в центр штрафной площади, Райс грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

Антонио с левого фланга выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, Соучек в касание пробил в левый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Райс перехватил мяч в центре поля, далее Деклан выполнил передачу на ход Лансини по левому флангу, Мануэль в свою очередь выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Антонио оказался в офсайде.

Игроки "Вест Хэма" стали пока больше времени проводить с мячом, но "Айнтрахт" старается использовать и высокий прессинг.

Из центра поля последовал безадресный заброс в центр штрафной площади "Вест Хэма", Ареола немного размялся при игре на выходе.

Борре от центрального круга выполнил слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади на ход Костичу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Кнауфф с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Вест Хэма" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Камада!!! Соу, Костич и Линдстрём разыграли между собой хорошую комбинацию на левой половине поля, которая завершилась передачей на левый угол штрафной площади, Соу пробил по воротам, Ареола сократил дистанцию и спас свою команду, но первым на добивании удачно сыграл Камада, который отправил мяч в сетку.

Камада в борьбе за мяч на правом фланге на своей половине поля подыграл себе рукой. Игроки "Вест Хэма" тщательно готовятся к стандарту.

Боуэн со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Зума и Соучек не смогли добраться до мяча, чтобы головой пробить по воротам.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас себя проявит "Вест Хэм" при своих болельщиках. Команде Дэвиса Мойеса важно сегодня одержать победу, чтобы в ответном матче во Франкфурте чувствовать себя более спокойно.

Камада с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Крессуэлл прочитал момент и грамотно выбил мяч на Форнальса.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Вест Хэм" на своём поле играет вничью с "Айнтрахтом" со счётом 1:1. Обе команды показывают достаточно яркий футбол, который мы и ожидали. Будем надеяться, что далее лондонский и немецкий клубы будут играть не менее активно, и мы обязательно увидим ещё несколько забитых голов.

45' Боуэн с углового выполнил подачу в центр вратарской, Трапп грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

45' Одну минуту добавил Сердар Гёзюбююк к основному времени первого тайма.

45' Джонсон и Боуэн с правого фланга довели мяч до правого угла штрафной площади, Соучек пробил по воротам, Хинтереггер накрыл соперника и отправил мяч на угловой.

44' Крессуэлл со стандарта покатил мяч на левый угол штрафной площади, Райс зацепился за мяч, затем Деклан выполнил пас немного назад на левый фланг, оттуда Форнальс выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Соучек в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

43' Тута на левом фланге нарушил правила против Антонио. "Вест Хэм" в очередной раз тщательно готовится к стандарту.

42' Костич и Линдстрём разогнали контратаку, затем последовала передача на правый угол штрафной площади, Крессуэлл сыграл в подкате и не дал сразу Кнауффу пробить по воротам, Ансгару пришлось делать оборот вокруг своей оси, а затем уже последовал удар в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

41' Боуэн с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Айнтрахта" уверенно перехватили мяч и пустились в контратаку.

40' Джонсон с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Костича, который успел вернуться назад, а затем ушёл на угловой.

39' Костич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Борре не смог головой пробить по воротам, а затем Крессуэлл грудью сбросил мяч в руки Ареола.

38' Костич пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

37' Лансини выполнил передачу с правого фланга к правому углу штрафной площади на Боуэна, Джаррод забрался в офсайд.

36' Костич выполнил коварный заброс в центр штрафной площади на рывок Борре, но Ареола вновь прочитал момент и уверенно перехватил мяч при игре на выходе.

35' Тута с правого фланга выполнил подачу во вратарскую, мяч коварно полетел под перекладину, но Ареола всё же смог выловить его.

34' Костич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Вест Хэма" уверенно выбили мяч на правый фланг.

33' Костич с левого фланга выполнил подачу на правый угол вратарской, Крессуэлл сыграл не очень удачно и отправил мяч на угловой.

32' Тута в центре поля нарушил правила против Антонио. Игроки "Вест Хэма" достаточно быстро разыграли стандарт.

31' Костич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы игроки "Вест Хэма" выбили мяч на левый фланг.

30' Камада вошёл в штрафную площадь с левого фланга, далее Даити выполнил прострел в центр штрафной площади на Борре, мяч задел пятку Зума и ушёл на угловой.

29' Борре получил мяч на левом фланге от Туре, затем Рафаэль попытался войти в штрафную площадь, но его накрыл Зума и выбил мяч в аут.

28' Антонио в центре поля огрел по ногам Соу. Игроки "Айнтрахта" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

27' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Антонио!!! Лансини со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Зума головой удачно сбросил мяч к правой штанге, а уже атаку в падении завершил Антонио, который в касание переправил мяч за линию ворот.

26' Линдстрём на своей половине поля нарушил правил против Лансини. Игроки "Вест Хэма" вновь тщательно готовятся к стандарту.

25' Костич с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Линдстрём в касание пробил в ближний угол ворот, Ареола поймал мяч без особого труда.

24' Крессуэлл с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, оттуда Соучек головой сбросил мяч на правую половину поля, Боуэн не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам.

23' Боуэн с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Форнальс в касание хотел протолкнуть мяч в центр по линии вратарской, мяч попал в ногу Туте и улетел на угловой.

22' Антонио совершил рывок вперёд по левому флангу, но войти в штрафную площадь Майклу не дал Тута, который выбил мяч в аут.

21' Соу в центре поля нарушил правила против Боуэна. Игроки "Вест Хэма" быстро разыграли стандарт.

20' Джонсон с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Форнальс головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

19' Антонио с левой половины поля выполнил передачу к центральному кругу на Соучека, Томаш сразу же выполнил хорошую передачу по центру к радиусу штрафной на ход Боуэну, Джаррод зацепился за мяч и затем пробил в правый угол ворот, Трапп сократил дистанцию и затем ногой перевёл мяч в штангу.

18' И вот сейчас из глубины поля "Айнтрахта" последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Вест Хэма", там был только Ареола.

17' Форнальс выполнил передачу на ход Антонио по левому флангу, форвард "Вест Хэма" оказался в небольшом офсайде.

16' "Айнтрахт" сейчас полностью перестроился на игру от обороны, будут делать немцы ставку на свои быстрые фланги, чтобы развивать контратаки.

15' С правого фланга последовал заброс к правому углу штрафной площади "Айнтрахта" на Боуэна, Хинтереггер оказался первым на мяче.

14' Доусон выполнил передачу на ход Джонсону по правому флангу, Бен совершил неплохой рывок, но затем после подачи в штрафную площадь защитники "Айнтрахта" спокойно перехватили мяч.

13' Боуэн выполнил передачу на ход Джонсону по правому флангу, Костич грамотно поставил корпус Джонсону и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

12' Линдстрём с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади на ход Кнауффу, Ареола прочитал момент и перехватил мяч при игре на выходе.

11' Из глубины поля последовал заброс к центральному кругу на Антонио, хотели игроки "Вест Хэма" провести быструю контратаку, но Майкл не смог зацепиться за мяч.

10' Антонио отправился к линии вратарской прессинговать Траппа, голкипер "Айнтрахта" хладнокровно выбил мяч в центр поля.

9' Угловой у ворот "Вест Хэма". Костич выполнил подачу в центр штрафной площади, Хинтереггер под давлением соперников не смог головой пробить по воротам.

8' Камада вновь прошёл вперёд по левой половине поля, затем Даити выполнил передачу к бровке на Костича, Филип в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной площади, Зума оказался первым на мяче и головой выбил его в аут.

7' Лансини со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, совсем немного не хватило Соучеку для удара головой по воротам.

6' Соу на своей половине поля зацепил Боуэна. "Вест Хэм" тщательно готовится к стандарту.

5' Борре отправился прессинговать Ареола к линии вратарской, Альфонс сыграл без ошибок и отправил мяч на правый фланг Крессуэллу.

4' Из центра поля последовал заброс на ход Антонио по левому флангу, Майкл зацепился за мяч и затем выполнил прострел к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

3' Очень яркое начало матча получается у нас, будем ждать ответа от "Вест Хэма".

2' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Кнауфф!!! Камада разогнал атаку по левому флангу, затем Даити выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Борре зацепился за мяч и далее выполнил очень хорошую подачу к правому углу вратарской, Кнауфф оторвался от Форнальса и головой отправил мяч в левый угол ворот.