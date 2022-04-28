Стадион: Олимпийский (Лондон)
1:2
Второй тайм: 67'
0:1
1' ГолКнауфф Ансгар
1:1
21' ГолАнтонио Майкл
1:2
54' ГолКамада Даити
Ход матча
1'
0:1
21'
1:1
54'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
31
Джонсон
Бен
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
35
Тута
18
Туре
Альмами
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
-
47 Хорц ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|3
|0.27
|Бенрахма Саид
|3
|0.27
|Райс Деклан
|3
|0.27
|Антонио Майкл
|2
|0.18
|Ярмоленко Андрей
|2
|0.18
|Доусон Крэйг
|2
|0.18
|Соучек Томаш
|1
|0.09
|Диоп Исса
|1
|0.09
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.09
|Форнальс Пабло
|0
|0
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Зума Курт
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|5
|0.45
|Костич Филип
|3 (1)
|0.27
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.18
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.18
|Кнауфф Ансгар
|2
|0.18
|Соу Джибриль
|1
|0.09
|Туре Альмами
|1
|0.09
|Ламмерс Сэм
|1
|0.09
|Хёуге Йенс
|1
|0.09
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лансини Мануэль
|3
|0
|Крессуэлл Арон
|1
|1
|Диоп Исса
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тута
|2
|1
|Н'Дика Эван
|2
|1
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Хрустиц Айдин
|2
|0
|Oliver Glasner
|1
|0
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Соу Джибриль
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
1
13%
0
0%
91-120
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
3
19%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
6
33%
4
25%
31-45
6
33%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
17%
3
19%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
2
50%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0
Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2
Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:2 Айнтрахт Фр
Исход игры
Вест Хэм
70.8% (92)
Ничья
20% (26)
Айнтрахт Фр
9.2% (12)
Тотал 2.5
Больше
65.49% (74)
Меньше
34.51% (39)
Обе команды забьют
Да
83.19% (94)
Нет
16.81% (19)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
42.3% (55)
1:1 Ничья
15.4% (20)
1:0 Вест Хэм
8.5% (11)
2:0 Вест Хэм
6.2% (8)
1:2 Айнтрахт Фр
5.4% (7)
3:1 Вест Хэм
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
3:2 Вест Хэм
1.5% (2)
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