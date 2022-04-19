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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Айнтрахт Фр
Прогнозы 48
Вест Хэм 77.1% (37)
X 14.6% (7)
Айнтрахт Фр 8.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Айнтрахт Фр
2.00
3.80
4.15
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 3 0.3
Бенрахма Саид 3 0.3
Райс Деклан 3 0.3
Ярмоленко Андрей 2 0.2
Доусон Крэйг 2 0.2
Антонио Майкл 1 0.1
Соучек Томаш 1 0.1
Диоп Исса 1 0.1
Ноубл Марк 1 (1) 0.1
Форнальс Пабло 0 0
Крессуэлл Арон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Влашич Никола 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 4 0.4
Костич Филип 3 (1) 0.3
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.2
Борре Рафаэль 2 (1) 0.2
Соу Джибриль 1 0.1
Туре Альмами 1 0.1
Ламмерс Сэм 1 0.1
Хёуге Йенс 1 0.1
Кнауфф Ансгар 1 0.1
Линнстрем Йеспер 0 0
Чендлер Тимоти 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лансини Мануэль 3 0
Крессуэлл Арон 1 1
Диоп Исса 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Зума Курт 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 2 1
Н'Дика Эван 2 1
Пасьенса Гонсало 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Хрустиц Айдин 2 0
Oliver Glasner 1 0
Хинтереггер Мартин 1 0
Чендлер Тимоти 1 0
Костич Филип 1 0
Соу Джибриль 1 0
Баркок Аймен 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
3
19%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
6
33%
4
25%
31-45
6
33%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
17%
3
19%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 9
2
50%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0
Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Норвич 2:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2
Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3
1/4 финала
4 Вест Хэм
1 Лион
4 Айнтрахт Фр
3 Барселона
3 РБ Лейпциг
1 Аталанта
2 Брага
3 Глазго Рейнджерс
1/2 финала
0 Вест Хэм
0 Айнтрахт Фр
0 РБ Лейпциг
0 Глазго Рейнджерс
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Айнтрахт Фр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2022, осталось 2 дня 15 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Вест Хэм 77.1% (37)
    X 14.6% (7)
    Айнтрахт Фр 8.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    2.00
    3.80
    4.15
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Вест Хэм
    77.1% (37)
    Ничья
    14.6% (7)
    Айнтрахт Фр
    8.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.89% (31)
    Меньше
    31.11% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    82.22% (37)
    Нет
    17.78% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    52.1% (25)
    1:1 Ничья
    12.5% (6)
    2:0 Вест Хэм
    10.4% (5)
    1:2 Айнтрахт Фр
    6.3% (3)
    1:0 Вест Хэм
    6.3% (3)
    3:1 Вест Хэм
    4.2% (2)
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    Вест Хэм
    Айнтрахт Фр

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