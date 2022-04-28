Маркос Сенеси нарушил правила на своей половине поля, после стремительной атаки по левому флангу Маттео Гендузи.

Штрафной удар решили разыграть гости, но хозяева грамотно перекрывают все зоны и не дают шанса для развития атаки.

Рейсс Нелсон зарабатывает угловой на правой стороне поля. подачу выполнил Оркун Кёкчю, но защитник гостей вовремя перехватывает навес и выносит мяч отводя угрозу у своих ворот.

Димитри Пайет выполнил угловой удар, подача получилась на дальнюю штангу, а замкнул её Вильям Салиба. Мяч точно пришёл в руки голкиперу.

Валентин Ронжье нарушает правила против Оркун Кёкчю, сбивая его с ног.

Второй тайм. Продолжаем наблюдать за яркой игрой "Фейеноорда" и командой "Марсель".

Г-О-О-О-О-Л! 3:2 Сирил Дессерс. Грубейшая ошибка Дуе Чалета-Цар привела к привозу на свои ворота, чем Дессерс без проблем воспользовался, подобрав мяч забил гол в дальний угол ворот.

Замена: Седрик Бакамбу уходит с поля, а вместо него выходит Пап Гуйе.

Невероятный матч мы с вами наблюдаем, "Фейеноорд" вновь вырывается вперёд, а "Марсель" снова попытается догнать.

"Марсель" приходит в себя, после такого щелчка по носу, владея мячом, но пока лишь на своей половине поля.

Команды не форсируют события катая мяч в центре поля, выжидая ошибки соперников.

Димитри Пайет зарабатывает угловой и сам же его подаёт. Подача получилась в центр штрафной, но защитник хозяев выбивает мяч, разряжая обстановку у своих ворот.

Гости держат мяч на своей половине поля, хозяева им не позволяют перейти на свою сторону.

ГОООЛ! 2:2 Жерсон разогнал атаку и её завершил! Бразилец создал комбинацию между Димитри Пайет и Маттео Гендузи, а в завершении выстрели по воротам и попал в сетку.

Теперь уже "Фейеноорд" в непростом положении, упустили они комфортное преимущество.

Сирил Дессерс забежал в офсайд после перспективного выхода один на один с вратарём.

Гус Тиль нарушает правила против Жерсон, хватая его руками.

Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

Фредрик Аурснес сносит с ног Димитри Пайет. Фиксируется нарушение правил в центре поля.

Гус Тиль зарабатывает опасный штрафной рядом с чужими воротами. Удар получился выше ворот.

Главный судья отправляет команды на перерыв. Команды показали открытый футбол и четыре забитых мяча. Великолепный первый тайм насыщенный, как говорится - "на одном дыхании".

37' Тирелл Маласиа получает жёлтую карточку за грубый подкат в ноги, на чужой половин поля.

36' Угловой подаёт Оркун Кёкчю, мяч летит в центр штрафной, но зацепиться за мяч никому из партнёров не удалось.

35' Маттео Гендузи нарушает правила на своей половине поля уронив на газон колумбийца Луис Синистерра.

34' Стив Манданда выносит мяч от своих ворот в надежде, что кто-то из партнёров зацепиться за него, но мяч подхватили игроки "Фейеноорда".

33' Оркун Кёкчю нанёс удар выше ворот из-за пределов штрафной площади.

32' Нарушение правил против Маттео Гендузи в центре поля.

31' Сирил Дессерс не сумел нанести удар по воротам, после диагональной передачи в штрафную площадь.

30' Оркун Кёкчю выполняет стандарт с углового флажка. Мяч летит в центр штрафной, но защитник "Марселя" выбивает мяч, разряжая обстановку у своих ворот.

28' ГОООЛ! 2:1 Амаду Бамба Дьенг получил мяч у пределов чужой штрафной и долго не думая ударил в ближний угол и забил гол.

27' Сирил Дессерс попал шипами по ноге Дуе Чалета-Цар в момент удара по воротам.

26' Дуе Чалета-Цар получает небольшое повреждение, на поле медицинская помощь. Пауза в игре.

25' Тирелл Маласиа в единоборстве не проиграл своему оппоненту и заработал аут вблизи чужой штрафной.

24' Сирил Дессерс не добрался до мяча после навеса с правого фланга на угол штрафной.

23' Гости начинают позиционную атаку, но Оркун Кёкчю выбивает мяч разряжая обстановку у своих ворот.

22' Стив Манданда выносит мяч на чужую половину поля, но никто из партнёров не смог зацепиться за этот мяч.

21' Таким образом у нас счёт уже 2:0, гости находятся в сложной ситуации и они ищут сейчас решение этой проблемы.

19' Г-О-О-О-О-Л! 2:0 Луис Синистерра. Рейсс Нелсон выполнил передачу с правого фланга и она доходит до Луиса, Колумбиец пробил хорошо по воротам и забил гол в ближний угол.

17' Г-О-О-О-О-Л! 1:0 Сирил Дессерс. Луис Синистерра выполнил пас пяткой и таким образом выводит своего партнёра на убойный голевой момент и конечно же Дессерс не сплоховал.

16' Сирил Дессерс забежал в офсайд и игра остановлена.

15' Угловой подают хозяева, в этот раз они разыграли стандарт, далее пошла передача верхом на Маркос Сенеси, но аргентинец не сумел попасть по воротам.

14' Димитри Пайет выполнил передачу на ход Амаду Бамба Дьенг, всё так же как было ранее в опасном моменте, но в этот раз дело до удара не дошло.

13' Стив Манданда разыгрывает мяч от своих ворот, вынося его на чужую половину поля, но никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.

12' Подача получилась в центр штрафной, где защитник уверенно вынес мяч головой, разряжая обстановку у своих ворот.

11' Хозяева организовали передачу за спину защитников, далее последовал прострел и мяч выбит на угловой.

9' Передача за спину защитников "Марселя" и она находит Луис Синистерра, но арбитр фиксирует положение вне игры.

8' Голевой момент создают гости Димитри Пайет выполнил передачу на ход Амаду Бамба Дьенг, но нападающему обыграть вратаря не получилось.

7' Оркун Кёкчю нарушает правила на чужой половине поля, сбивает с ног Валентин Ронжье.

6' Угловой зарабатывают хозяева, Оркун Кёкчю выполняет стандарт, но на мяче первый Маттео Гендузи разряжает обстановку у своих ворот.

5' Седрик Бакамбу забежал в офсайд на правом фланге поля.

4' Матч проходит на стадионе: Де Куйп Роттердам, Нидерланды. Прогноз погоды +13°C. Идеальные условия для отличного футбола.

3' У хозяев цвет футболок имеют красно-белое сочетание, которые делят футболку на две части. Окантовка воротника и манжет сделана черным. форма “Марселя” выполнена в темно-синем цвете с карикатурным рисунком ночного Марселя.

2' Болельщики устроили на стадионе фаер-шоу, настоящий котёл, все трибуны дымят огнём. Игрокам приходится играть в сквозь туман.