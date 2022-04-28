  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2021-2022

Лига конференций


Стадион:
Фейеноорд
3:2
Второй тайм: 64'
Марсель
0'
1:0
18' Гол
Дессерс Сириль
2:0
20' Гол
Синистерра Луис
2:1
28' Гол
Бамба Дьенг Амаду
2:2
40' Гол
Жерсон Сантос
46' Желтая карточка
Маласиа Тирелл
3:2
46' Гол
Дессерс Сириль
64'
3:2. Гол Сириля Дессерса (видео)...
2:2. Гол Жерсона (видео). Лига к...
2:1. Гол Бамбы Дьенга (видео). Л...
2:0. Гол Луиса Синистерры (видео...
1:0. Гол Сириля Дессерса (видео)...
Выход один на один Дьенга (видео...
Фейеноорд
Марсель

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 10 0.91
Синистерра Луис 6 0.55
Линссен Брайан 3 0.27
Тоорнстра Йенс 2 0.18
Нелсон Райс 2 0.18
Кекчю Оркун 2 0.18
Джаханбакш Алиреза 1 0.09
Сенеси Маркос 1 0.09
Гертрейда Лютсхарел 1 0.09
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 4 (1) 0.57
Пайе Димитри 3 0.43
Жерсон Сантос 2 0.29
Гуйе Пап 1 0.14
Ронжье Валентин 1 0.14
Юндер Дженгиз 1 0.14
Гендузи Маттео 1 0.14
Де ла Фуэнте Конрад 1 0.14
Бамба Дьенг Амаду 1 0.14

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 0 1
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жерсон Сантос 0 1

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
3
23%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
3
23%
3
50%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

25
13
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
5
20%
2
15%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
4
31%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
6
24%
4
31%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
2
15%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3
Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1
Марсель
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1
Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Мец - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1
1/8 финала
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
2 Лестер
1 ПСВ
2 Будё-Глимт
5 Рома
6 Фейеноорд
4 Славия Прага
3 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
0 Лестер
0 Рома
0 Фейеноорд
0 Марсель
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    62'
    Валентин Ронжье нарушает правила против Оркун Кёкчю, сбивая его с ног.
  • Угловой
    61'
    Димитри Пайет выполнил угловой удар, подача получилась на дальнюю штангу, а замкнул её Вильям Салиба. Мяч точно пришёл в руки голкиперу.
  • Фол, нарушение
    60'
    Дессерс нарушает правила в центре поля, гости штрафной быстро разыграли.
  • Угловой
    59'
    Рейсс Нелсон зарабатывает угловой на правой стороне поля. подачу выполнил Оркун Кёкчю, но защитник гостей вовремя перехватывает навес и выносит мяч отводя угрозу у своих ворот.
  • 58'
    Штрафной удар решили разыграть гости, но хозяева грамотно перекрывают все зоны и не дают шанса для развития атаки.
  • Фол, нарушение
    57'
    Маркос Сенеси нарушил правила на своей половине поля, после стремительной атаки по левому флангу Маттео Гендузи.
  • 56'
    Пап Гуй наносит удар выше ворот на дальнюю трибуну болельщикам.
  • Угловой
    54'
    Димитри Пайет зарабатывает угловой и сам же его подаёт. Подача получилась в центр штрафной, но защитник хозяев выбивает мяч, разряжая обстановку у своих ворот.
  • 53'
    Команды не форсируют события катая мяч в центре поля, выжидая ошибки соперников.
  • Офсайд
    51'
    Амаду Бамба Дьенг забежал в офсайд. Игра остановлена. 
  • 50'
    "Марсель" приходит в себя, после такого щелчка по носу, владея мячом, но пока лишь на своей половине поля.
  • 49'
    Невероятный матч мы с вами наблюдаем, "Фейеноорд" вновь вырывается вперёд, а "Марсель" снова попытается догнать.
  • Замена
    48'
    Замена: Седрик Бакамбу уходит с поля, а вместо него выходит Пап Гуйе.
  • Описание гола
    47'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:2 Сирил Дессерс. Грубейшая ошибка Дуе Чалета-Цар привела к привозу на свои ворота, чем Дессерс без проблем воспользовался, подобрав мяч забил гол в дальний угол ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм. Продолжаем наблюдать за яркой игрой "Фейеноорда" и командой "Марсель".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Главный судья отправляет команды на перерыв. Команды показали открытый футбол и четыре забитых мяча. Великолепный первый тайм насыщенный, как говорится - "на одном дыхании".
    • Фол, нарушение
      45'
      Гус Тиль зарабатывает опасный штрафной рядом с чужими воротами. Удар получился выше ворот.
    • Фол, нарушение
      45'
      Фредрик Аурснес сносит с ног Димитри Пайет. Фиксируется нарушение правил в центре поля.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил арбитр к первому тайму.
    • Фол, нарушение
      45'
      Гус Тиль нарушает правила против Жерсон, хватая его руками.
    • Офсайд
      44'
      Сирил Дессерс забежал в офсайд после перспективного выхода один на один с вратарём.
    • Фол, нарушение
      43'
      Седрик Бакамбу заработал штрафной удар на левой стороне поля.
    • 42'
      Теперь уже "Фейеноорд" в непростом положении, упустили они комфортное преимущество.
    • Описание гола
      40'
      ГОООЛ! 2:2 Жерсон разогнал атаку и её завершил! Бразилец создал комбинацию между Димитри Пайет и Маттео Гендузи, а в завершении выстрели по воротам и попал в сетку.
    • 38'
      Гости держат мяч на своей половине поля, хозяева им не позволяют перейти на свою сторону.
    • Желтая карточка
      37'
      Тирелл Маласиа получает жёлтую карточку за грубый подкат в ноги, на чужой половин поля.
    • Угловой
      36'
      Угловой подаёт Оркун Кёкчю, мяч летит в центр штрафной, но зацепиться за мяч никому из партнёров не удалось.
    • Фол, нарушение
      35'
      Маттео Гендузи нарушает правила на своей половине поля уронив на газон колумбийца Луис Синистерра.
    • 34'
      Стив Манданда выносит мяч от своих ворот в надежде, что кто-то из партнёров зацепиться за него, но мяч подхватили игроки "Фейеноорда".
    • 33'
      Оркун Кёкчю нанёс удар выше ворот из-за пределов штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      32'
      Нарушение правил против Маттео Гендузи в центре поля.
    • 31'
      Сирил Дессерс не сумел нанести удар по воротам, после диагональной передачи в штрафную площадь.
    • Угловой
      30'
      Оркун Кёкчю выполняет стандарт с углового флажка. Мяч летит в центр штрафной, но защитник "Марселя" выбивает мяч, разряжая обстановку у своих ворот.
    • Описание гола
      28'
      ГОООЛ! 2:1 Амаду Бамба Дьенг получил мяч у пределов чужой штрафной и долго не думая ударил в ближний угол и забил гол.
    • 27'
      Сирил Дессерс попал шипами по ноге Дуе Чалета-Цар в момент удара по воротам.
    • Травма, повреждение
      26'
      Дуе Чалета-Цар получает небольшое повреждение, на поле медицинская помощь. Пауза в игре.
    • 25'
      Тирелл Маласиа в единоборстве не проиграл своему оппоненту и заработал аут вблизи чужой штрафной.
    • 24'
      Сирил Дессерс не добрался до мяча после навеса с правого фланга на угол штрафной.
    • 23'
      Гости начинают позиционную атаку, но Оркун Кёкчю выбивает мяч разряжая обстановку у своих ворот.
    • 22'
      Стив Манданда выносит мяч на чужую половину поля, но никто из партнёров не смог зацепиться за этот мяч.
    • 21'
      Таким образом у нас счёт уже 2:0, гости находятся в сложной ситуации и они ищут сейчас решение этой проблемы.
    • Описание гола
      19'
      Г-О-О-О-О-Л! 2:0 Луис Синистерра. Рейсс Нелсон выполнил передачу с правого фланга и она доходит до Луиса, Колумбиец пробил хорошо по воротам и забил гол в ближний угол.
    • Описание гола
      17'
      Г-О-О-О-О-Л! 1:0 Сирил Дессерс. Луис Синистерра выполнил пас пяткой и таким образом выводит своего партнёра на убойный голевой момент и конечно же Дессерс не сплоховал.
    • Офсайд
      16'
      Сирил Дессерс забежал в офсайд и игра остановлена.
    • Угловой
      15'
      Угловой подают хозяева, в этот раз они разыграли стандарт, далее пошла передача верхом на Маркос Сенеси, но аргентинец не сумел попасть по воротам.
    • 14'
       Димитри Пайет выполнил передачу на ход Амаду Бамба Дьенг, всё так же как было ранее в опасном моменте, но в этот раз дело до удара не дошло.
    • 13'
      Стив Манданда разыгрывает мяч от своих ворот, вынося его на чужую половину поля, но никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
    • 12'
      Подача получилась в центр штрафной, где защитник уверенно вынес мяч головой, разряжая обстановку у своих ворот.
    • Угловой
      11'
      Хозяева организовали передачу за спину защитников, далее последовал прострел и мяч выбит на угловой.
    • Офсайд
      9'
      Передача за спину защитников "Марселя" и она находит Луис Синистерра, но арбитр фиксирует положение вне игры.
    • Опасный момент
      8'
      Голевой момент создают гости Димитри Пайет выполнил передачу на ход Амаду Бамба Дьенг, но нападающему обыграть вратаря не получилось.
    • Фол, нарушение
      7'
      Оркун Кёкчю нарушает правила на чужой половине поля, сбивает с ног Валентин Ронжье.
    • Угловой
      6'
      Угловой зарабатывают хозяева, Оркун Кёкчю выполняет стандарт, но на мяче первый Маттео Гендузи разряжает обстановку у своих ворот.
    • Офсайд
      5'
      Седрик Бакамбу забежал в офсайд на правом фланге поля.
    • 4'
      Матч проходит на стадионе: Де Куйп Роттердам, Нидерланды. Прогноз погоды +13°C. Идеальные условия для отличного футбола.
    • 3'
      У хозяев цвет футболок имеют красно-белое сочетание, которые делят футболку на две части. Окантовка воротника и манжет сделана черным. форма “Марселя” выполнена в темно-синем цвете с карикатурным рисунком ночного Марселя.
    • 2'
      Болельщики устроили на стадионе фаер-шоу, настоящий котёл, все трибуны дымят огнём. Игрокам приходится играть в сквозь туман.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в городе Роттердам. Противостояние между “Фейеноорд” и командой “Марсель”. Будем надеяться, что футболисты покажут, яркий и качественный футбол.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Жерсон Сантос бьет в цель!
    • Желтая карточка
      37'
      Маласиа Тирелл получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Ахмаду Бамба Дьенг бьет в цель!
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Синистерра Луис бьет в цель!
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Дессерс Сириль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Фейеноорд 3:2 Марсель онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Фейеноорд 3:2 Марсель

    Исход игры
    Фейеноорд
    41.1% (51)
    Ничья
    34.7% (43)
    Марсель
    24.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.68% (59)
    Меньше
    47.32% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    84.82% (95)
    Нет
    15.18% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29% (36)
    2:1 Фейеноорд
    25.8% (32)
    1:2 Марсель
    12.1% (15)
    1:0 Фейеноорд
    7.3% (9)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
    0:1 Марсель
    3.2% (4)
    2:0 Фейеноорд
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фейеноорд
    Марсель
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     