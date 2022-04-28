Стадион: Де Кёйп
1:0
18' ГолДессерс Сириль
2:0
20' ГолСинистерра Луис
2:1
28' ГолБамба Дьенг Амаду
2:2
40' ГолЖерсон Сантос
46' Желтая карточкаМаласиа Тирелл
3:2
46' ГолДессерс Сириль
Ход матча
18'
1:0
20'
2:0
28'
40'
2:2
46'
46'
3:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
-
32 Халл ДензелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Слот Арне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Вратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
-
31 Бертелли УгоПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|10
|0.91
|Синистерра Луис
|6
|0.55
|Линссен Брайан
|3
|0.27
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.18
|Нелсон Райс
|2
|0.18
|Кекчю Оркун
|2
|0.18
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.09
|Сенеси Маркос
|1
|0.09
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.09
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|4 (1)
|0.57
|Пайе Димитри
|3
|0.43
|Жерсон Сантос
|2
|0.29
|Гуйе Пап
|1
|0.14
|Ронжье Валентин
|1
|0.14
|Юндер Дженгиз
|1
|0.14
|Гендузи Маттео
|1
|0.14
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0.14
|Бамба Дьенг Амаду
|1
|0.14
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|0
|1
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жерсон Сантос
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
3
23%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
3
23%
3
50%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
25
13
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
5
20%
2
15%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
4
31%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
6
24%
4
31%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
2
15%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3
Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1
Марсель
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1
Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Мец - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фейеноорд 3:2 Марсель
Исход игры
Фейеноорд
41.1% (51)
Ничья
34.7% (43)
Марсель
24.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
52.68% (59)
Меньше
47.32% (53)
Обе команды забьют
Да
84.82% (95)
Нет
15.18% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29% (36)
2:1 Фейеноорд
25.8% (32)
1:2 Марсель
12.1% (15)
1:0 Фейеноорд
7.3% (9)
2:2 Ничья
5.6% (7)
0:1 Марсель
3.2% (4)
2:0 Фейеноорд
2.4% (3)
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