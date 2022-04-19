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Лига конференций 2021-2022

Фейеноорд
 
Позже

Стадион:
Марсель
Прогнозы 46
Фейеноорд 43.5% (20)
X 30.4% (14)
Марсель 26.1% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Марсель
2.32
3.65
3.35
Все Коэффициенты
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 8 0.8
Синистерра Луис 5 0.5
Линссен Брайан 3 0.3
Тоорнстра Йенс 2 0.2
Нелсон Райс 2 0.2
Кекчю Оркун 2 0.2
Джаханбакш Алиреза 1 0.1
Сенеси Маркос 1 0.1
Гертрейда Лютсхарел 1 0.1
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 4 (1) 0.67
Пайе Димитри 3 0.5
Гуйе Пап 1 0.17
Ронжье Валентин 1 0.17
Юндер Дженгиз 1 0.17
Жерсон Сантос 1 0.17
Гендузи Маттео 1 0.17
Де ла Фуэнте Конрад 1 0.17

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 0 1
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жерсон Сантос 0 1

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
3
23%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
3
23%
3
50%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

25
13
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
5
20%
2
15%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
4
31%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
6
24%
4
31%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
2
15%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3
Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1
Марсель
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1
Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Мец - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1
1/8 финала
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
2 Лестер
1 ПСВ
2 Будё-Глимт
5 Рома
6 Фейеноорд
4 Славия Прага
3 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
0 Лестер
0 Рома
0 Фейеноорд
0 Марсель
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - Марсель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2022, осталось 2 дня 15 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Фейеноорд 43.5% (20)
    X 30.4% (14)
    Марсель 26.1% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Марсель
    2.32
    3.65
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Фейеноорд - Марсель

    Исход игры
    Фейеноорд
    43.5% (20)
    Ничья
    30.4% (14)
    Марсель
    26.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (38)
    Нет
    17.39% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.3% (13)
    2:1 Фейеноорд
    26.1% (12)
    1:2 Марсель
    15.2% (7)
    1:0 Фейеноорд
    6.5% (3)
    2:0 Фейеноорд
    4.3% (2)
    0:1 Марсель
    4.3% (2)
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    Фейеноорд
    Марсель

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