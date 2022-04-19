Лига конференций 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|8
|0.8
|Синистерра Луис
|5
|0.5
|Линссен Брайан
|3
|0.3
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.2
|Нелсон Райс
|2
|0.2
|Кекчю Оркун
|2
|0.2
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.1
|Сенеси Маркос
|1
|0.1
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.1
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|4 (1)
|0.67
|Пайе Димитри
|3
|0.5
|Гуйе Пап
|1
|0.17
|Ронжье Валентин
|1
|0.17
|Юндер Дженгиз
|1
|0.17
|Жерсон Сантос
|1
|0.17
|Гендузи Маттео
|1
|0.17
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0.17
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|0
|1
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жерсон Сантос
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
3
23%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
3
23%
3
50%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
25
13
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
5
20%
2
15%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
3
12%
4
31%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
6
24%
4
31%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
2
15%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3
Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1
Марсель
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2 ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1
Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Мец - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фейеноорд - Марсель
Исход игры
Фейеноорд
43.5% (20)
Ничья
30.4% (14)
Марсель
26.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
82.61% (38)
Нет
17.39% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.3% (13)
2:1 Фейеноорд
26.1% (12)
1:2 Марсель
15.2% (7)
1:0 Фейеноорд
6.5% (3)
2:0 Фейеноорд
4.3% (2)
0:1 Марсель
4.3% (2)
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