Стадион: Велодром
История личных встреч
Марсель
Фейеноорд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|4 (1)
|0.57
|Пайе Димитри
|3
|0.43
|Жерсон Сантос
|2
|0.29
|Гуйе Пап
|1
|0.14
|Ронжье Валентин
|1
|0.14
|Юндер Дженгиз
|1
|0.14
|Гендузи Маттео
|1
|0.14
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0.14
|Бамба Дьенг Амаду
|1
|0.14
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|10
|0.91
|Синистерра Луис
|6
|0.55
|Линссен Брайан
|3
|0.27
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.18
|Нелсон Райс
|2
|0.18
|Кекчю Оркун
|2
|0.18
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.09
|Сенеси Маркос
|1
|0.09
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.09
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жерсон Сантос
|0
|1
|Арит Амин
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|0
|1
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
3
19%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
15
28
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
2
13%
5
18%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
5
33%
3
11%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
4
27%
6
21%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2
ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Мец - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3
Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель - Фейеноорд
Исход игры
Марсель
80% (100)
Ничья
12.8% (16)
Фейеноорд
7.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
76.64% (82)
Меньше
23.36% (25)
Обе команды забьют
Да
81.31% (87)
Нет
18.69% (20)
Популярный счёт
2:1 Марсель
44.8% (56)
3:1 Марсель
8% (10)
2:0 Марсель
8% (10)
1:0 Марсель
7.2% (9)
2:2 Ничья
5.6% (7)
1:1 Ничья
4% (5)
3:2 Марсель
2.4% (3)
1:2 Фейеноорд
2.4% (3)
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