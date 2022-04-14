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Лига конференций


Стадион:
Марсель
 
Позже
Фейеноорд
Прогнозы 125
Марсель 80% (100)
X 12.8% (16)
Фейеноорд 7.2% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Фейеноорд
2.18
4.04
3.34
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Марсель
Фейеноорд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 4 (1) 0.57
Пайе Димитри 3 0.43
Жерсон Сантос 2 0.29
Гуйе Пап 1 0.14
Ронжье Валентин 1 0.14
Юндер Дженгиз 1 0.14
Гендузи Маттео 1 0.14
Де ла Фуэнте Конрад 1 0.14
Бамба Дьенг Амаду 1 0.14
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 10 0.91
Синистерра Луис 6 0.55
Линссен Брайан 3 0.27
Тоорнстра Йенс 2 0.18
Нелсон Райс 2 0.18
Кекчю Оркун 2 0.18
Джаханбакш Алиреза 1 0.09
Сенеси Маркос 1 0.09
Гертрейда Лютсхарел 1 0.09

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жерсон Сантос 0 1
Арит Амин 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 0 1
Хендрикс Йоррит 1 0
Маласиа Тирелл 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
3
19%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

15
28
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
0 Не забивали 1
2
13%
5
18%
1-15
2
13%
5
18%
16-30
5
33%
3
11%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
4
27%
6
21%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
29%
1
7%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Марсель - Лион 0:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Реймс - Марсель 0:1 Марсель - Нант 3:2
ПСЖ - Марсель 2:1 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - Монпелье 2:0 Марсель - ПАОК 2:1 Сент-Этьен - Марсель 2:4 Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Мец - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1
Фейеноорд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3
Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3
1/8 финала
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
2 Лестер
1 ПСВ
2 Будё-Глимт
5 Рома
6 Фейеноорд
4 Славия Прага
3 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
1 Лестер
1 Рома
3 Фейеноорд
2 Марсель
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Фейеноорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2022, осталось 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 125
    Марсель 80% (100)
    X 12.8% (16)
    Фейеноорд 7.2% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Фейеноорд
    2.18
    4.04
    3.34
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Марсель - Фейеноорд

    Исход игры
    Марсель
    80% (100)
    Ничья
    12.8% (16)
    Фейеноорд
    7.2% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.64% (82)
    Меньше
    23.36% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    81.31% (87)
    Нет
    18.69% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    44.8% (56)
    3:1 Марсель
    8% (10)
    2:0 Марсель
    8% (10)
    1:0 Марсель
    7.2% (9)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
    1:1 Ничья
    4% (5)
    3:2 Марсель
    2.4% (3)
    1:2 Фейеноорд
    2.4% (3)
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