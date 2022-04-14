Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Рома
Лестер
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|8
|0.73
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.36
|Дзаньоло Николо
|4
|0.36
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.27
|Перес Карлес
|2
|0.18
|Смоллинг Крис
|1
|0.09
|Оливейра Сержиу
|1
|0.09
|Майораль Борха
|1
|0.09
|Манчини Джанлука
|1
|0.09
|Ибаньес Рожер
|1
|0.09
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.43
|Барнс Харви
|2
|0.29
|Олбрайтон Марк
|1
|0.14
|Рикарду Перейра II
|1
|0.14
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.14
|Ндиди Уилфред
|1
|0.14
|Дака Пэтсон
|1
|0.14
|Фофана Уэсли
|1
|0.14
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.14
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Сержиу
|0
|1
|Манчини Джанлука
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
16
6
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
2
13%
1
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
4
25%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
3
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
27
12
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
5
19%
1
8%
1-15
4
15%
2
17%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
4
15%
3
25%
46-60
5
19%
3
25%
61-75
4
15%
3
25%
76-90
Пропущено
14
7
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
4
29%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1
Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1
Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Рома - Лестер
Исход игры
Рома
76.6% (118)
Ничья
11% (17)
Лестер
12.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
64.81% (70)
Меньше
35.19% (38)
Обе команды забьют
Да
75.93% (82)
Нет
24.07% (26)
Популярный счёт
2:1 Рома
36.4% (56)
1:0 Рома
11% (17)
1:1 Ничья
8.4% (13)
1:2 Лестер
4.5% (7)
2:0 Рома
3.9% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:1 Рома
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!