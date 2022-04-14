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Лига конференций


Стадион:
Рома
 
Позже
Лестер
Прогнозы 154
Рома 76.6% (118)
X 11% (17)
Лестер 12.3% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Лестер
2.22
3.52
3.83
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Рома
Лестер

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 8 0.73
Пеллегрини Лоренцо 4 0.36
Дзаньоло Николо 4 0.36
Эль-Шаарави Стефан 3 0.27
Перес Карлес 2 0.18
Смоллинг Крис 1 0.09
Оливейра Сержиу 1 0.09
Майораль Борха 1 0.09
Манчини Джанлука 1 0.09
Ибаньес Рожер 1 0.09
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 3 0.43
Барнс Харви 2 0.29
Олбрайтон Марк 1 0.14
Рикарду Перейра II 1 0.14
Ихеаначо Келечи 1 0.14
Ндиди Уилфред 1 0.14
Дака Пэтсон 1 0.14
Фофана Уэсли 1 0.14
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.14

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 0 1
Манчини Джанлука 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

16
6
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
2
13%
1
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
4
25%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
3
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

27
12
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
5
19%
1
8%
1-15
4
15%
2
17%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
4
15%
3
25%
46-60
5
19%
3
25%
61-75
4
15%
3
25%
76-90

Пропущено

14
7
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
14%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1
Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1
Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0
1/8 финала
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
2 Лестер
1 ПСВ
2 Будё-Глимт
5 Рома
6 Фейеноорд
4 Славия Прага
3 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
1 Лестер
1 Рома
3 Фейеноорд
2 Марсель
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2022, осталось 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 154
    Рома 76.6% (118)
    X 11% (17)
    Лестер 12.3% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Лестер
    2.22
    3.52
    3.83
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Рома - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Лестер

    Исход игры
    Рома
    76.6% (118)
    Ничья
    11% (17)
    Лестер
    12.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.81% (70)
    Меньше
    35.19% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    75.93% (82)
    Нет
    24.07% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    36.4% (56)
    1:0 Рома
    11% (17)
    1:1 Ничья
    8.4% (13)
    1:2 Лестер
    4.5% (7)
    2:0 Рома
    3.9% (6)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    3:1 Рома
    1.3% (2)
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