Стадион: Дойче банк Парк
Позже
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Вест Хэм
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|5
|0.45
|Костич Филип
|3 (1)
|0.27
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.18
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.18
|Кнауфф Ансгар
|2
|0.18
|Соу Джибриль
|1
|0.09
|Туре Альмами
|1
|0.09
|Ламмерс Сэм
|1
|0.09
|Хёуге Йенс
|1
|0.09
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|3
|0.27
|Бенрахма Саид
|3
|0.27
|Райс Деклан
|3
|0.27
|Антонио Майкл
|2
|0.18
|Ярмоленко Андрей
|2
|0.18
|Доусон Крэйг
|2
|0.18
|Соучек Томаш
|1
|0.09
|Диоп Исса
|1
|0.09
|Ноубл Марк
|1 (1)
|0.09
|Форнальс Пабло
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Зума Курт
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тута
|2
|1
|Н'Дика Эван
|2
|1
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Соу Джибриль
|2
|0
|Oliver Glasner
|1
|0
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лансини Мануэль
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|1
|Диоп Исса
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
4
40%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Забито
18
19
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
4
22%
6
32%
31-45
3
17%
6
32%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
17%
3
16%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
15%
3
50%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0
Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1
Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Вест Хэм
Исход игры
Айнтрахт Фр
55.8% (29)
Ничья
32.7% (17)
Вест Хэм
11.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (30)
Меньше
42.31% (22)
Обе команды забьют
Да
86.54% (45)
Нет
13.46% (7)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
40.4% (21)
1:1 Ничья
28.8% (15)
1:2 Вест Хэм
9.6% (5)
1:0 Айнтрахт Фр
9.6% (5)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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