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Лига Европы

2021-2022

Стадион:
Айнтрахт Фр
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 52
Айнтрахт Фр 55.8% (29)
X 32.7% (17)
Вест Хэм 11.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Вест Хэм
2.56
3.56
3.02
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Вест Хэм

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 5 0.45
Костич Филип 3 (1) 0.27
Борре Рафаэль 2 (1) 0.18
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.18
Кнауфф Ансгар 2 0.18
Соу Джибриль 1 0.09
Туре Альмами 1 0.09
Ламмерс Сэм 1 0.09
Хёуге Йенс 1 0.09
Линдстрём Йеспер 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 3 0.27
Бенрахма Саид 3 0.27
Райс Деклан 3 0.27
Антонио Майкл 2 0.18
Ярмоленко Андрей 2 0.18
Доусон Крэйг 2 0.18
Соучек Томаш 1 0.09
Диоп Исса 1 0.09
Ноубл Марк 1 (1) 0.09
Форнальс Пабло 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Зума Курт 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 2 1
Н'Дика Эван 2 1
Пасьенса Гонсало 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Соу Джибриль 2 0
Oliver Glasner 1 0
Чендлер Тимоти 1 0
Костич Филип 1 0
Баркок Аймен 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лансини Мануэль 3 0
Крессуэлл Аарон 1 1
Диоп Исса 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Зума Курт 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
4
40%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Забито

18
19
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
4
22%
0
0%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
4
22%
6
32%
31-45
3
17%
6
32%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
17%
3
16%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
15%
3
50%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0
Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2
Вест Хэм
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вест Хэм - Арсенал 1:2 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1
Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Киддерминстер - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
1/4 финала
4 Вест Хэм
1 Лион
4 Айнтрахт Фр
3 Барселона
3 РБ Лейпциг
1 Аталанта
2 Брага
3 Глазго Рейнджерс
1/2 финала
1 Вест Хэм
2 Айнтрахт Фр
1 РБ Лейпциг
0 Глазго Рейнджерс
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 52
    Айнтрахт Фр 55.8% (29)
    X 32.7% (17)
    Вест Хэм 11.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Вест Хэм
    2.56
    3.56
    3.02
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Вест Хэм

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    55.8% (29)
    Ничья
    32.7% (17)
    Вест Хэм
    11.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.69% (30)
    Меньше
    42.31% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    86.54% (45)
    Нет
    13.46% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    40.4% (21)
    1:1 Ничья
    28.8% (15)
    1:2 Вест Хэм
    9.6% (5)
    1:0 Айнтрахт Фр
    9.6% (5)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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    Вест Хэм
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