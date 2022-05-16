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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 7837
Будё-Глимт
1:1
Конец матча
Тромсё
0'
28' Желтая карточка
Йенсен Рубен
37' Желтая карточка
Кумсан Джилберт
0:1
53' Гол
Вестерлунн Никлас
70' Желтая карточка
Сёрли Сондре
71' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
1:1
90' Гол
Joel Mvuka
90'+8

Ход матча

28'
 
Йенсен Рубен
37'
Кумсан Джилберт
 
53'
0:1
Вестерлунн Никлас
(Эбийе Мозес)
63'
Хаген Элиас
Кумсан Джилберт
 
63'
Бонифасе Виктор
Пеллегрино Амаль
 
70'
Сёрли Сондре
 
71'
 
Гундерсен Йостейн
77'
 
Винтер Феликс
Китолано Эрик
85'
 
Каманси Уоррен
Нильсен Лассе
87'
Joel Mvuka
Вембангомо Брис
 
90'
Joel Mvuka
(Бонифасе Виктор)
1:1

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
27
Сёрли
Сондре
17
Хеберг-Ветти
Геуте
10
Ветлесен
Уго
77
Кумсан
Джилберт
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
25
Нильсен
Лассе
III
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
10
Миккельсен
Эугуст
9
Эбийе
Мозес
Будё-Глимт
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Тромсё

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

28 матчей

46.4%
21.4%
32.2%
13 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Т
2:3
Т
3:0
ТМК
1:1
Т
4:0
Т
1:2
ТМК
2:4
Т
1:2
Т
0:1
ТМК
4:1
ТМК
3:3
Т
0:3
Т
1:2
ТМК
0:1
Т
3:1
Т
1:0
ТМК
2:0
ТМС
2:0
КН
1:2
ТМС
0:3
КН
1:0
ТМС
1:2
КН
3:0
ТМС
1:1
Т
1:1
Т
0:0
Т
0:0
ТМС
0:2
Т
2:0

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1
Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Будё-Глимт - Орхус 1:0 Будё-Глимт - Динамо Киев 1:1 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Заря - Будё-Глимт 1:1
Тромсё
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2
Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 2:0 Тромсё - Мьёндален 1:0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Кумсан Джилберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Йенсен Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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