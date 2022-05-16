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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Бранн
3:0
Конец матча
Санднес
0'
1:0
6' Гол
Frederik Boersting
2:0
10' Гол
Расмуссен Матиас
3:0
76' Гол
Кастро Никлас
90'+3
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
5
Сковгор
Андреас
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
9
Кастро
Никлас
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
10
Frederik
Boersting
1
Фальк
Аслак
15
Сэтре
Стале
3
Espen
Hammer
Berger
14
Торбьерн
Эггем
2
Fredrik
Mani
Paalerud
11
Стёлос
Александер
17
Ingvald
Halgunset
22
Таддесе
Хоренус
21
Anders
Hiim
9
Jostein
Ekeland
25
Sander
Ringberg
Бранн
4-3-3
Санднес
3-5-2

История личных встреч

Бранн
Санднес

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
3:3
ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:1
Т
6:1
Т
3:3
Т
3:1
ТМС
2:2

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1
Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2 Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1
Санднес
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Санднес - Фредрикстад 0:4 Стабек - Санднес 0:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2
Санднес - Брюне 2:1 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Санднес - Старт 2:0 Санднес - Дьерв 2:0 Старт - Санднес 2:2 Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2 Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0 Хам-Кам - Санднес 3:1 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Мосс - Санднес 1:7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Расмуссен Матиас бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Фредерик Бурстеринг бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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