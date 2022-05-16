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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 10778
Олесунн
0:2
Конец матча
Мольде
0'
0:1
3' Гол
Эйкрем Магнус
21' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
26' Желтая карточка
Голубович Петар
0:2
43' Гол
Зехнини Рафик
50' Желтая карточка
Sivert Heggheim Mannsverk
84' Желтая карточка
Хауган Эйрик
90' Желтая карточка
Солнёрдал Оскар
90'+6
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
2
Голубович
Петар
8
Хауген
Фредрик
27
Чанаджия
Дарио
7
Лима
Эриксон
19
Дубвик
Исак
22
Хеуген
Сигурд
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
14
Кнутсон
Эрлинг
22
Грёдем
Магнус
7
Эйкрем
Магнус
17
Зехнини
Рафик
Олесунн
3-5-2
Мольде
3-4-3

История личных встреч

Олесунн
Мольде

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед

35 матчей

11.4%
17.1%
71.5%
4 победы 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
5 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

14.3%
31.4%
54.3%
5 побед 11 ничьих 19 побед

История матчей

Т
2:1
Т
1:4
ТМК
5:2
К
4:0
ТМК
0:2
ТМК
1:0
Т
0:3
Т
0:1
ТМК
5:1
Т
0:2
Т
1:0
ТМК
2:0
Т
1:2
Т
5:1
ТМК
2:2
ТМС
2:2
Т
5:0
Т
0:1
ТМС
3:1
Т
1:3
Т
4:1
Т
0:1
Т
2:1
ТМС
3:2
Т
1:3
Т
5:2
ТМС
2:2
Т
0:0
Т
2:1
КН
2:2
Т
3:1
Т
0:2
ТМС
1:0
Т
0:0
Т
1:1

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2
Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4 Олесунн - Санднес 2:2
Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0
Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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