Стадион: Колор Лайн Зрители: 10778
0:1
3' ГолЭйкрем Магнус
21' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
26' Желтая карточкаГолубович Петар
0:2
43' ГолЗехнини Рафик
50' Желтая карточкаSivert Heggheim Mannsverk
84' Желтая карточкаХауган Эйрик
90' Желтая карточкаСолнёрдал Оскар
Ход матча
3'
0:1
21'
26'
43'
0:2
84'
85'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
19
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Диа МамадуНападающий
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
24 Johan Bakke
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Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Олесунн
Мольде
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
26 матчей
3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед
35 матчей
11.4%
17.1%
71.5%
4 победы 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
5 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
14.3%
31.4%
54.3%
5 побед 11 ничьих 19 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2
Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1 Олесунн - Хёдд 4:1 Олесунн - Браттвог 4:1 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Олесунн - Улленсакер-Киса 4:2 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Олесунн - Старт 3:2 КФУМ - Олесунн 2:4 Олесунн - Санднес 2:2
Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0
Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1