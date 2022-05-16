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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Лиллестрём
1:0
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
10' Желтая карточка
Утвик Бьорн
53' Желтая карточка
Martin Hoeyland
55' Желтая карточка
Мартинссон-Нгуали Серж
1:0
67' Гол
Ибрахимай Илльдрен
90' Желтая карточка
Мухаммед Рашад
90'+5

Ход матча

10'
 
Утвик Бьорн
46'
 
Martin Hoeyland
Салетрос Антон
46'
 
Эдегор Магнар
Вишне Эйрик
53'
 
Martin Hoeyland
55'
 
Мартинссон-Нгуали Серж
62'
 
Сколевик Стеффен
Хейнтс Тобиас
62'
 
Упсет Кристиан
Молинс Гильермо
67'
Ибрахимай Илльдрен
(Адамс Акор)
1:0
76'
Свендсен Тобиас
Ибрахимай Илльдрен
 
78'
 
Мухаммед Рашад
Майгор Миккел
84'
Хольст Фредерик
Кнудсен Магнус
 
85'
Фридьонссон Хольмберт
Адамс Акор
 
90'
 
Мухаммед Рашад

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 6 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
5
Драгснес
Ветле
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
3
Хорн
Йорген
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
25
Майгор
Миккел
41
Хейнтс
Тобиас
11
Линнсет
Йонатан
8
Молинс
Гильермо
Лиллестрём
3-4-2-1
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Лиллестрём
Сарпсборг-08

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

24 матча

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
2:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
2:2
ТМК
0:3
К
3:2
Т
3:3
Т
1:2
ТМК
4:0
Т
3:0
Т
4:0
ТМК
2:0
Т
3:1
Т
1:3
ТМС
1:3
ТМК
1:3
Т
3:2
КН
0:2
Т
0:0
Т
0:1
Т
2:2

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0
Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Волеренга 0:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3
Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      10'
      Утвик Бьорн получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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