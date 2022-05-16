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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 15500
Викинг
3:0
Конец матча
Дьерв
0'
34' Желтая карточка
Хустад Эрленд
36' Вторая желтая карточка
Хустад Эрленд
38' Желтая карточка
Трипич Златко
59' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
67' Желтая карточка
Танген Харальд
1:0
73' Пенальти
Бериша Ветон
77' Желтая карточка
Сандберг Никлас
2:0
84' Гол
Брекало Давид
3:0
86' Гол
Траоре Маи
90' Желтая карточка
Kristian Sirum Novak
90'+4
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
6
Стенснесс
Джанни
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
27
Фридйонссон
Самуэль
17
Себулонсен
Себастьян
14
Бериша
Ветон
10
Трипич
Златко
20
Oeystein
Oevretveit
14
Кольскоген
Оле
3
Daniel
Arrocha
16
John
Olav
Norheim
2
Torje
Wichne
6
Вихманн
Матиас
15
Бренден
Эрик
27
Mathias
Haarup
7
Фуртадо
Уиллис
9
Хустад
Эрленд
58
Симсир
Араль
Викинг
4-3-3
Дьерв
3-4-3

История личных встреч

Викинг
Дьерв

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
3:2
ПД
4:1
ПД
3:2
ТМК
2:0

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0
Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2 Викинг - Одд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1
Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0
Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0 Дьерв - Ранхейм 2:1 Согндаль - Дьерв 1:1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Хустад Эрленд получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      34'
      Хустад Эрленд получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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