Стадион: SR-Bank Arena Зрители: 15500
34' Желтая карточкаХустад Эрленд
36' Вторая желтая карточкаХустад Эрленд
38' Желтая карточкаТрипич Златко
59' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
67' Желтая карточкаТанген Харальд
1:0
73' ПенальтиБериша Ветон
77' Желтая карточкаСандберг Никлас
2:0
84' ГолБрекало Давид
3:0
86' ГолТраоре Маи
90' Желтая карточкаKristian Sirum Novak
Ход матча
34'
36'
38'
59'
67'
73'
1:0
77'
84'
2:0
86'
3:0
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 1
-
14 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Диалло АмадуНападающий
-
77 Антви РодниНападающий
- Нападающий
-
-
23 Thomas Ness2
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Викинг
Дьерв
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0
Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2 Викинг - Одд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1
Дьерв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0
Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Дьерв - Старт 3:2 Улленсакер-Киса - Дьерв 0:0 Дьерв - Ранхейм 2:1 Согндаль - Дьерв 1:1