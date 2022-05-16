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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Стабек
1:1
Конец матча
Гроруд
0'
0:1
1' Гол
Sindre Osestad
45' Желтая карточка
Geirald Meyer
55' Желтая карточка
Thomas Elsebutangen
1:1
63' Гол
Аземи Фитим
69' Желтая карточка
Vetle Skaattun
71' Желтая карточка
Крогстад Фредрик
90'+6
12
Сандберг
Маркус
3
Несс Николай
4
Вангберг
Симен
5
Пигнатель-Енссен
Николас
15
Оттесен
Стурла
10
Геэльмуйден
Херман
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
19
Вернерссон
Виктор
23
Эдвардсен
Оливер
11
Хансен
Корнелиус
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
5
Glenn
Andre
Harviken
21
Geirald
Meyer
8
Hassan
Mohamed
Yousef
27
Карсон-Педерсен
Фредрик
25
Didrik
Sereba
7
Preben
Mankowitz
40
Sindre
Osestad
15
Fabian
Oestigaard
Ness
29
Bjoern
Martin
Kristiansen
28
Thomas
Elsebutangen
Стабек
3-5-2
Гроруд
3-5-2

История личных встреч

Стабек
Гроруд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
3:1
КН
0:3

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0
Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0
Гроруд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гроруд - Старт 0:3 Рёуфосс - Гроруд 1:1 Ранхейм - Гроруд 2:1 Гроруд - Фредрикстад 2:2
КФУМ - Гроруд 2:2 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Стрёммен - Гроруд 1:3 Гроруд - Осане 3:2 Дьерв - Гроруд 0:0 Гроруд - Брюне 4:2 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Старт - Гроруд 3:0 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Гроруд 1:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 КФУМ - Гроруд 2:0 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Гроруд - Согндаль 1:2 Олесунн - Гроруд 6:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Geirald Meyer получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Sindre Osestad бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стабек 1:1 Гроруд онлайн

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