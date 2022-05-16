Стадион: Наддеруд
0:1
1' ГолSindre Osestad
45' Желтая карточкаGeirald Meyer
55' Желтая карточкаThomas Elsebutangen
1:1
63' ГолАземи Фитим
69' Желтая карточкаVetle Skaattun
71' Желтая карточкаКрогстад Фредрик
Ход матча
1'
0:1
45'
63'
1:1
69'
71'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Ланге ТорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
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Главный тренер: Johan Gjoennes Nilsen
История личных встреч
Стабек
Гроруд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0
Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0
Гроруд
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гроруд - Старт 0:3 Рёуфосс - Гроруд 1:1 Ранхейм - Гроруд 2:1 Гроруд - Фредрикстад 2:2
КФУМ - Гроруд 2:2 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Стрёммен - Гроруд 1:3 Гроруд - Осане 3:2 Дьерв - Гроруд 0:0 Гроруд - Брюне 4:2 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Старт - Гроруд 3:0 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Гроруд 1:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 КФУМ - Гроруд 2:0 Гроруд - Лиллестрём 2:3 Гроруд - Согндаль 1:2 Олесунн - Гроруд 6:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2