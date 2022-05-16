Стадион: Кристиансунд Зрители: 4002
0:3
Конец матча
0:1
23' ГолХове Йохан
29' Желтая карточкаДиоп Амиду
39' Желтая карточкаИсаксен Йеспер
0:2
42' ГолСальвесен Ларс-Йорген
49' Желтая карточкаЕртсен Торгиль
0:3
66' ГолХове Йохан
Ход матча
23'
0:1
29'
39'
42'
49'
66'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 5
-
12 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
21
Диоп
Амиду
11
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
-
24 David Agbo
-
25 Isaac Annan
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
84 Энерсен ОлеНападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
История личных встреч
Кристиансунд
Стрёмсгодсет
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0
Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1
Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1