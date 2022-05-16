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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 4002
Кристиансунд
0:3
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
0:1
23' Гол
Хове Йохан
29' Желтая карточка
Диоп Амиду
39' Желтая карточка
Исаксен Йеспер
0:2
42' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
49' Желтая карточка
Ертсен Торгиль
0:3
66' Гол
Хове Йохан
90'+5
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
32
Marius
Svanberg
Alm
18
Ярл
Себастиан
3
Осбак
Кристоффер
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
7
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
9
Муколли
Агон
11
Мава
Мозес
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
7
Стеневик
Халлдор
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
84
Энерсен
Оле
Кристиансунд
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Стрёмсгодсет

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
1:2
Т
2:3
Т
2:3
Т
4:0
Т
4:2
Т
2:0

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0
Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Кристиансунд - Стабек 0:2 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Викинг 2:3 Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1
Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Сальвесен Ларс-Йорген бьет в цель!
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