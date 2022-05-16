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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 7164
Одд
0:4
Конец матча
Хёугесунн
0'
0:1
9' Гол
Реесе Сёрен
0:2
17' Гол
Санде Мадс
0:3
51' Гол
Ндур Алиун
0:4
54' Гол
Содерлунд Александер
90'+4
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
17
Овусу
Соломон
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
6
Леквен
Магнус
16
Китолано
Джошуа
15
Ингебритсен
Микаэль
20
Леуритсен
Тобиас
8
Евтович
Милан
1
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
21
Эскесен
Юлиус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
27
Санде
Мадс
16
Содерлунд
Александер
25
Ндур
Алиун
Одд
4-3-3
Хёугесунн
4-3-3

История личных встреч

Одд
Хёугесунн

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Т
1:3
Т
4:2
Т
4:4
Т
0:0
Т
4:1
К
0:3
Т
3:1
ТМК
4:0
Т
2:0
Т
1:2
ТМК
0:0
Т
1:0
Т
0:2
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:2
Т
0:0

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3
Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0
Хёугесунн
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1
Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Санде Мадс бьет в цель!
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    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Реесе Сёрен бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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