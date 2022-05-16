Стадион: Скагерак Арена Зрители: 7164
0:1
9' ГолРеесе Сёрен
0:2
17' ГолСанде Мадс
0:3
51' ГолНдур Алиун
0:4
54' ГолСодерлунд Александер
Ход матча
9'
0:1
17'
51'
54'
Статистика матча
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7 Удары по воротам 1
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7 Удары в створ 4
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10 Угловые 3
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3 Офсайды 1
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6 Нарушения правил 10
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0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
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68 Владение мячом, % 32
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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27 Санде МадсНападающий
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
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32 Стопл ФрэнкВратарь
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17 Гонг ХилариНападающий
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99 Нжи БилалНападающий
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Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Одд
Хёугесунн
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3
Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0
Хёугесунн
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1
Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Ростов - Хёугесунн 0:2 Хёугесунн - Осане 1:1 Хёугесунн - Мольде 1:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:2 Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0 Волеренга - Хёугесунн 2:1