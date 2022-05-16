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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Фредрикстад
2:0
Конец матча
Скейд
0'
13' Желтая карточка
Мельхиор Маркус
1:0
14' Гол
Nicolay Solberg
48' Желтая карточка
Ayoub Aleesami
68' Желтая карточка
Stian Pettersen I
74' Желтая карточка
Драге Томас
2:0
77' Гол
Ayoub Aleesami
89' Желтая карточка
Ludvig Begby
90'+5
1
Haavar
Jenssen
6
Philip
Sandvik
Aukland
26
Mads
Nielsen
II
17
Tage
Johansen
4
Stian
Stray
Molde
14
Jakob
Lindstroem
5
Хаджич
Аднан
7
Драге
Томас
18
Ludvig
Begby
10
Nicolay
Solberg
24
Уильямс
Ноа
12
Гундерсен
Андерс
33
Tomas
Borgersen
4
Fredrik
Tobias
Berglie
8
Stian
Pettersen
I
29
Боянг
Сулайман
7
Мельхиор
Маркус
20
Ulrich
Ness
39
Bendik
Rise
15
Morten
Renaa
Olsen
9
Будусон
Джонни
22
Jakob
Napoleon
Romsaas
Фредрикстад
4-3-3
Скейд
3-5-2

История личных встреч

Фредрикстад
Скейд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ВД
0:0
ВД
2:1
КН
2:3

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Санднес - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Одд 0:2 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Старт 1:0
Гроруд - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Фредрикстад - КФУМ 3:3 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Стрёммен 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1
Скейд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Скейд - Мьёндален 1:2 Старт - Скейд 3:2 Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0
Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1 Эйгарден - Скейд 0:0 Скейд - Флеккерёй 2:0 Вард Хёугесунн - Скейд 0:1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 22'
      Philip Sandvik Aukland уходит с поля. Ayoub Aleesami выходит вместо него
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Nicolay Solberg бьет в цель!
    • Желтая карточка
      13'
      Marcus Melchior получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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