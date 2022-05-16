Стадион: JYSK Park
1:4
Конец матча
0:1
7' ГолЧилуфя Эдвард
0:2
48' ГолТюкосен Мадс
0:3
53' ГолТюкосен Мадс
0:4
87' ГолJose Ferreira
1:4
90' ГолAnders Klynge
Ход матча
7'
0:1
48'
0:2
53'
0:3
78'
87'
90'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 8
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
29
Lukas
Engel
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
31
Оустед
Давид
17
Тюкосен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тюкосен МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вагнер ЛавНападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Митьюлланд
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 11 побед
28 матчей
28.6%
10.7%
60.7%
8 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
17.9%
35.7%
46.4%
5 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2
Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0
Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3