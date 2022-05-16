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  3. Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа: Плей-офф

Стадион:
Силькеборг
1:4
Конец матча
Митьюлланд
0'
0:1
7' Гол
Чилуфя Эдвард
0:2
48' Гол
Тюкосен Мадс
0:3
53' Гол
Тюкосен Мадс
0:4
87' Гол
Jose Ferreira
1:4
90' Гол
Anders Klynge
90'+6

Ход матча

7'
0:1
Чилуфя Эдвард
(Дрейер Андерс)
46'
 
Систо Пионе
Исаксен Густав
46'
 
Jose Ferreira
Далсгор Хенрик
48'
0:2
Тюкосен Мадс
(Феррейра Эвандер)
53'
0:3
Тюкосен Мадс
(Чилуфя Эдвард)
64'
 
Майер Макс
Рафаэль Онедика
65'
Тенгстедт Сёрен
Sebastian Joergensen
 
65'
Anders Klynge
Гояни Роберт
 
65'
Маттссон Пелле
Бринк Марк
 
70'
 
Линн Виктор
Святченко Эрик
73'
Andreas Oggesen
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
78'
 
Шарлес
Чилуфя Эдвард
81'
Oliver Sonne
Карстенсен Расмус
 
87'
0:4
Jose Ferreira
(Феррейра Эвандер)
90'
Anders Klynge
(Тенгстедт Сёрен)
1:4

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
29
Lukas
Engel
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
5
Хег
Даниэль
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
17
Тюкосен
Мадс
18
Чилуфя
Эдвард
36
Дрейер
Андерс
45
Исаксен
Густав
Силькеборг
4-3-2-1
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Силькеборг
Митьюлланд

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
44.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 11 побед

28 матчей

28.6%
10.7%
60.7%
8 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

17.9%
35.7%
46.4%
5 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

СДЧГ
3:2
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
4:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
4:0

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2
Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Ольборг - Силькеборг 1:4 Силькеборг - Вайле 3:0 Силькеборг - Фремад Амагер 3:0 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Раннерс 0:2 Силькеборг - Оденсе 2:0 Силькеборг - Мидделфарт 3:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 1:1
Митьюлланд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0
Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3
  • 94'
    Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Серен Тенгстедт сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О О Л - Андерс Клинге из команды Силькеборг легко посылает мяч в пустые ворота правой! Андерс Клинге легко с этим справился!
  • 93'
    Серен Тенгстедт из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
  • 93'
    Отличные скиллы показывает Серен Тенгстедт, обводя своих соперников
  • 93'
    Плохо сыграл Хег Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 93'
    Валлис Николай из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
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