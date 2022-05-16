Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Виктор Линд нанес удар, мяч был парирован, но Николай Ларсен не удержал его в руках.

89' Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

88' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

87' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

86' Феликс Йоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

85' Жуниньо из команды Митьюлланд четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

85' Андерс Клинге из команды Силькеборг пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

85' Серен Тенгстедт нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

83' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

83' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

82' Удар от ворот произведет Митьюлланд

82' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Давид Оустед не дал случится голу! Серен Тенгстедт должен был забивать, но Давид Оустед сделал отличный сейв

81' Силькеборг выполняет удар от ворот.

81' Тактическая замена. Расмус Карстенсен уходит с поля и его заменяет Оливер Сонн

81' Систо Пионе из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

80' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг подал угловой справа.

79' Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

78' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Митьюлланд

77' Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Виктор Линд из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

74' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Митьюлланд

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Тактическая замена. Святченко Эрик уходит с поля и его заменяет Виктор Линд

70' Как он промахнулся? Валлис Николай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг в офсайде

67' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Силькеборг выполняет удар от ворот.

65' Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

65' Тактическая замена. Себастьян Йоргенсен уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

65' Феликс Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Рафаэль Онедика хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

63' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

62' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

60' Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

60' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Святченко Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Игрок Хелениус Никлас из команды Силькеборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

54' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

53' Г О О О О Л - Тюкосен Мадс левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

53' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

51' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

51' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

50' Как он промахнулся? Валлис Николай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Г О О О О Л - Тюкосен Мадс забивает с левой ноги!

46' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля