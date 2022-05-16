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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Юргорден
4:0
Конец матча
Мальмё
0'
1:0
15' Гол в свои ворота
Халуш Матей
19' Желтая карточка
Экдаль Хьяльмар
2:0
33' Гол
Экдаль Хьяльмар
40' Желтая карточка
Беихмо Феликс
3:0
65' Гол
Хиен Исак
4:0
73' Гол
Асоро Йоэль
90'+4
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
99
Хакшабанович
Сеад
30
Диавара
Исмаэль
14
Беихмо
Феликс
2
Ларссон
Эрик
23
Халуш
Матей
13
Ольссон
Мартин
8
Пенья
Серхио
7
Ракип
Эрдаль
37
Нанаси
Себастьян
36
Сейдиу
Патриот
17
Абубакари
Малик
18
Галль
Ромен
Юргорден
4-3-3
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Мальмё

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

30 матчей

36.7%
16.7%
46.6%
11 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:1
А
1:1
А
3:1
А
3:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
К
3:0
А
1:0
А
3:0
А
0:1
А
3:2
А
3:1
А
1:0
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
2:2
А
0:2
А
3:2
А
3:1
А
2:3
А
1:0
А
0:1
А
1:0
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:2
А
1:1

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0
Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3
Мальмё
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0
Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Беихмо Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Экдаль Хьяльмар бьет в цель!
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    • Желтая карточка
      19'
      Экдаль Хьяльмар получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Халуш Матей уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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