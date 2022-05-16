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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Волеренга
0:1
Второй тайм: 56'
Хам-Кам
0'
44' Желтая карточка
Конгсро Вегар
0:1
55' Гол
Jonas Enkerud
56'

Ход матча

44'
 
Конгсро Вегар
55'
0:1
Jonas Enkerud
(Конгсро Вегар)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Хам-Кам
1.93
4.06
5.63
Все Коэффициенты
1
Хауг
Кьетил
6
Хеденстад
Вегар
23
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
17
Кристенсен
Тобиас
10
Сахрауи
Осам
26
Доннум
Арон
9
Кьяртанссон
Видар
18
Taofeek
Ismaheel
96
Ахен
Николас
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
19
Серенсен
Оливер
23
Шельстад
Фредрик
2
Конгсро
Вегар
6
Kristian
Eriksen
10
Emil
Sildnes
9
Jonas
Enkerud
Волеренга
4-3-3
Хам-Кам
3-4-3

История личных встреч

Волеренга
Хам-Кам

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:3
ТМС
2:3

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1
Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Волеренга - Мьёндален 2:0 Одд - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Волеренга 0:0 Волеренга - Бранн 1:0
Хам-Кам
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1
Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Хам-Кам 0:0 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Согндаль - Хам-Кам 1:1
  • Второй тайм
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Йонас Энкеруд бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Конгсро Вегар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Хам-Кам
1.93
4.06
5.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волеренга 0:1 Хам-Кам онлайн

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