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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 12'
Арсенал
0'
8' Желтая карточка
Уайт Бен
12'

Ход матча

8'
 
Уайт Бен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 138
Ньюкасл 4.3% (6)
X 16.7% (23)
Арсенал 79% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Арсенал
4.74
4.08
1.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
10
Сен-Максимен
Аллан
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
20
Тавареш
Нуну
25
Эльнени
Мохамед
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
10
Смит-Роу
Эмил
30
Нкетиа
Эдди
Ньюкасл
4-3-3
Арсенал
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Арсенал

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
160%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

23 матча

100%
0 побед 0 ничьих 23 победы

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

28 матчей

7.1%
10.7%
82.2%
2 победы 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

3.6%
57.1%
39.3%
1 победа 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

14.3%
10.7%
75%
4 победы 3 ничьи 21 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
7:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
КC
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.16
Сен-Максимен Аллан 5 0.14
Жоэлинтон 4 0.11
Гимараэс Бруно 4 0.11
Фрейзер Райан 2 0.05
Шёр Фабиан 2 0.05
Шелви Джонджо 2 0.05
Триппьер Киран 2 0.05
Уиллок Джо 2 0.05
Вуд Крис 2 (1) 0.05
Манкильо Хави 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Альмирон Мигель 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 11 (2) 0.3
Смит-Роу Эмил 10 0.27
Эдегор Мартин 6 0.16
Мартинелли Габриэл 5 0.14
Ляказетт Александр 4 (2) 0.11
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.11
Нкетиа Эдди 4 0.11
Габриэль дос Сантос 4 0.11
Парти Томас 2 0.05
Тирни Киран 1 0.03
Джака Гранит 1 0.03
Пепе Николя 1 0.03
Тавареш Нуну 1 0.03
Холдинг Роб 1 0.03
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 8 0
Шелви Джонджо 6 1
Ритчи Мэтт 5 0
Крафт Эмиль 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Сен-Максимен Аллан 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Бёрн Дэн 4 0
Уилсон Каллум 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 3 0
Дамметт Пол 2 0
Альмирон Мигель 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 9 1
Габриэль дос Сантос 7 1
Парти Томас 6 0
Сака Букайо 6 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 5 0
Холдинг Роб 3 1
Эдегор Мартин 4 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 3 0
Уайт Бен 3 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эльнени Мохамед 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Смит-Роу Эмил 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
26
14 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 11
21 Не забивали 25
6
25%
5
19%
1-15
1
4%
8
31%
16-30
7
29%
29%
4
15%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
3
13%
4
15%
76-90

Пропущено

27
29
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
11%
3
10%
1-15
6
22%
5
17%
16-30
3
11%
7
24%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
6
22%
5
17%
61-75
7
26%
5
17%
76-90

Забито

16
29
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 13
24 Не забивали 21
1
6%
6
21%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
8
50%
4
14%
31-45
3
19%
6
21%
46-60
3
19%
4
14%
61-75
0
0%
5
17%
76-90

Пропущено

34
17
12 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
6
18%
2
12%
31-45
6
18%
3
18%
46-60
6
18%
4
24%
61-75
10
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

40
55
24 В 1-м тайме 31
16 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 24
9 Не забивали 10
7
18%
11
20%
1-15
2
5%
12
22%
16-30
15
38%
8
15%
31-45
6
15%
10
18%
46-60
7
18%
5
9%
61-75
3
8%
9
16%
76-90

Пропущено

61
46
24 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 23
3
5%
5
11%
1-15
12
20%
6
13%
16-30
9
15%
9
20%
31-45
8
13%
7
15%
46-60
12
20%
9
20%
61-75
17
28%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0
Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1
Арсенал
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал 0:0 Заявка 37 21 4 12 56 - 45 67
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Брайтон Заявка 37 11 15 11 39 - 43 48
10. Лестер Заявка 36 13 9 14 57 - 57 48
11. Брентфорд Заявка 37 13 7 17 47 - 54 46
12. Кристал Пэлас Заявка 36 10 15 11 47 - 43 45
13. Астон Вилла Заявка 36 13 5 18 49 - 50 44
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 37 11 11 15 40 - 61 44
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 36 10 6 20 39 - 59 36
17. Лидс Заявка 37 8 11 18 40 - 78 35
18. Бёрнли Заявка 36 7 13 16 32 - 50 34
19. Уотфорд Заявка 37 6 5 26 33 - 75 23
20. Норвич Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал 0:0 Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл 0:0 Заявка 19 7 7 5 24 - 27 28
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 18 8 2 8 24 - 23 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 28 - 28 22
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
5. Арсенал 0:0 Заявка 19 9 2 8 26 - 29 29
6. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
12. Кристал Пэлас Заявка 18 4 7 7 21 - 26 19
13. Лестер Заявка 18 4 5 9 27 - 35 17
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл 0:0 Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 14'
    Убежал по левому флангу на скорости Жоэлинтон и прострелил поперек на Уилсона, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.
  • 13'
    Мягко забросил в штрафную соперника Жоэлинтон на ход Уилсону, но тот нарушил правила в борьбе с Уайтом.
  • 12'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Жоэлинтон, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.
  • Желтая карточка
    11'
    Перед своей штрафной заехал Жоэлинтону в подкате Уайт. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.
  • 10'
    Едва не обрезался в своей штрафной Ремсдейл, выбивая мяч, но пробить Уилсону не позволил Габриэль.
  • Офсайд
    9'
    Зацепился Уилсон в штрафной соперника за мяч и сбросил на Гимараэса, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 8'
    С угла поля навесил в центр штрафной Сака, но здесь Дубравка на выходе вынес сферу кулаками подальше.
  • 7'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Альмирон на ход Уилсону, но тому добраться до мяча не позволил защитник.
  • 6'
    Отдавал пас по флангу Тавареш на ход Смиту-Роу, но того опередил защитник и вынес сферу в аут.
  • 5'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Лонгстафф на ход Уилсону, но тот не смог пробить головой в борьбе против Габриэля.
  • 4'
    Мог убегать на ворота соперника Сен-Максимен после заброса от Гимараэса, но на выходе Ремсдейл оказался первым на мяче.
  • 3'
    По флангу забросил Таргетт на ход Жоэлинтону, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю вас на матч предпоследнего тура АПЛ, в котором встретятся "Ньюкасл" и "Арсенал". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ньюкасл 0:0 Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Арсенал

    Исход игры
    Ньюкасл
    4.3% (6)
    Ничья
    16.5% (23)
    Арсенал
    79.1% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.36% (73)
    Меньше
    33.64% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (90)
    Нет
    18.18% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    41.7% (58)
    1:1 Ничья
    12.2% (17)
    0:1 Арсенал
    7.2% (10)
    1:3 Арсенал
    5.8% (8)
    0:2 Арсенал
    5% (7)
    1:0 Ньюкасл
    2.2% (3)
    2:3 Арсенал
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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    Ньюкасл
    Арсенал
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