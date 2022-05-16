Первый тайм

14' Убежал по левому флангу на скорости Жоэлинтон и прострелил поперек на Уилсона, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.

13' Мягко забросил в штрафную соперника Жоэлинтон на ход Уилсону, но тот нарушил правила в борьбе с Уайтом.

12' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Жоэлинтон, но здесь никто из партнеров не смог добраться до мяча.

11' Перед своей штрафной заехал Жоэлинтону в подкате Уайт. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.

10' Едва не обрезался в своей штрафной Ремсдейл, выбивая мяч, но пробить Уилсону не позволил Габриэль.

9' Зацепился Уилсон в штрафной соперника за мяч и сбросил на Гимараэса, но тот оказался в положении "вне игры".