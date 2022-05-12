Стадион: Сент-Джеймс Парк
История личных встреч
Ньюкасл
Арсенал
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
160%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
23 матча
100%
0 побед 0 ничьих 23 победы
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
28 матчей
7.1%
10.7%
82.2%
2 победы 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
3.6%
57.1%
39.3%
1 победа 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
14.3%
10.7%
75%
4 победы 3 ничьи 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.17
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.14
|Жоэлинтон
|4
|0.11
|Гимараэс Бруно
|4
|0.11
|Фрейзер Райан
|2
|0.06
|Шёр Фабиан
|2
|0.06
|Шелви Джонджо
|2
|0.06
|Триппьер Киран
|2
|0.06
|Уиллок Джо
|2
|0.06
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.06
|Манкильо Хави
|1
|0.03
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Хендрик Джефф
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Альмирон Мигель
|1
|0.03
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Бёрн Дэн
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|11 (2)
|0.31
|Смит-Роу Эмил
|10
|0.28
|Эдегор Мартин
|6
|0.17
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.14
|Ляказетт Александр
|4 (2)
|0.11
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.11
|Нкетиа Эдди
|4
|0.11
|Габриэль дос Сантос
|4
|0.11
|Парти Томас
|2
|0.06
|Тирни Киран
|1
|0.03
|Джака Гранит
|1
|0.03
|Пепе Николя
|1
|0.03
|Тавареш Нуну
|1
|0.03
|Холдинг Роб
|1
|0.03
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|8
|0
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Крафт Эмиль
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0
|Гимараэс Бруно
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Гейл Дуайт
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|9
|1
|Габриэль дос Сантос
|7
|1
|Парти Томас
|6
|0
|Сака Букайо
|6
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|5
|0
|Холдинг Роб
|3
|1
|Эдегор Мартин
|4
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Седрик Соареш
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Смит-Роу Эмил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
26
14 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 11
21 Не забивали 25
6
25%
5
19%
1-15
1
4%
8
31%
16-30
7
29%
29%
4
15%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
3
13%
4
15%
76-90
Пропущено
27
29
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
11%
3
10%
1-15
6
22%
5
17%
16-30
3
11%
7
24%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
6
22%
5
17%
61-75
7
26%
5
17%
76-90
Забито
16
29
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 13
24 Не забивали 21
1
6%
6
21%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
8
50%
4
14%
31-45
3
19%
6
21%
46-60
3
19%
4
14%
61-75
0
0%
5
17%
76-90
Пропущено
34
17
12 В 1-м тайме 5
22 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
6
18%
2
12%
31-45
6
18%
3
18%
46-60
6
18%
4
24%
61-75
10
29%
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
40
55
24 В 1-м тайме 31
16 Во 2-м тайме 24
19 Забивали первыми 24
9 Не забивали 10
7
18%
11
20%
1-15
2
5%
12
22%
16-30
15
38%
8
15%
31-45
6
15%
10
18%
46-60
7
18%
5
9%
61-75
3
8%
9
16%
76-90
Пропущено
61
46
24 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 10
29 Не пропускали 23
3
5%
5
11%
1-15
12
20%
6
13%
16-30
9
15%
9
20%
31-45
8
13%
7
15%
46-60
12
20%
9
20%
61-75
17
28%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0
Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1
Арсенал
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1
Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|28
|5
|3
|94 - 22
|89
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4.
|Арсенал
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|56 - 45
|66
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|20
|5
|11
|63 - 40
|65
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|57 - 46
|55
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|15
|5
|16
|36 - 39
|50
|9.
|Брайтон
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|38 - 42
|47
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|52 - 56
|45
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|13
|4
|18
|48 - 49
|43
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|35
|10
|6
|19
|37 - 56
|36
|17.
|Лидс
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|39 - 77
|34
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|32 - 49
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|32 - 70
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|22 - 78
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|37 - 19
|37
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|19 - 24
|23
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 27
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 37
|17
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|2
|2
|14
|16 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 9
|45
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 16
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|5.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|26 - 29
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|10 - 40
|9
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- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл - Арсенал
Исход игры
Ньюкасл
4.3% (2)
Ничья
19.6% (9)
Арсенал
76.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
77.27% (34)
Меньше
22.73% (10)
Обе команды забьют
Да
93.18% (41)
Нет
6.82% (3)
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2:2 Ничья
4.3% (2)
2:1 Ньюкасл
4.3% (2)
0:2 Арсенал
4.3% (2)
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