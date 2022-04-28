Лаймер справа от угла штрафной площади низом несильно пробил по воротам. Макгрегор спокойно остановил мяч.

Адамс на левом фланге не смог убежать от Камара, а Нкунку оказался в офсайде.

Угелумба в центральном круге в подкате чисто выбил мяч у Ольмо.

Анхелиньо слева отправил мяч вперёд, но никто из партнёров рывка в свободную зону не сделал.

Собослаи у центрального круга подтолкнул в спину Камара.

Замена в составе "Глазго Рейнджерс": вместо Скотта Райта на поле вышел Фэшн Сакала.

Баришич от углового флага навесил на Голдсона, который нанёс неточный удар головой по воротам.

Нкунку перед штрафной площадью получил мяч, но развернуться лицом к воротам соперники ему не позволили.

Анхелиньо слева к дальней штанге навес исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

У Хенрихса не получилась подача справа. Мяч улетел за ворота.

Гвардиол слева прошёл вперёд, а передачу сделал назад на Хальстенберга.

Второй тайм в Лейпциге!

Тренеры в перерыве замен не делали. Действующие лица не поменялись. Посмотрим, что изменится в их действиях после перерыва.

Ольмо на левом фланге не смог проскочить между трёх соперников.

Анхелиньо слева навесил к воротам, где Голдсон не позволил вверху сыграть Нкунку.

Кент слева прорвался в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.

После перерыва Арибо выдвинулся на позицию центрфорварда, а Кент с Райтом отодвинулись чуть назад и сместились к флангам.

Хальстенберг у центрального круга подтолкнул в спину Арибо.

После скидки Арибо справа из пределов штрафной площади пробил Тавернье и попал в соперника.

Нкунку слева окружили соперники и выбили мяч за боковую линию поля.

44' Угелумба не позволил справа подойти к штрафной площади Собослаи.

43' Голкиперам в первом тайме практически не приходилось вступать в игру. Будем надеяться, что после перерыва Гулачи и Макгрегор тоже станут активными участниками событий.

42' Анхелиньо принимал мяч за боковой линией поля после перевода Лаймера справа.

40' Адамс сделал неточный пас направо на ход Хенрихсу.

39' Собослаи не смог сделать точный пас налево на Анхелиньо, который находился один. Ландстрем сыграл на перехвате.

38' Анъхелиньо слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

36' Арибо на чужой половине поля отмахнулся от Хальстенберга, попав ему локтем в лицо.

35' Лаймер справа прострелил к воротам, куда партнёры прибежать не успели.

34' Камара на чужой половине поля толкнул в спину Адамса.

32' Собослаи слева не смог прорваться к чужой штрафной площади.

31' Содбослаи справа навесил к воротам, Мяч отскочил к Анхелиньо, чей удар с семи метров принял на себя шотландский защитник.

30' Тавернье исполнил первый угловой удар в матче. Голдсон после подачи Джеймса пробил головой выше ворот.

28' Тавернье справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Лаймер.

27' Адамс на фланге сбил Кента.

26' Адамс по левому флангу не решился идти вперёд.

24' Хозяева продолжают комбинировать на чужой половине поля. Процент владения мячом у них - около восьмидесяти.

23' Ольмо по центру прошёл вперёд, но не смог сделать точный пас к штрафной площади на Нкунку.

22' Лаймер на чужой половине поля сбил Камара.

20' Шотландцы стали периодически перебираться на чужую половину поля. Пока всё проходит без ударов по воротам.

19' Лаймер слева прорвался в штрафную площадь, где его удар в дальний угол заблокировал Голдсон.

18' Нкунку слева пошёл на четырёх соперников и потерял мяч.

17' Хальстенберг в центре поля сбил Арибо.

16' Прострел Анхелиньо слева в штрафную площадь заблокировал Камара.

14' Анхелиньо слева не решился на продвижение вперёд.

13' У немцев активнее работает правый фланг. Хенрихс с Лаймером стараются постоянно двигаться вперёд. Их поддерживает Клостерманн.

12' Лаймер справа прошёл вперёд, но прострелить к воротам Конраду не удалось.

10' Шотландцы попробовали начинать атаки длинными забросами вперёд. Соперники при этих забросах мяч перехватывают.

9' Анхелиньо у чужой штрафной площади ударил по ногам Джека.

8' "Глазго Рейнджерс" проводит стартовые минуты в обороне. О выпадах вперёд гости пока и не помышляют.

7' Собослаи забежал в офсайд.

6' Хозяева контролируют мяч на чужой половине поля. На ударную позицию никого вывести не удаётся.

4' Хенрихс справа прорвался в штрафную площадь, но точный пас в центр сделать в окружении соперников не смог.

3' Удар Лаймера из-за пределов штрафной площади соперники заблокировали.

2' "РБ Лейпциг" играет в бело-красных футболках и красных трусах, "Глазго Рейнджерс" - в синей форме.