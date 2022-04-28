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Лига Европы

2021-2022

Стадион:
РБ Лейпциг
0:0
Второй тайм: 69'
Глазго Рейнджерс
0' 69'

Ход матча

69'
 
Сакала Фэшн
Райт Скотт

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 132
РБ Лейпциг 93.2% (123)
X 5.3% (7)
Глазго Рейнджерс 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Глазго Рейнджерс
1.35
5.60
9.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
32
Гвардиол
Йошко
23
Хальстенберг
Марсель
39
Хенрихс
Бенджамин
27
Лаймер
Конрад
14
Адамс
Тайлер
3
Анхелиньо
Хосе
17
Собослаи
Доминик
18
Нкунку
Кристофер
25
Ольмо
Дани
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
4
Ландстрем
Джон
3
Угелумба
Кэлвин
31
Баришич
Борна
8
Джек
Райан
17
Арибо
Джо
18
Камара
Глен
23
Райт
Скотт
14
Кент
Райан
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Глазго Рейнджерс
5-3-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Глазго Рейнджерс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
4:0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 3 (1) 0.6
Форсберг Эмиль 2 (2) 0.4
Орбан Вилли 1 0.2
Андре Силва 1 0.2
Лаймер Конрад 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавернье Джеймс 6 (4) 0.46
Морелос Альфредо 4 0.31
Балогун Леон 2 0.15
Руф Кемар 2 0.15
Кент Райан 1 0.08
Хаджи Янис 1 0.08
Ландстрем Джон 1 0.08
Райт Скотт 1 0.08
Арибо Джо 0 0
Камара Глен 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 2 0
Орбан Вилли 2 0
Хальстенберг Марсель 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Глен 2 1
Джек Райан 2 0
Ландстрем Джон 2 0
Морелос Альфредо 2 0
Арибо Джо 2 0
Сакала Фэшн 2 0
Макгрегор Аллан 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Голдсон Коннор 1 0
Руф Кемар 1 0
Баришич Борна 1 0
Хаджи Янис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
50%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
0
0%
4
31%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
21
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
0
0%
4
19%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
2
29%
5
24%
31-45
1
14%
7
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
5%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:3 Селтик - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 0:4
Брага - Глазго Рейнджерс 1:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:2 Данди - Глазго Рейнджерс 1:2 Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс 2:1 Данди - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0
1/4 финала
4 Вест Хэм
1 Лион
4 Айнтрахт Фр
3 Барселона
3 РБ Лейпциг
1 Аталанта
2 Брага
3 Глазго Рейнджерс
1/2 финала
0 Вест Хэм
0 Айнтрахт Фр
0 РБ Лейпциг
0 Глазго Рейнджерс
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Глазго Рейнджерс": вместо Скотта Райта на поле вышел Фэшн Сакала.
  • Фол, нарушение
    69'
    Лаймер на правом фланге атаки сбил Кента.
  • Фол, нарушение
    68'
    Собослаи у центрального круга подтолкнул в спину Камара.
  • 67'
    Анхелиньо слева отправил мяч вперёд, но никто из партнёров рывка в свободную зону не сделал.
  • 66'
    Угелумба в центральном круге в подкате чисто выбил мяч у Ольмо.
  • Офсайд
    64'
    Адамс на левом фланге не смог убежать от Камара, а Нкунку оказался в офсайде.
  • 63'
    Лаймер справа от угла штрафной площади низом несильно пробил по воротам. Макгрегор спокойно остановил мяч.
  • 62'
    Гвардиол слева прошёл вперёд, а передачу сделал назад на Хальстенберга.
  • 61'
    Запасные игроки обоих команд активно разминаются. Время замен приближается.
  • 60'
    У Хенрихса не получилась подача справа. Мяч улетел за ворота.
  • 59'
    Анхелиньо слева к дальней штанге навес исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
  • 58'
    Нкунку перед штрафной площадью получил мяч, но развернуться лицом к воротам соперники ему не позволили.
  • 56'
    Навес Нкунку слева в штрафную площадь перехватил Камара.
  • Опасный момент
    55'
    Мощнейший удар Нкунку слева с семнадцати метров отразил Макгрегор.
  • Угловой
    54'
    Баришич от углового флага навесил на Голдсона, который нанёс неточный удар головой по воротам.
  • Бонусы букмекеров
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    • 53'
      После скидки Арибо справа из пределов штрафной площади пробил Тавернье и попал в соперника.
    • Фол, нарушение
      52'
      Хальстенберг у центрального круга подтолкнул в спину Арибо.
    • 51'
      После перерыва Арибо выдвинулся на позицию центрфорварда, а Кент с Райтом отодвинулись чуть назад и сместились к флангам.
    • Опасный момент
      50'
      Кент слева прорвался в штрафную площадь и низом пробил рядом с дальней штангой.
    • 49'
      Анхелиньо слева навесил к воротам, где Голдсон не позволил вверху сыграть Нкунку.
    • 48'
      Ольмо на левом фланге не смог проскочить между трёх соперников.
    • 47'
      Тренеры в перерыве замен не делали. Действующие лица не поменялись. Посмотрим, что изменится в их действиях после перерыва.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Лейпциге!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "РБ Лейпциг" (Германия) - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0.
    • 45'
      Нкунку слева окружили соперники и выбили мяч за боковую линию поля.
    • 44'
      Угелумба не позволил справа подойти к штрафной площади Собослаи.
    • 43'
      Голкиперам в первом тайме практически не приходилось вступать в игру. Будем надеяться, что после перерыва Гулачи и Макгрегор тоже станут активными участниками событий.
    • 42'
      Анхелиньо принимал мяч за боковой линией поля после перевода Лаймера справа.
    • 40'
      Адамс сделал неточный пас направо на ход Хенрихсу.
    • 39'
      Собослаи не смог сделать точный пас налево на Анхелиньо, который находился один. Ландстрем сыграл на перехвате.
    • 38'
      Анъхелиньо слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
    • Фол, нарушение
      36'
      Арибо на чужой половине поля отмахнулся от Хальстенберга, попав ему локтем в лицо.
    • 35'
      Лаймер справа прострелил к воротам, куда партнёры прибежать не успели.
    • Фол, нарушение
      34'
      Камара на чужой половине поля толкнул в спину Адамса.
    • 32'
      Собослаи слева не смог прорваться к чужой штрафной площади.
    • 31'
      Содбослаи справа навесил к воротам, Мяч отскочил к Анхелиньо, чей удар с семи метров принял на себя шотландский защитник.
    • Угловой
      30'
      Тавернье исполнил первый угловой удар в матче. Голдсон после подачи Джеймса пробил головой выше ворот.
    • 28'
      Тавернье справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда мяч выбил Лаймер.
    • Фол, нарушение
      27'
      Адамс на фланге сбил Кента.
    • 26'
      Адамс по левому флангу не решился идти вперёд.
    • 24'
      Хозяева продолжают комбинировать на чужой половине поля. Процент владения мячом у них - около восьмидесяти.
    • 23'
      Ольмо по центру прошёл вперёд, но не смог сделать точный пас к штрафной площади на Нкунку.
    • Фол, нарушение
      22'
      Лаймер на чужой половине поля сбил Камара.
    • 20'
      Шотландцы стали периодически перебираться на чужую половину поля. Пока всё проходит без ударов по воротам.
    • 19'
      Лаймер слева прорвался в штрафную площадь, где его удар в дальний угол заблокировал Голдсон.
    • 18'
      Нкунку слева пошёл на четырёх соперников и потерял мяч.
    • Фол, нарушение
      17'
      Хальстенберг в центре поля сбил Арибо.
    • 16'
      Прострел Анхелиньо слева в штрафную площадь заблокировал Камара.
    • 14'
      Анхелиньо слева не решился на продвижение вперёд.
    • 13'
      У немцев активнее работает правый фланг. Хенрихс с Лаймером стараются постоянно двигаться вперёд. Их поддерживает Клостерманн.
    • 12'
      Лаймер справа прошёл вперёд, но прострелить к воротам Конраду не удалось.
    • 10'
      Шотландцы попробовали начинать атаки длинными забросами вперёд. Соперники при этих забросах мяч перехватывают.
    • Фол, нарушение
      9'
      Анхелиньо у чужой штрафной площади ударил по ногам Джека.
    • 8'
      "Глазго Рейнджерс" проводит стартовые минуты в обороне. О выпадах вперёд гости пока и не помышляют.
    • Офсайд
      7'
      Собослаи забежал в офсайд.
    • 6'
      Хозяева контролируют мяч на чужой половине поля. На ударную позицию никого вывести не удаётся.
    • 4'
      Хенрихс справа прорвался в штрафную площадь, но точный пас в центр сделать в окружении соперников не смог.
    • 3'
      Удар Лаймера из-за пределов штрафной площади соперники заблокировали.
    • 2'
      "РБ Лейпциг" играет в бело-красных футболках и красных трусах, "Глазго Рейнджерс" - в синей форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Ред Булл Арене"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Глазго Рейнджерс

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    93.2% (123)
    Ничья
    5.3% (7)
    Глазго Рейнджерс
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.04% (65)
    Меньше
    41.96% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    59.82% (67)
    Нет
    40.18% (45)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    33.3% (44)
    2:0 РБ Лейпциг
    28.8% (38)
    3:1 РБ Лейпциг
    10.6% (14)
    1:0 РБ Лейпциг
    3% (4)
    1:1 Ничья
    3% (4)
    3:0 РБ Лейпциг
    1.5% (2)
    3:2 РБ Лейпциг
    1.5% (2)
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    Глазго Рейнджерс
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