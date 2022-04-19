Лига Европы 2021-2022
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
История личных встреч
РБ Лейпциг
Глазго Рейнджерс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|3 (1)
|0.75
|Форсберг Эмиль
|2 (2)
|0.5
|Орбан Вилли
|1
|0.25
|Андре Силва
|1
|0.25
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавернье Джеймс
|6 (4)
|0.5
|Морелос Альфредо
|4
|0.33
|Балогун Леон
|2
|0.17
|Руф Кемар
|2
|0.17
|Кент Райан
|1
|0.08
|Хаджи Янис
|1
|0.08
|Ландстрем Джон
|1
|0.08
|Райт Скотт
|1
|0.08
|Арибо Джо
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|2
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Глен
|2
|1
|Джек Райан
|2
|0
|Ландстрем Джон
|2
|0
|Морелос Альфредо
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Сакала Фэшн
|2
|0
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Голдсон Коннор
|1
|0
|Руф Кемар
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
50%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
0
0%
4
31%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
21
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
0
0%
4
19%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
2
29%
5
24%
31-45
1
14%
7
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
5%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:3 Селтик - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 0:4
Брага - Глазго Рейнджерс 1:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:2 Данди - Глазго Рейнджерс 1:2 Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс 2:1 Данди - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс
Исход игры
РБ Лейпциг
93.6% (44)
Ничья
4.3% (2)
Глазго Рейнджерс
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (28)
Меньше
39.13% (18)
Обе команды забьют
Да
63.04% (29)
Нет
36.96% (17)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
42.6% (20)
2:0 РБ Лейпциг
34% (16)
3:1 РБ Лейпциг
10.6% (5)
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