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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Глазго Рейнджерс
Прогнозы 47
РБ Лейпциг 93.6% (44)
X 4.3% (2)
Глазго Рейнджерс 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Глазго Рейнджерс
1.41
5.25
9.29
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

РБ Лейпциг
Глазго Рейнджерс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
4:0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 3 (1) 0.75
Форсберг Эмиль 2 (2) 0.5
Орбан Вилли 1 0.25
Андре Силва 1 0.25
Лаймер Конрад 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавернье Джеймс 6 (4) 0.5
Морелос Альфредо 4 0.33
Балогун Леон 2 0.17
Руф Кемар 2 0.17
Кент Райан 1 0.08
Хаджи Янис 1 0.08
Ландстрем Джон 1 0.08
Райт Скотт 1 0.08
Арибо Джо 0 0
Камара Глен 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 2 0
Орбан Вилли 2 0
Хальстенберг Марсель 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Глен 2 1
Джек Райан 2 0
Ландстрем Джон 2 0
Морелос Альфредо 2 0
Арибо Джо 2 0
Сакала Фэшн 2 0
Макгрегор Аллан 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Голдсон Коннор 1 0
Руф Кемар 1 0
Баришич Борна 1 0
Хаджи Янис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
50%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
0
0%
4
31%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
21
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
0
0%
4
19%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
2
29%
5
24%
31-45
1
14%
7
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
5%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:3 Селтик - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 0:4
Брага - Глазго Рейнджерс 1:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:2 Данди - Глазго Рейнджерс 1:2 Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс 2:1 Данди - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0 Глазго Рейнджерс - Хартс 5:0 Селтик - Глазго Рейнджерс 3:0
1/4 финала
4 Вест Хэм
1 Лион
4 Айнтрахт Фр
3 Барселона
3 РБ Лейпциг
1 Аталанта
2 Брага
3 Глазго Рейнджерс
1/2 финала
0 Вест Хэм
0 Айнтрахт Фр
0 РБ Лейпциг
0 Глазго Рейнджерс
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2022, осталось 2 дня 15 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    РБ Лейпциг 93.6% (44)
    X 4.3% (2)
    Глазго Рейнджерс 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Глазго Рейнджерс
    1.41
    5.25
    9.29
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    93.6% (44)
    Ничья
    4.3% (2)
    Глазго Рейнджерс
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (28)
    Меньше
    39.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    63.04% (29)
    Нет
    36.96% (17)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    42.6% (20)
    2:0 РБ Лейпциг
    34% (16)
    3:1 РБ Лейпциг
    10.6% (5)
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    РБ Лейпциг
    Глазго Рейнджерс

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