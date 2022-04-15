Стадион: Айброкс
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История личных встреч
Глазго Рейнджерс
РБ Лейпциг
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавернье Джеймс
|6 (4)
|0.46
|Морелос Альфредо
|4
|0.31
|Балогун Леон
|2
|0.15
|Руф Кемар
|2
|0.15
|Кент Райан
|1
|0.08
|Хаджи Янис
|1
|0.08
|Ландстрем Джон
|1
|0.08
|Райт Скотт
|1
|0.08
|Арибо Джо
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|3 (1)
|0.6
|Форсберг Эмиль
|2 (2)
|0.4
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.2
|Орбан Вилли
|1
|0.2
|Андре Силва
|1
|0.2
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Глен
|2
|1
|Джек Райан
|2
|0
|Голдсон Коннор
|2
|0
|Ландстрем Джон
|2
|0
|Морелос Альфредо
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Сакала Фэшн
|2
|0
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Руф Кемар
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|2
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
21
8
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
5
24%
2
25%
31-45
7
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
5%
4
50%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Селтик - Глазго Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:3 Селтик - Глазго Рейнджерс 1:2
Глазго Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 0:4 Брага - Глазго Рейнджерс 1:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:2 Данди - Глазго Рейнджерс 1:2 Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс 2:1 Данди - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1
Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг
Исход игры
Глазго Рейнджерс
17.3% (9)
Ничья
40.4% (21)
РБ Лейпциг
42.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (28)
Меньше
46.15% (24)
Обе команды забьют
Да
82.69% (43)
Нет
17.31% (9)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
28.8% (15)
1:1 Ничья
28.8% (15)
2:1 Глазго Рейнджерс
13.5% (7)
0:0 Ничья
7.7% (4)
2:2 Ничья
3.8% (2)
0:1 РБ Лейпциг
3.8% (2)
1:3 РБ Лейпциг
3.8% (2)
0:2 РБ Лейпциг
3.8% (2)
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