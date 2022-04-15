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Лига Европы

2021-2022

Стадион:
Глазго Рейнджерс
 
Позже
РБ Лейпциг

История личных встреч

Глазго Рейнджерс
РБ Лейпциг

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЕ
1:0
ТМК
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавернье Джеймс 6 (4) 0.46
Морелос Альфредо 4 0.31
Балогун Леон 2 0.15
Руф Кемар 2 0.15
Кент Райан 1 0.08
Хаджи Янис 1 0.08
Ландстрем Джон 1 0.08
Райт Скотт 1 0.08
Арибо Джо 0 0
Камара Глен 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 3 (1) 0.6
Форсберг Эмиль 2 (2) 0.4
Анхелиньо Хосе 1 0.2
Орбан Вилли 1 0.2
Андре Силва 1 0.2
Лаймер Конрад 0 0
Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Глен 2 1
Джек Райан 2 0
Голдсон Коннор 2 0
Ландстрем Джон 2 0
Морелос Альфредо 2 0
Арибо Джо 2 0
Сакала Фэшн 2 0
Макгрегор Аллан 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Тавернье Джеймс 1 0
Руф Кемар 1 0
Баришич Борна 1 0
Хаджи Янис 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 2 0
Орбан Вилли 2 0
Хальстенберг Марсель 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Гвардиол Йошко 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
4
31%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

21
8
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
4
19%
0
0%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
5
24%
2
25%
31-45
7
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
5%
4
50%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Селтик - Глазго Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:3 Селтик - Глазго Рейнджерс 1:2
Глазго Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 0:4 Брага - Глазго Рейнджерс 1:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:2 Данди - Глазго Рейнджерс 1:2 Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс 2:1 Данди - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Данди Юнайтед - Глазго Рейнджерс 1:1 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Аннан Атлетик - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Хиберниан 2:0
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1
Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0
1/4 финала
4 Вест Хэм
1 Лион
4 Айнтрахт Фр
3 Барселона
3 РБ Лейпциг
1 Аталанта
2 Брага
3 Глазго Рейнджерс
1/2 финала
1 Вест Хэм
2 Айнтрахт Фр
1 РБ Лейпциг
0 Глазго Рейнджерс
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Глазго Рейнджерс 17.3% (9)
    X 40.4% (21)
    РБ Лейпциг 42.3% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Глазго Рейнджерс
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.02
    3.88
    2.08
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Глазго Рейнджерс
    17.3% (9)
    Ничья
    40.4% (21)
    РБ Лейпциг
    42.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (28)
    Меньше
    46.15% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    82.69% (43)
    Нет
    17.31% (9)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    28.8% (15)
    1:1 Ничья
    28.8% (15)
    2:1 Глазго Рейнджерс
    13.5% (7)
    0:0 Ничья
    7.7% (4)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    0:1 РБ Лейпциг
    3.8% (2)
    1:3 РБ Лейпциг
    3.8% (2)
    0:2 РБ Лейпциг
    3.8% (2)
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