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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
1:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Специя
0'
4' Желтая карточка
Эрлич Мартин
1:0
4' Пенальти
Лукич Саша
10'

Ход матча

4'
 
Эрлич Мартин
4'
Лукич Саша
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы
  • 0 Удары по воротам
  • 1 Удары в створ
  • 0 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 2 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 48 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 109
Торино 89% (97)
X 10.1% (11)
Специя 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Специя
1.77
3.96
5.58
Все Коэффициенты
Новости
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Зима
Давид
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
28
Риччи
Самуэле
23
Сек
Демба
27
Войвода
Мергим
10
Лукич
Саша
11
Пьяца
Марко
19
Санабрия
Антонио
94
Проведель
Иван
27
Амьен-Аду
Кельвен
15
Христов
Петко
28
Эрлич
Мартин
43
Николау
Димитрис
21
Феррер
Сальвадор
33
Агудело
Кевин
8
Коваленко
Виктор
14
Кивёр
Якуб
11
Гьяси
Эммануэль
9
Манай
Рей
Торино
3-4-2-1
Специя
5-4-1

История личных встреч

Торино
Специя

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
1:0
СA
4:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брекало Йосип 6 0.18
Санабрия Антонио 5 0.15
Белотти Андреа 5 (1) 0.15
Побега Томмазо 4 0.12
Синго Вилфред 3 0.09
Бремер Глейсон 3 0.09
Верди Симоне 3 0.09
Пьяца Марко 3 0.09
Лукич Саша 2 (1) 0.06
Прат Деннис 2 0.06
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 6 (1) 0.18
Гьяси Эммануэль 5 0.15
Манай Рей 4 (1) 0.12
Бастони Симоне 3 0.09
Нзола М'Бала 2 0.06
Агудело Кевин 2 0.06
Эрлич Мартин 2 0.06
Коваленко Виктор 1 0.03
Маджоре Джулио 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Сала Якопо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Реца Аркадиуш 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Феррер Сальвадор 0 0
Подгоряну Суф 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 11 0
Лукич Саша 8 0
Мандрагора Роландо 6 1
Джиджи Коффи 5 1
Бремер Глейсон 6 0
Синго Вилфред 4 1
Юрич Иван 5 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Ринкон Томас 3 0
Родригес Рикардо 3 0
Иццо Армандо 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Зима Давид 2 0
Паро Маттео 1 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Бериша Этрит 1 0
Белотти Андреа 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 7 2
Гьяси Эммануэль 9 0
Маджоре Джулио 8 0
Манай Рей 7 0
Николау Димитрис 6 0
Бастони Симоне 4 1
Эрлич Мартин 5 0
Кивёр Якуб 5 0
Агудело Кевин 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Сала Якопо 3 0
Коваленко Виктор 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Проведель Иван 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Зут Йерун 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
16
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
6
23%
8
50%
1-15
6
23%
1
6%
16-30
3
12%
1
6%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
6
23%
4
25%
76-90

Пропущено

17
37
4 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
6%
6
16%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
2
12%
10
27%
31-45
1
6%
5
14%
46-60
4
24%
6
16%
61-75
8
47%
6
16%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
25 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
25%
5
31%
46-60
2
25%
4
25%
61-75
2
25%
5
31%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
1
6%
6
29%
61-75
5
31%
8
38%
76-90

Забито

34
32
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 12
11 Не забивали 11
6
18%
8
25%
1-15
8
24%
1
3%
16-30
3
9%
3
9%
31-45
6
18%
6
19%
46-60
3
9%
5
16%
61-75
8
24%
9
28%
76-90

Пропущено

33
58
12 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 34
14 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 27
4
12%
6
10%
1-15
3
9%
5
9%
16-30
5
15%
13
22%
31-45
3
9%
8
14%
46-60
5
15%
12
21%
61-75
13
39%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0
Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0
Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1
Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
2. Интер Милан Заявка 32 20 9 3 68 - 25 69
3. Наполи Заявка 33 20 7 6 59 - 27 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 33 17 7 9 54 - 37 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 32 17 5 10 53 - 40 56
8. Аталанта 0:0 Заявка 33 14 10 9 54 - 38 52
9. Верона Заявка 33 13 9 11 58 - 50 48
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино 1:0 Заявка 33 11 10 12 37 - 31 43
12. Удинезе Заявка 32 9 12 11 47 - 50 39
13. Болонья Заявка 32 10 8 14 35 - 45 38
14. Эмполи Заявка 33 8 10 15 42 - 60 34
15. Специя 0:1 Заявка 34 9 6 19 33 - 58 33
16. Сампдория Заявка 33 8 5 20 40 - 56 29
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Венеция 0:0 Заявка 33 5 8 20 26 - 58 23
19. Салернитана Заявка 32 5 7 20 26 - 69 22
20. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Торино 1:0 Заявка 17 8 5 4 28 - 16 29
9. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта 0:0 Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя 0:1 Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
17. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция 0:0 Заявка 17 2 5 10 16 - 32 11
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта 0:0 Заявка 17 10 4 3 28 - 15 34
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 16 7 3 6 29 - 22 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Специя 0:1 Заявка 18 4 3 11 16 - 38 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Торино 1:0 Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
15. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
16. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция 0:0 Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 109
Торино 89% (97)
X 10.1% (11)
Специя 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Специя
1.77
3.96
5.58
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Где смотреть матч Торино 1:0 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Торино 1:0 Специя

Исход игры
Торино
89.1% (98)
Ничья
10% (11)
Специя
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (45)
Меньше
57.55% (61)
Обе команды забьют
Да
50% (53)
Нет
50% (53)
Популярный счёт
2:1 Торино
35.5% (39)
1:0 Торино
32.7% (36)
2:0 Торино
13.6% (15)
1:1 Ничья
7.3% (8)
3:1 Торино
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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