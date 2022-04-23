Первый тайм

12' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Торино

9' Удар от ворот произведет Торино

6' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Феррер Сальвадор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Г О О О О О Л - Лукич Саша из команды Торино забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Иван Проведель прыгнул не в ту сторону.

4' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

4' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

4' Эрлич Мартин получил желтую карточку от судьи

2' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Торино

1' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Специя начинает с центра поля