Италия: Серия A 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
3' Желтая карточкаЭрлич Мартин
1:0
4' ПенальтиЛукич Саша
24' Желтая карточкаНиколау Димитрис
63' Желтая карточкаБремер Глейсон
2:0
69' ГолЛукич Саша
2:1
90' ПенальтиМанай Рей
|1 000 руб.
|1 000 руб.
Ход матча
3'
4'
1:0
24'
62'
63'
69'
2:0
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
23
Сек
Демба
10
Лукич
Саша
11
Пьяца
Марко
28
Эрлич
Мартин
14
Кивёр
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
78 Andrei Anton
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кивёр ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Специя
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брекало Йосип
|6
|0.18
|Санабрия Антонио
|5
|0.15
|Белотти Андреа
|5 (1)
|0.15
|Побега Томмазо
|4
|0.12
|Синго Вилфред
|3
|0.09
|Лукич Саша
|3 (1)
|0.09
|Бремер Глейсон
|3
|0.09
|Верди Симоне
|3
|0.09
|Пьяца Марко
|3
|0.09
|Прат Деннис
|2
|0.06
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|6 (1)
|0.18
|Гьяси Эммануэль
|5
|0.15
|Манай Рей
|5 (2)
|0.15
|Бастони Симоне
|3
|0.09
|Нзола М'Бала
|2
|0.06
|Агудело Кевин
|2
|0.06
|Эрлич Мартин
|2
|0.06
|Коваленко Виктор
|1
|0.03
|Маджоре Джулио
|1
|0.03
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Сала Якопо
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|11
|0
|Лукич Саша
|8
|0
|Мандрагора Роландо
|6
|1
|Бремер Глейсон
|7
|0
|Джиджи Коффи
|5
|1
|Синго Вилфред
|4
|1
|Юрич Иван
|5
|0
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Ринкон Томас
|3
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Иццо Армандо
|3
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Прат Деннис
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Бериша Этрит
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амьен-Аду Кельвен
|7
|2
|Гьяси Эммануэль
|9
|0
|Маджоре Джулио
|8
|0
|Манай Рей
|7
|0
|Николау Димитрис
|7
|0
|Бастони Симоне
|4
|1
|Эрлич Мартин
|5
|0
|Кивёр Якуб
|5
|0
|Агудело Кевин
|2
|1
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Сала Якопо
|3
|0
|Коваленко Виктор
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
17
16 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
7
25%
8
47%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
6
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
39
4 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 16
1
6%
7
18%
1-15
1
6%
4
10%
16-30
2
11%
10
26%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
4
22%
7
18%
61-75
9
50%
6
15%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 5
26 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
25%
5
31%
46-60
2
25%
4
25%
61-75
2
25%
5
31%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
1
6%
6
29%
61-75
5
31%
8
38%
76-90
Забито
36
33
18 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 12
11 Не забивали 11
7
19%
8
24%
1-15
8
22%
1
3%
16-30
3
8%
3
9%
31-45
6
17%
6
18%
46-60
4
11%
5
15%
61-75
8
22%
10
30%
76-90
Пропущено
34
60
12 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 21
25 Не пропускали 28
4
12%
7
12%
1-15
3
9%
5
8%
16-30
5
15%
13
22%
31-45
3
9%
8
13%
46-60
5
15%
13
22%
61-75
14
41%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0 Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0
Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1 Торино - Эмполи 2:2 Рома - Торино 1:0
Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1
Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|58 - 29
|71
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|68 - 25
|69
|3.
|Наполи
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|59 - 27
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 29
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|54 - 37
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|65 - 48
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|53 - 40
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|57 - 39
|54
|9.
|Верона
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|58 - 50
|48
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|58 - 53
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|38 - 32
|43
|12.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|47 - 50
|39
|13.
|Болонья
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|35 - 45
|38
|14.
|Эмполи
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 60
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|40 - 56
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|31 - 61
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 69
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|33
|2
|16
|15
|24 - 54
|22
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|9.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|10.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|17.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|29 - 22
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|16.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 25
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Торино 2:1 Специя
Исход игры
Торино
89.1% (98)
Ничья
10% (11)
Специя
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (45)
Меньше
57.55% (61)
Обе команды забьют
Да
50% (53)
Нет
50% (53)
Популярный счёт
2:1 Торино
35.5% (39)
1:0 Торино
32.7% (36)
2:0 Торино
13.6% (15)
1:1 Ничья
7.3% (8)
3:1 Торино
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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