Второй тайм

98' Торино заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' 'Г О О О О О Л - Манай Рей из команды Специя забивает с пенальти! Он пробил правой. Ваня Милинкович-Савич был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

96' После проверки VAR судья не изменил решения - Специя пробьет пенальти!

96' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

94' Удар от ворот произведет Торино

93' Янис Антисте из команды Специя делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

93' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Вратарь парирует удар, который нанес Войвода Мергим , и мяч снова в игре

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Христов Петко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Янис Антисте из команды Специя делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

90' Удар от ворот произведет Торино

90' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Специя выполняет удар от ворот.

84' Риччи Самуэле из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

84' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Специя

79' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Манай Рей наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

76' Удар от ворот произведет Торино

75' Янис Антисте из команды Специя отправил кросс в штрафную...

74' Удар от ворот произведет Специя

73' Специя выполняет удар от ворот.

72' Синго Вилфред оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Христов Петко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Г О О О О Л - Лукич Саша забивает ударом с левой ноги!

67' Удар от ворот произведет Специя

67' Игрок Буонджорно Алессандро из команды Торино неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

65' Янис Антисте возвращается на поле.

65' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Коваленко Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Янис Антисте получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Янис Антисте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Бремер Глейсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Игрок команды Специя нанес удар, но мяч был заблокирован

61' Специя устремляется вперед с мячом.

60' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ох, нехорошо это выглядит. Войвода Мергим получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Войвода Мергим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Бремер Глейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Янис Антисте из команды Специя отправил кросс в штрафную...

57' Удар от ворот произведет Специя

57' Санабрия Антонио нанес удар, мяч был парирован, но Иван Проведель не удержал его в руках.

54' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Удар от ворот произведет Торино

52' Коваленко Виктор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

50' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Манай Рей пробил со штрафного прямо в стенку

46' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Эрлич Мартин уходит с поля и его заменяет Янис Антисте