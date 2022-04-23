Первый тайм

14' Сапата слева сместился к центру и сделал скидку на Муриэля, который с четырнадцати метров пробил рядом с правой штангой.

12' Муриэль справа со штрафного навесил к воротам, где в сутолоке Паломино пробил в штангу.

11' Скальвини справа вошёл в штрафную площадь, но обостряющую передачу в центр не решился делать.

10' Ещё один угловой удар исполнили гости. Мяч выбит на Де Рона, который издали пробил выше ворот.