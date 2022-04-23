  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Аталанта
0'
5' Undefined phrase: football_event_
Анри Тома
11'

Ход матча

5'
Анри Тома
 

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 0 Удары по воротам
  • 0 Удары в створ
  • 0 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 1 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 27 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 115
Венеция 3.5% (4)
X 8.7% (10)
Аталанта 87.8% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Аталанта
6.78
4.76
1.54
Все Коэффициенты
Новости
1
Маенпяя
Ники
37
Матею
Алеш
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
19
Ульманн
Максимилиан
27
Бузио
Джанлука
44
Ампаду
Этан
21
Кюизанс
Микаэль
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
77
Окереке
Давид
1
Муссо
Хуан
42
Скальвини
Джорджио
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
77
Дзаппакоста
Давиде
88
Пашалич
Марио
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
Венеция
4-3-3
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Венеция
Аталанта

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
2:0
СA
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 7 0.21
Окереке Давид 6 0.18
Араму Маттиа 5 (2) 0.15
Чрнигой Домен 2 0.06
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Бузио Джанлука 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Форте Франческо 1 0.03
Кальдара Маттиа 1 0.03
Ампаду Этан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Матею Алеш 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 9 0.27
Сапата Дуван 9 (3) 0.27
Малиновский Руслан 6 0.18
Муриэль Луис 5 0.15
Коопмейнерс Теун 4 0.12
Иличич Йосип 3 0.09
Миранчук Алексей 2 0.06
Де Рон Мартен 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Фройлер Ремо 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Пессина Маттео 1 0.03
Меле Йоаким 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Сиссе Мустафа 1 0.03
Госенс Робин 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Скальвини Джорджио 1 0.03
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 10 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 6 1
Бузио Джанлука 7 0
Анри Тома 4 1
Окереке Давид 4 1
Хапс Ридгесиано 5 0
Араму Маттиа 5 0
Кийине Софиан 5 0
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Свобода Михаэль 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Леццерини Лука 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Кюизанс Микаэль 2 0
Нани Луиш 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Матею Алеш 1 0
Перец Дор 1 0
Шнегг Давид 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 8 0
Малиновский Руслан 8 0
Де Рон Мартен 6 1
Демирал Мерих 7 0
Толой Рафаэл 6 0
Дзаппакоста Давиде 6 0
Фройлер Ремо 5 0
Джимсити Берат 5 0
Джан Пьеро Гасперини 0 2
Пеццелла Джузеппе 3 0
Коопмейнерс Теун 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
27
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
24%
4
15%
1-15
3
18%
6
22%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
2
12%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

31
16
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
13%
2
13%
1-15
5
16%
5
31%
16-30
6
19%
2
13%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
7
23%
2
13%
76-90

Забито

11
26
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 20
1
9%
4
15%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
2
18%
4
15%
61-75
3
27%
8
31%
76-90

Пропущено

25
23
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
16%
4
17%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
2
8%
6
26%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
7
28%
3
13%
61-75
6
24%
6
26%
76-90

Забито

28
53
13 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 13
12 Не забивали 8
5
18%
8
15%
1-15
4
14%
8
15%
16-30
4
14%
8
15%
31-45
5
18%
5
9%
46-60
5
18%
8
15%
61-75
5
18%
16
30%
76-90

Пропущено

56
39
24 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 22
8
14%
6
15%
1-15
8
14%
7
18%
16-30
8
14%
8
21%
31-45
8
14%
5
13%
46-60
11
20%
5
13%
61-75
13
23%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2
Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0
Аталанта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1
Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
2. Интер Милан Заявка 32 20 9 3 68 - 25 69
3. Наполи Заявка 33 20 7 6 59 - 27 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 33 17 7 9 54 - 37 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 32 17 5 10 53 - 40 56
8. Аталанта 0:0 Заявка 33 14 10 9 54 - 38 52
9. Верона Заявка 33 13 9 11 58 - 50 48
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино 1:0 Заявка 33 11 10 12 37 - 31 43
12. Удинезе Заявка 32 9 12 11 47 - 50 39
13. Болонья Заявка 32 10 8 14 35 - 45 38
14. Эмполи Заявка 33 8 10 15 42 - 60 34
15. Специя 0:1 Заявка 34 9 6 19 33 - 58 33
16. Сампдория Заявка 33 8 5 20 40 - 56 29
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Венеция 0:0 Заявка 33 5 8 20 26 - 58 23
19. Салернитана Заявка 32 5 7 20 26 - 69 22
20. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Торино 1:0 Заявка 17 8 5 4 28 - 16 29
9. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта 0:0 Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя 0:1 Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
17. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция 0:0 Заявка 17 2 5 10 16 - 32 11
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта 0:0 Заявка 17 10 4 3 28 - 15 34
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 16 7 3 6 29 - 22 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Специя 0:1 Заявка 18 4 3 11 16 - 38 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Торино 1:0 Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
15. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
16. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция 0:0 Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    14'
    Сапата слева сместился к центру и сделал скидку на Муриэля, который с четырнадцати метров пробил рядом с правой штангой.
  • Штанга
    12'
    Муриэль справа со штрафного навесил к воротам, где в сутолоке Паломино пробил в штангу.
  • 11'
    Скальвини справа вошёл в штрафную площадь, но обостряющую передачу в центр не решился делать.
  • Угловой
    10'
    Ещё один угловой удар исполнили гости. Мяч выбит на Де Рона, который издали пробил выше ворот.
  • Угловой
    9'
    Пашаличу головой не удалось нанести прицельный удар после навеса от углового флага.
  • 8'
    Прострел Хатебура справа к воротам защитники "Венеции" перехватили.
  • Видеоповтор
    7'
    Арбитры после просмотра повторов определили офсайд у Анри и гол отменили.
  • Офсайд
    6'
    Чеккарони в центре поля отобрал мяч у Сапаты и справа отправил вперёд Араму. Маттиа исполнил навес в штрафную площадь, где Анри головой в падении  пробил в левый угол. Но...
  • Опасный момент
    5'
    Партнёры вывели Джимсити слева к воротам. Берат низом пробил рядом с дальней штангой.
  • 4'
    Скальвини на линии штрафной площади в рискованном подкате выбил мяч у Окереке.
  • Угловой
    3'
    Гости исполнили угловой удар. Кто-то из игроков в малиновом на ближней штанге пробил неточно по воротам.
  • 2'
    "Венеция" играет в чёрной форме, "Аталанта" - в малиновой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Пьерлуиджи Пенцо"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Венеция 0:0 Аталанта онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Венеция 0:0 Аталанта

Исход игры
Венеция
3.5% (4)
Ничья
8.7% (10)
Аталанта
87.8% (101)
Тотал 2.5
Больше
65.74% (71)
Меньше
34.26% (37)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
49.6% (57)
0:2 Аталанта
12.2% (14)
1:3 Аталанта
10.4% (12)
0:1 Аталанта
9.6% (11)
1:1 Ничья
7.8% (9)
1:0 Венеция
1.7% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Венеция
Аталанта

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 