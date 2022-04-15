Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
История личных встреч
Венеция
Аталанта
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|7
|0.22
|Окереке Давид
|6
|0.19
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.16
|Чрнигой Домен
|2
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.06
|Бузио Джанлука
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Форте Франческо
|1
|0.03
|Кальдара Маттиа
|1
|0.03
|Ампаду Этан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|9
|0.28
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.28
|Малиновский Руслан
|6
|0.19
|Муриэль Луис
|5
|0.16
|Коопмейнерс Теун
|4
|0.13
|Иличич Йосип
|3
|0.09
|Миранчук Алексей
|2
|0.06
|Де Рон Мартен
|2
|0.06
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.03
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Толой Рафаэл
|1
|0.03
|Пессина Маттео
|1
|0.03
|Меле Йоаким
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Сиссе Мустафа
|1
|0.03
|Госенс Робин
|1
|0.03
|Пикколи Роберто
|1
|0.03
|Скальвини Джорджио
|1
|0.03
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|10
|1
|Кальдара Маттиа
|9
|0
|Чеккарони Пьетро
|6
|1
|Бузио Джанлука
|7
|0
|Анри Тома
|4
|1
|Окереке Давид
|4
|1
|Хапс Ридгесиано
|5
|0
|Араму Маттиа
|5
|0
|Кийине Софиан
|5
|0
|Вакка Антонио
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Свобода Михаэль
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|8
|0
|Малиновский Руслан
|8
|0
|Де Рон Мартен
|6
|1
|Демирал Мерих
|7
|0
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Дзаппакоста Давиде
|6
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Джимсити Берат
|5
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|2
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Коопмейнерс Теун
|3
|0
|Муссо Хуан
|1
|1
|Сапата Дуван
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Спортьелло Марко
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
27
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
24%
4
15%
1-15
3
18%
6
22%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
2
12%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
31
16
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
13%
2
13%
1-15
5
16%
5
31%
16-30
6
19%
2
13%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
7
23%
2
13%
76-90
Забито
11
26
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 20
1
9%
4
15%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
2
18%
4
15%
61-75
3
27%
8
31%
76-90
Пропущено
25
23
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
16%
4
17%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
2
8%
6
26%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
7
28%
3
13%
61-75
6
24%
6
26%
76-90
Забито
28
53
13 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 13
12 Не забивали 8
5
18%
8
15%
1-15
4
14%
8
15%
16-30
4
14%
8
15%
31-45
5
18%
5
9%
46-60
5
18%
8
15%
61-75
5
18%
16
30%
76-90
Пропущено
56
39
24 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 22
8
14%
6
15%
1-15
8
14%
7
18%
16-30
8
14%
8
21%
31-45
8
14%
5
13%
46-60
11
20%
5
13%
61-75
13
23%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2
Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0
Аталанта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1
Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|58 - 29
|71
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|68 - 25
|69
|3.
|Наполи
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|59 - 27
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 29
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|54 - 37
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|65 - 48
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|53 - 40
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|54 - 38
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|58 - 50
|48
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|58 - 53
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|36 - 31
|40
|12.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|47 - 50
|39
|13.
|Болонья
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|35 - 45
|38
|14.
|Эмполи
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 60
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|33 - 57
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|40 - 56
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|31 - 61
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 69
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|33
|2
|16
|15
|24 - 54
|22
|20.
|Венеция
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 16
|26
|10.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|17.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|29 - 22
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|16.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 25
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция - Аталанта
Исход игры
Венеция
2.4% (1)
Ничья
9.5% (4)
Аталанта
88.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
73.17% (30)
Меньше
26.83% (11)
Обе команды забьют
Да
82.93% (34)
Нет
17.07% (7)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
57.1% (24)
1:3 Аталанта
11.9% (5)
1:1 Ничья
9.5% (4)
0:2 Аталанта
9.5% (4)
0:1 Аталанта
4.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!