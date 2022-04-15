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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
 
Позже

Стадион:
Аталанта
Прогнозы 42
Венеция 2.4% (1)
X 9.5% (4)
Аталанта 88.1% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Аталанта
6.85
4.76
1.54
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Венеция
Аталанта

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
2:0
СA
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 7 0.22
Окереке Давид 6 0.19
Араму Маттиа 5 (2) 0.16
Чрнигой Домен 2 0.06
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Бузио Джанлука 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Форте Франческо 1 0.03
Кальдара Маттиа 1 0.03
Ампаду Этан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Матею Алеш 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 9 0.28
Сапата Дуван 9 (3) 0.28
Малиновский Руслан 6 0.19
Муриэль Луис 5 0.16
Коопмейнерс Теун 4 0.13
Иличич Йосип 3 0.09
Миранчук Алексей 2 0.06
Де Рон Мартен 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Фройлер Ремо 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Пессина Маттео 1 0.03
Меле Йоаким 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Сиссе Мустафа 1 0.03
Госенс Робин 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Скальвини Джорджио 1 0.03
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 10 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 6 1
Бузио Джанлука 7 0
Анри Тома 4 1
Окереке Давид 4 1
Хапс Ридгесиано 5 0
Араму Маттиа 5 0
Кийине Софиан 5 0
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Свобода Михаэль 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Леццерини Лука 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Кюизанс Микаэль 2 0
Нани Луиш 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Матею Алеш 1 0
Перец Дор 1 0
Шнегг Давид 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 8 0
Малиновский Руслан 8 0
Де Рон Мартен 6 1
Демирал Мерих 7 0
Толой Рафаэл 6 0
Дзаппакоста Давиде 6 0
Фройлер Ремо 5 0
Джимсити Берат 5 0
Джан Пьеро Гасперини 0 2
Пеццелла Джузеппе 3 0
Коопмейнерс Теун 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
27
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
24%
4
15%
1-15
3
18%
6
22%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
2
12%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

31
16
15 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
4
13%
2
13%
1-15
5
16%
5
31%
16-30
6
19%
2
13%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
7
23%
2
13%
76-90

Забито

11
26
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 5
24 Не забивали 20
1
9%
4
15%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
2
18%
4
15%
61-75
3
27%
8
31%
76-90

Пропущено

25
23
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
16%
4
17%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
2
8%
6
26%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
7
28%
3
13%
61-75
6
24%
6
26%
76-90

Забито

28
53
13 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 13
12 Не забивали 8
5
18%
8
15%
1-15
4
14%
8
15%
16-30
4
14%
8
15%
31-45
5
18%
5
9%
46-60
5
18%
8
15%
61-75
5
18%
16
30%
76-90

Пропущено

56
39
24 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 22
8
14%
6
15%
1-15
8
14%
7
18%
16-30
8
14%
8
21%
31-45
8
14%
5
13%
46-60
11
20%
5
13%
61-75
13
23%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2
Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0
Аталанта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1
Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
2. Интер Милан Заявка 32 20 9 3 68 - 25 69
3. Наполи Заявка 33 20 7 6 59 - 27 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 33 17 7 9 54 - 37 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 32 17 5 10 53 - 40 56
8. Аталанта Заявка 32 14 9 9 54 - 38 51
9. Верона Заявка 33 13 9 11 58 - 50 48
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 32 10 10 12 36 - 31 40
12. Удинезе Заявка 32 9 12 11 47 - 50 39
13. Болонья Заявка 32 10 8 14 35 - 45 38
14. Эмполи Заявка 33 8 10 15 42 - 60 34
15. Специя Заявка 33 9 6 18 33 - 57 33
16. Сампдория Заявка 33 8 5 20 40 - 56 29
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Салернитана Заявка 32 5 7 20 26 - 69 22
19. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
20. Венеция Заявка 32 5 7 20 26 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
17. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 16 7 3 6 29 - 22 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
15. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
16. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венеция - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 3 часа 59 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Венеция 2.4% (1)
    X 9.5% (4)
    Аталанта 88.1% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венеция
    Ничья
    Аталанта
    6.85
    4.76
    1.54
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Венеция - Аталанта

    Исход игры
    Венеция
    2.4% (1)
    Ничья
    9.5% (4)
    Аталанта
    88.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.17% (30)
    Меньше
    26.83% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    57.1% (24)
    1:3 Аталанта
    11.9% (5)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    0:2 Аталанта
    9.5% (4)
    0:1 Аталанта
    4.8% (2)
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    Венеция
    Аталанта

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