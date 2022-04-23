С угловым в исполнении Пеллегрини оборона "Интера" справляется, вторым темпом Лоренцо прострелил на линию штрафной на Мхитаряна, который в попытке пробить в касание не попал по мячу.

Одну минуту добавляет арбитр к основному времени первого тайма.

Брозович получает желтую карточку за фол против соперника в центре поля.

Звучит свисток на перерыв! Уверенное лидерство "Интера" по итогам первой половины!

45' Дюмфрис успевает на дальнюю штангу на подачу Перишича с левого фланга, сминает защитника, однако головой не попадает в створ.

43' Карсдорп получает мяч на правом краю штрафной от Эль-Шаарави и простреливает в центр, однако оборона "Интера" на месте.

42' В некоторой растерянности находится "Рома", не знают подопечные Моуриньо, что делать с мячом и как преодолевать оборону "Интера".

41' Отлично проводит концовку первого тайма "Интер", делая серьезную заявку на итоговую победу. "Рома" же не проигрывала в Серии А с 10 января, когда случилась неудача в игре с "Ювентусом" - 3:4.

40' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! МАРСЕЛО БРОЗОВИЧ!

Барелла цепляется за мяч на чужой половине поля и катит на Брозовича в штрафную, тот убрал под правую, обыграв Манчини, и закрутил снаряд в дальний верхний угол!

38' Чалханоглу со штрафного попытался закрутить мяч в створ, но снаряд угодил в "стенку", на отскоке Лаутаро попытался пробить в падении через себя, но не попал по мячу.

36' Манчини получает желтую карточку, причем скорее не за сам фол, а за бурную реакцию на свисток.

36' Опасный штрафной зарабатывает Димарко прямо на левой границе штрафной площади после контакта с Манчини.

35' Дюмфрис достает до мяча на правом фланге и катит чуть назад на Бареллу, который исполняет безадресную подачу.

34' Угловой на правом фланге зарабатывает "Интер", однако с подачей Чалханоглу к линии вратарской справляется оборона "Ромы".

32' Патрисиу страхует своих защитников за пределами штрафной, выбивая мяч за боковую линию в падении.

31' Пятый гол за "Интер" в Серии А забивает Дюмфрис, проводящий дебютный сезон после перехода из ПСВ. Плюс у голландца есть 4 ассиста в активе.

30' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДЕНЗЕЛ ДЮМФРИС!

Джеко в центре поля оставил мяч Чалханоглу, тот выдал своевременный пас на ход Дюмфрису, тот выскочил на рандеву с Патрисиу и покатил в "домик" португальцу!

29' После навеса Пеллегрини со штрафного Манчини выиграл верховую борьбу на линии вратарской, однако мяч прошел чуть правее створа!

28' Пеллегрини получает по ногам у края штрафной от Димарко, опасный "стандарт" готовят римляне.

26' Штрафной в исполнении "Интера" превратился в угловой, но после навеса Димарко мяч просквозил через всю штрафную, никого не задев.

25' Манчини откровенно цепляет за майку Чалханоглу на правом фланге обороны, арбитр обошелся без желтой карточки.

24' "Рома" уже уверенно отрывается по владению мячом, разменивая 60 процентов, но пробиться в штрафную "Интера" римлянам не удается.

22' Мхитарян с углового низом направил мяч на ближнюю штангу, однако Абрахаму не удалось исполнить скидку в глубину штрафной площади.

21' Проход Эль-Шаарави прерывает Брозович, однако мяч неудачно отскакивает за лицевую линию - первый угловой сегодня.

20' Мхитарян отвечает не менее дальним ударом - мяч прокатывается правее створа ворот Хандановича.

18' Чалханоглу наносит неприятный удар метров с 27, Патрисиу вытаскивает мяч из угла, а попытку сыграть на добивании прервал свисток арбитра - у кого-то из хозяев случился офсайд.

17' Последний раз на "Сан-Сиро" команды играли в четвертьфинале Кубка Италии, тогда "Интер" дома выиграл уверенно - 2:0.

16' Затяжная атака "Ромы" завершается навесом Карсдорпа с правого фланга, но выиграть верховую борьбу не удалось.

14' "Рома" получает возможность провести позиционную атаку, но продвижения вперед пока нет, более того, мяч доходит до Патрисиу.

12' Шкриньяр подключился к атаке, именно на него скидывал мяч Дюмфрис, но защитники "Ромы" справились.

10' Перишич в момент заброса по левому флангу оказывается в положении "вне игры", есть работа у помощника арбитра.

9' "Интер" на первых минутах владеет мячом гораздо больше, "Рома" предпочитает действовать вторым номером.

7' Димарко со штрафного направил мяч в правый от себя нижний угол, однако Патрисиу поймал снаряд намертво.

6' Рожер Ибаньес нарушает правила в центральной зоне, мяч установлен в 27 метрах от ворот "Ромы".

5' Барелла закидывает мяч в чужую штрафную в расчёте на Джеко, однако Патрисиу на выходе боснийца опережает.

4' Оливейра с левого фланга исполнил поперечную передачу вдоль линии штрафной, но защитники "Интера" справились.

3' На неделе "Интер" вышел в финал Кубка Италии, разгромив в ответном полуфинале "Милан" со счётом 3:0. "Рома" же готовится к полуфиналу Лиги конференций - в четверг команде Жозе Моуриньо предстоит выезд в Лестер.

2' В матче первого круга в декабре "Интер" победил в Риме со счётом 3:0, впрочем, с тех пор "Рома" набрала неплохой ход, являясь лучшей командой Серии А последних недель.