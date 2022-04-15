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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Рома

История личных встреч

Интер Милан
Рома

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед

39 матчей

35.9%
35.9%
28.2%
14 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.9%
28.2%
35.9%
14 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
46.2%
20.5%
13 побед 18 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:0
СA
0:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:2
МКЧ
0:2
СA
0:0
СA
0:3
К
2:3
К
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:0
К
1:1
К
0:1
СA
5:3
СA
1:0
С
3:1
К
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:3
К
2:1
СA
0:4
С
2:2
К
2:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 15 (3) 0.47
Джеко Эдин 13 0.41
Чалханоглу Хакан 7 (3) 0.22
Перишич Иван 5 (1) 0.16
Дюмфрис Дензел 4 0.13
Санчес Алексис 4 0.13
Корреа Хоакин 4 0.13
Барелла Николо 3 0.09
Шкриньяр Милан 3 0.09
Димарко Федерико 2 0.06
Гальярдини Роберто 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Видаль Артуро 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Д'Амброзио Данило 1 0.03
Брозович Марсело 1 0.03
Весино Матиас 1 0.03
Госенс Робин 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 15 (2) 0.45
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.24
Верету Жордан 4 (1) 0.12
Мхитарян Генрих 4 0.12
Смоллинг Крис 3 0.09
Эль-Шаарави Стефан 3 0.09
Ибаньес Рожер 3 0.09
Шомуродов Элдор 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.06
Кристанте Бриан 2 0.06
Афена-Гьян Феликс 2 0.06
Перес Карлес 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 8 0
Барелла Николо 7 0
Брозович Марсело 6 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Перишич Иван 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Шкриньяр Милан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Д'Амброзио Данило 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Ханданович Самир 1 0
Раноккия Андреа 1 0
Весино Матиас 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 13 1
Дзаньоло Николо 10 2
Карсдорп Рик 8 1
Кристанте Бриан 9 0
Абрахам Тэмми 9 0
Ибаньес Рожер 8 0
Пеллегрини Лоренцо 5 1
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Кумбулла Мараш 6 0
Афена-Гьян Феликс 4 1
Мхитарян Генрих 3 1
Оливейра Сержиу 4 0
Патрисиу Руй 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Фузато Даниэл 0 1
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Залевски Никола 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

38
30
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
4
11%
1
3%
1-15
9
24%
3
10%
16-30
6
16%
10
33%
31-45
6
16%
3
10%
46-60
11
29%
4
13%
61-75
2
5%
9
30%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
8%
5
24%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
1
8%
6
29%
61-75
4
31%
1
5%
76-90

Забито

31
25
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
18 Не забивали 19
4
13%
3
12%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
7
23%
7
28%
31-45
6
19%
4
16%
46-60
2
6%
3
12%
61-75
9
29%
29%
6
24%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
27%
2
13%
1-15
2
18%
5
33%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Забито

69
55
33 В 1-м тайме 26
36 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 19
3 Не забивали 5
8
12%
4
7%
1-15
12
17%
5
9%
16-30
13
19%
17
31%
31-45
12
17%
7
13%
46-60
13
19%
7
13%
61-75
11
16%
15
27%
76-90

Пропущено

24
36
13 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
4
17%
7
19%
1-15
6
25%
8
22%
16-30
3
13%
2
6%
31-45
2
8%
8
22%
46-60
2
8%
8
22%
61-75
7
29%
29%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1
Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
2. Интер Милан Заявка 32 20 9 3 68 - 25 69
3. Наполи Заявка 33 20 7 6 59 - 27 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 33 17 7 9 54 - 37 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 32 17 5 10 53 - 40 56
8. Аталанта Заявка 32 14 9 9 54 - 38 51
9. Верона Заявка 33 13 9 11 58 - 50 48
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 32 10 10 12 36 - 31 40
12. Удинезе Заявка 32 9 12 11 47 - 50 39
13. Болонья Заявка 32 10 8 14 35 - 45 38
14. Эмполи Заявка 33 8 10 15 42 - 60 34
15. Специя Заявка 33 9 6 18 33 - 57 33
16. Сампдория Заявка 33 8 5 20 40 - 56 29
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Салернитана Заявка 32 5 7 20 26 - 69 22
19. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
20. Венеция Заявка 32 5 7 20 26 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 38 - 13 36
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 16 9 2 5 32 - 20 29
9. Торино Заявка 16 7 5 4 27 - 16 26
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
17. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 16 2 4 10 16 - 32 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 16 10 3 3 28 - 15 33
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 16 7 3 6 29 - 22 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Специя Заявка 17 4 3 10 16 - 37 15
13. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
14. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
15. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
16. Сампдория Заявка 16 4 2 10 16 - 25 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 6 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 42
    Интер Милан 73.8% (31)
    X 21.4% (9)
    Рома 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Рома
    1.69
    4.45
    5.39
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Рома

    Исход игры
    Интер Милан
    73.8% (31)
    Ничья
    21.4% (9)
    Рома
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.5% (27)
    Меньше
    32.5% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    50% (21)
    1:1 Ничья
    14.3% (6)
    1:0 Интер Милан
    11.9% (5)
    3:1 Интер Милан
    7.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
    2:0 Интер Милан
    4.8% (2)
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