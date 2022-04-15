Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Сан-Сиро
История личных встреч
Интер Милан
Рома
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед
39 матчей
35.9%
35.9%
28.2%
14 побед 14 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.9%
28.2%
35.9%
14 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
46.2%
20.5%
13 побед 18 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|15 (3)
|0.47
|Джеко Эдин
|13
|0.41
|Чалханоглу Хакан
|7 (3)
|0.22
|Перишич Иван
|5 (1)
|0.16
|Дюмфрис Дензел
|4
|0.13
|Санчес Алексис
|4
|0.13
|Корреа Хоакин
|4
|0.13
|Барелла Николо
|3
|0.09
|Шкриньяр Милан
|3
|0.09
|Димарко Федерико
|2
|0.06
|Гальярдини Роберто
|2
|0.06
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.03
|Брозович Марсело
|1
|0.03
|Весино Матиас
|1
|0.03
|Госенс Робин
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|15 (2)
|0.45
|Пеллегрини Лоренцо
|8 (1)
|0.24
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.12
|Мхитарян Генрих
|4
|0.12
|Смоллинг Крис
|3
|0.09
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.09
|Ибаньес Рожер
|3
|0.09
|Шомуродов Элдор
|2
|0.06
|Дзаньоло Николо
|2
|0.06
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.06
|Кристанте Бриан
|2
|0.06
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.06
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|8
|0
|Барелла Николо
|7
|0
|Брозович Марсело
|6
|0
|Мартинес Лаутаро
|5
|0
|Перишич Иван
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Видаль Артуро
|3
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Шкриньяр Милан
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Раноккия Андреа
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|13
|1
|Дзаньоло Николо
|10
|2
|Карсдорп Рик
|8
|1
|Кристанте Бриан
|9
|0
|Абрахам Тэмми
|9
|0
|Ибаньес Рожер
|8
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|1
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Верету Жордан
|6
|0
|Кумбулла Мараш
|6
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|1
|Мхитарян Генрих
|3
|1
|Оливейра Сержиу
|4
|0
|Патрисиу Руй
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Фузато Даниэл
|0
|1
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
38
30
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
4
11%
1
3%
1-15
9
24%
3
10%
16-30
6
16%
10
33%
31-45
6
16%
3
10%
46-60
11
29%
4
13%
61-75
2
5%
9
30%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
8%
5
24%
1-15
4
31%
3
14%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
1
8%
5
24%
46-60
1
8%
6
29%
61-75
4
31%
1
5%
76-90
Забито
31
25
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 11
18 Не забивали 19
4
13%
3
12%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
7
23%
7
28%
31-45
6
19%
4
16%
46-60
2
6%
3
12%
61-75
9
29%
29%
6
24%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
27%
2
13%
1-15
2
18%
5
33%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Забито
69
55
33 В 1-м тайме 26
36 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 19
3 Не забивали 5
8
12%
4
7%
1-15
12
17%
5
9%
16-30
13
19%
17
31%
31-45
12
17%
7
13%
46-60
13
19%
7
13%
61-75
11
16%
15
27%
76-90
Пропущено
24
36
13 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
4
17%
7
19%
1-15
6
25%
8
22%
16-30
3
13%
2
6%
31-45
2
8%
8
22%
46-60
2
8%
8
22%
61-75
7
29%
29%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1
Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|58 - 29
|71
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|20
|9
|3
|68 - 25
|69
|3.
|Наполи
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|59 - 27
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 29
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|54 - 37
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|65 - 48
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|53 - 40
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|54 - 38
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|58 - 50
|48
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|58 - 53
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|36 - 31
|40
|12.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|47 - 50
|39
|13.
|Болонья
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|35 - 45
|38
|14.
|Эмполи
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 60
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|33 - 57
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|40 - 56
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|31 - 61
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 69
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|33
|2
|16
|15
|24 - 54
|22
|20.
|Венеция
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 58
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 13
|36
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 20
|29
|9.
|Торино
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 16
|26
|10.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|17.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 32
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|28 - 15
|33
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|29 - 22
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 37
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|15.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|16.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 25
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Рома
Исход игры
Интер Милан
73.8% (31)
Ничья
21.4% (9)
Рома
4.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.5% (27)
Меньше
32.5% (13)
Обе команды забьют
Да
82.5% (33)
Нет
17.5% (7)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
50% (21)
1:1 Ничья
14.3% (6)
1:0 Интер Милан
11.9% (5)
3:1 Интер Милан
7.1% (3)
2:2 Ничья
4.8% (2)
2:0 Интер Милан
4.8% (2)
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