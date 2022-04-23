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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Сампдория
0' 7'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 106
Верона 75.5% (80)
X 14.2% (15)
Сампдория 10.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Сампдория
1.86
3.90
4.64
Все Коэффициенты
96
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
88
Ринкон
Томас
14
Виейра
Ронни
2
Торсби
Мортен
11
Сабири
Абдельхамид
10
Капуто
Франческо
Верона
3-4-2-1
Сампдория
4-4-2

История личных встреч

Верона
Сампдория

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:1
ТМК
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
ТМК
0:1
СA
0:3
СA
4:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
5:0
К
4:1
СA
2:0
СB
2:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 16 0.47
Капрари Джанлука 10 (2) 0.29
Барак Антонин 10 (4) 0.29
Тамез Адриен 4 0.12
Калинич Никола 4 0.12
Фараони Марко 3 0.09
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.06
Лазович Дарко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Канчельери Маттео 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 7 (1) 0.21
Габбьядини Маноло 6 0.18
Квальярелла Фабио 3 (1) 0.09
Йосида Майя 2 0.06
Торсби Мортен 2 0.06
Сабири Абдельхамид 1 0.03
Конти Андреа 1 0.03
Экдаль Альбин 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Сенси Стефано 1 0.03
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 10 1
Гюнтер Корай 9 0
Казале Николо 8 0
Симеоне Джованни 7 0
Велозу Мигель 5 1
Фараони Марко 5 1
Калинич Никола 4 1
Бесса Даниэль 4 1
Илич Иван 4 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Депаоли Фабио 4 0
Игорь Тудор 3 0
Тамез Адриен 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экдаль Альбин 10 1
Берешиньски Бартош 11 0
Торсби Мортен 10 0
Кандрева Антонио 5 1
Мурру Никола 5 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Габбьядини Маноло 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Ринкон Томас 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Феррари Алекс 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Йосида Майя 1 0
Сенси Стефано 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
14
14 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
7
21%
3
21%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
4
12%
4
29%
31-45
5
15%
2
14%
46-60
7
21%
1
7%
61-75
7
21%
3
21%
76-90

Пропущено

19
27
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
11%
6
22%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
3
16%
5
19%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
4
21%
6
22%
61-75
6
32%
5
19%
76-90

Забито

25
24
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
5
20%
5
21%
1-15
4
16%
5
21%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
5
20%
6
25%
76-90

Пропущено

31
31
12 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
4
13%
7
23%
1-15
7
23%
6
19%
16-30
1
3%
6
19%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
3
10%
2
6%
61-75
11
35%
6
19%
76-90

Забито

58
38
27 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
12
21%
8
21%
1-15
7
12%
6
16%
16-30
8
14%
7
18%
31-45
8
14%
5
13%
46-60
11
19%
3
8%
61-75
12
21%
9
24%
76-90

Пропущено

50
58
18 В 1-м тайме 33
32 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 28
6
12%
13
22%
1-15
8
16%
9
16%
16-30
4
8%
11
19%
31-45
8
16%
6
10%
46-60
7
14%
8
14%
61-75
17
34%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1
Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0
Сампдория
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2
Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 21 9 3 71 - 26 72
2. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
3. Наполи Заявка 33 20 7 6 59 - 27 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 32 17 5 10 53 - 40 56
8. Аталанта Заявка 33 15 9 9 57 - 39 54
9. Верона 0:0 Заявка 34 13 10 11 58 - 50 49
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 33 11 10 12 38 - 32 43
12. Удинезе Заявка 32 9 12 11 47 - 50 39
13. Болонья Заявка 32 10 8 14 35 - 45 38
14. Эмполи Заявка 33 8 10 15 42 - 60 34
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория 0:0 Заявка 34 8 6 20 40 - 56 30
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Салернитана Заявка 32 5 7 20 26 - 69 22
19. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона 0:0 Заявка 17 9 3 5 32 - 20 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
16. Сампдория 0:0 Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
17. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона 0:0 Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
13. Сампдория 0:0 Заявка 17 4 3 10 16 - 25 15
14. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
15. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 6'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Верона: 70%, Сампдория: 30%.
  • 4'
    Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Кандрева Антонио из команды Сампдория подал угловой справа.
  • 4'
    Илич Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 4'
    Ауджелло Томмазо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Сампдория пытается что-то создать.
  • 3'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Опасность! Фараони Марко из команды Верона отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 1'
    Верона пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Верона начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Верона 75.5% (80)
X 14.2% (15)
Сампдория 10.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Сампдория
1.86
3.90
4.64
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Верона 0:0 Сампдория онлайн

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Прогнозы на матч Верона 0:0 Сампдория

Исход игры
Верона
75.7% (81)
Ничья
14% (15)
Сампдория
10.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (60)
Меньше
42.31% (44)
Обе команды забьют
Да
70.19% (73)
Нет
29.81% (31)
Популярный счёт
2:1 Верона
46.7% (50)
1:0 Верона
20.6% (22)
1:1 Ничья
13.1% (14)
1:2 Сампдория
6.5% (7)
2:0 Верона
5.6% (6)
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Верона
Сампдория

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