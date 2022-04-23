Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
15
Колли
Омар
88
Ринкон
Томас
14
Виейра
Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кьеза МаттиаВратарь
-
74 Бозеджа ЭлиаВратарь
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Верона
Сампдория
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
18 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|16
|0.47
|Капрари Джанлука
|10 (2)
|0.29
|Барак Антонин
|10 (4)
|0.29
|Тамез Адриен
|4
|0.12
|Калинич Никола
|4
|0.12
|Фараони Марко
|3
|0.09
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.06
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Илич Иван
|1
|0.03
|Бесса Даниэль
|1
|0.03
|Депаоли Фабио
|1
|0.03
|Чеккерини Федерико
|1
|0.03
|Канчельери Маттео
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.21
|Габбьядини Маноло
|6
|0.18
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.09
|Йосида Майя
|2
|0.06
|Торсби Мортен
|2
|0.06
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.03
|Конти Андреа
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Сенси Стефано
|1
|0.03
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|10
|1
|Гюнтер Корай
|9
|0
|Казале Николо
|8
|0
|Симеоне Джованни
|7
|0
|Велозу Мигель
|5
|1
|Фараони Марко
|5
|1
|Калинич Никола
|4
|1
|Бесса Даниэль
|4
|1
|Илич Иван
|4
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Депаоли Фабио
|4
|0
|Игорь Тудор
|3
|0
|Тамез Адриен
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|10
|1
|Берешиньски Бартош
|11
|0
|Торсби Мортен
|10
|0
|Кандрева Антонио
|5
|1
|Мурру Никола
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Конти Андреа
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Сенси Стефано
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
14
14 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
7
21%
3
21%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
4
12%
4
29%
31-45
5
15%
2
14%
46-60
7
21%
1
7%
61-75
7
21%
3
21%
76-90
Пропущено
19
27
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
11%
6
22%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
3
16%
5
19%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
4
21%
6
22%
61-75
6
32%
5
19%
76-90
Забито
25
24
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
5
20%
5
21%
1-15
4
16%
5
21%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
5
20%
6
25%
76-90
Пропущено
31
31
12 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
4
13%
7
23%
1-15
7
23%
6
19%
16-30
1
3%
6
19%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
3
10%
2
6%
61-75
11
35%
6
19%
76-90
Забито
58
38
27 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 11
5 Не забивали 10
12
21%
8
21%
1-15
7
12%
6
16%
16-30
8
14%
7
18%
31-45
8
14%
5
13%
46-60
11
19%
3
8%
61-75
12
21%
9
24%
76-90
Пропущено
50
58
18 В 1-м тайме 33
32 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 21
29 Не пропускали 28
6
12%
13
22%
1-15
8
16%
9
16%
16-30
4
8%
11
19%
31-45
8
16%
6
10%
46-60
7
14%
8
14%
61-75
17
34%
11
19%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1
Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0
Сампдория
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2
Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|9
|3
|71 - 26
|72
|2.
|Милан
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|58 - 29
|71
|3.
|Наполи
|Заявка
|33
|20
|7
|6
|59 - 27
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 29
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|65 - 48
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|53 - 40
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|57 - 39
|54
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|58 - 50
|49
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|58 - 53
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|38 - 32
|43
|12.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|47 - 50
|39
|13.
|Болонья
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|35 - 45
|38
|14.
|Эмполи
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 60
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|34
|8
|6
|20
|40 - 56
|30
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|31 - 61
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|26 - 69
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|33
|2
|16
|15
|24 - 54
|22
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|36 - 20
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 20
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 18
|24
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|17.
|Эмполи
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|23 - 38
|13
|18.
|Дженоа
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|33 - 17
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 24
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|13.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 25
|15
|14.
|Удинезе
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 26
|14
|15.
|Торино
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Верона 0:0 Сампдория
Исход игры
Верона
75.7% (81)
Ничья
14% (15)
Сампдория
10.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (60)
Меньше
42.31% (44)
Обе команды забьют
Да
70.19% (73)
Нет
29.81% (31)
Популярный счёт
2:1 Верона
46.7% (50)
1:0 Верона
20.6% (22)
1:1 Ничья
13.1% (14)
1:2 Сампдория
6.5% (7)
2:0 Верона
5.6% (6)
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