Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 16188 болельщиков

95' Удар от ворот произведет Верона

95' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

94' Мурру Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

93' Сенси Стефано из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

93' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Лазович Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Сабири Абдельхамид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Йосида Майя из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

90' Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Сампдория

87' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Берешиньски Бартош из команды Сампдория направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

86' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Депаоли Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Рефери не любит споров - именно за это Igor Tudor сейчас получил желтую

82' Капрари Джанлука пробил со штрафного прямо в стенку

81' Отличную игру провел сегодня Капрари Джанлука ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

80' Берешиньски Бартош - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Команда Верона сравняла счет! Игра продолжается!

78' Г О О О О Л - Капрари Джанлука забивает ударом с правой ноги!

78' Отличные скиллы показывает Капрари Джанлука , обводя своих соперников

77' Удар от ворот произведет Верона

77' Сабири Абдельхамид из команды Сампдория навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

76' Бошко Шутало наказан за толчок Экдаль Альбин

75' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Ох, нехорошо это выглядит. Феррари Алекс получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Феррари Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Капрари Джанлука из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

71' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Сампдория

69' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

68' Илич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Торсби Мортен наказан за толчок Бошко Шутало

62' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Удар от ворот произведет Сампдория

59' Фараони Марко из команды Верона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

58' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Сампдория

57' Шанс! Бошко Шутало из команды Верона пробил головой, но мимо

57' Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Виейра Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Сампдория

53' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Виейра Ронни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Удар от ворот произведет Сампдория

51' Матч возобновлен

51' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Тактическая замена. Гюнтер Корай уходит с поля и его заменяет Бошко Шутало