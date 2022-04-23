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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 16188
Сампдория
0'
32' Желтая карточка
Ринкон Томас
43' Желтая карточка
Гюнтер Корай
0:0
44' Не забитый пенальти
Капуто Франческо
0:1
44' Гол
Капуто Франческо
51' Желтая карточка
Виейра Ронни
1:1
78' Гол
Капрари Джанлука
80' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
83' Желтая карточка
Игорь Тудор
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:1. Гол Джанлуки Капрари (видео...
0:1. Гол Франческо Капуто (виде...

Ход матча

32'
 
Ринкон Томас
43'
Гюнтер Корай
 
44'
0:0
Капуто Франческо
44'
0:1
Капуто Франческо
46'
Шутало Бошко
Гюнтер Корай
 
51'
 
Виейра Ронни
61'
Ласанья Кевин
Барак Антонин
 
61'
Депаоли Фабио
Фараони Марко
 
64'
 
Экдаль Альбин
Ринкон Томас
64'
 
Сенси Стефано
Виейра Ронни
74'
 
Йосида Майя
Феррари Алекс
74'
 
Мурру Никола
Ауджелло Томмазо
78'
Капрари Джанлука
1:1
80'
 
Берешиньски Бартош
83'
Игорь Тудор
 
86'
 
Квальярелла Фабио
Капуто Франческо
90'
Бесса Даниэль
Илич Иван
 
90'
Велозу Мигель
Капрари Джанлука
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 107
Верона 75.7% (81)
X 14% (15)
Сампдория 10.3% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
96
Монтипо
Лоренцо
17
Чеккерини
Федерико
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
88
Ринкон
Томас
14
Виейра
Ронни
2
Торсби
Мортен
11
Сабири
Абдельхамид
10
Капуто
Франческо
Верона
3-4-2-1
Сампдория
4-4-2

История личных встреч

Верона
Сампдория

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:1
ТМК
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
ТМК
0:1
СA
0:3
СA
4:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
5:0
К
4:1
СA
2:0
СB
2:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 16 0.47
Капрари Джанлука 11 (2) 0.32
Барак Антонин 10 (4) 0.29
Тамез Адриен 4 0.12
Калинич Никола 4 0.12
Фараони Марко 3 0.09
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.06
Лазович Дарко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Канчельери Маттео 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 7 (1) 0.21
Габбьядини Маноло 6 0.18
Квальярелла Фабио 3 (1) 0.09
Йосида Майя 2 0.06
Торсби Мортен 2 0.06
Сабири Абдельхамид 1 0.03
Конти Андреа 1 0.03
Экдаль Альбин 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Сенси Стефано 1 0.03
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 10 1
Гюнтер Корай 10 0
Казале Николо 8 0
Симеоне Джованни 7 0
Велозу Мигель 5 1
Фараони Марко 5 1
Калинич Никола 4 1
Бесса Даниэль 4 1
Илич Иван 4 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Игорь Тудор 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Тамез Адриен 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Лазович Дарко 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 12 0
Экдаль Альбин 10 1
Торсби Мортен 10 0
Кандрева Антонио 5 1
Мурру Никола 5 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Ринкон Томас 3 0
Габбьядини Маноло 3 0
Сабири Абдельхамид 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Феррари Алекс 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Йосида Майя 1 0
Сенси Стефано 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Виейра Ронни 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
15
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
7
21%
3
20%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
4
12%
5
33%
31-45
5
15%
2
13%
46-60
7
21%
1
7%
61-75
8
24%
3
20%
76-90

Пропущено

20
28
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
2
10%
6
21%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
4
20%
5
18%
31-45
3
15%
2
7%
46-60
4
20%
6
21%
61-75
6
30%
6
21%
76-90

Забито

25
24
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
5
20%
5
21%
1-15
4
16%
5
21%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
5
20%
6
25%
76-90

Пропущено

31
31
12 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
4
13%
7
23%
1-15
7
23%
6
19%
16-30
1
3%
6
19%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
3
10%
2
6%
61-75
11
35%
6
19%
76-90

Забито

59
39
27 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 12
5 Не забивали 10
12
20%
8
21%
1-15
7
12%
6
15%
16-30
8
14%
8
21%
31-45
8
14%
5
13%
46-60
11
19%
3
8%
61-75
13
22%
9
23%
76-90

Пропущено

51
59
19 В 1-м тайме 33
32 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 21
30 Не пропускали 29
6
12%
13
22%
1-15
8
16%
9
15%
16-30
5
10%
11
19%
31-45
8
16%
6
10%
46-60
7
14%
8
14%
61-75
17
33%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1
Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0
Сампдория
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2
Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 21 9 3 71 - 26 72
2. Милан Заявка 33 21 8 4 58 - 29 71
3. Наполи Заявка 33 20 7 6 59 - 27 67
4. Ювентус Заявка 33 18 9 6 50 - 29 63
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 33 16 8 9 65 - 48 56
7. Фиорентина Заявка 32 17 5 10 53 - 40 56
8. Аталанта Заявка 33 15 9 9 57 - 39 54
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 33 12 10 11 58 - 53 46
11. Торино Заявка 33 11 10 12 38 - 32 43
12. Удинезе Заявка 32 9 12 11 47 - 50 39
13. Болонья Заявка 32 10 8 14 35 - 45 38
14. Эмполи Заявка 33 8 10 15 42 - 60 34
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 33 6 10 17 31 - 61 28
18. Салернитана Заявка 32 5 7 20 26 - 69 22
19. Дженоа Заявка 33 2 16 15 24 - 54 22
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 16 11 2 3 34 - 16 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 16 9 5 2 36 - 20 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
11. Болонья Заявка 16 7 3 6 20 - 18 24
12. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 25 - 24 23
13. Аталанта Заявка 16 4 6 6 26 - 23 18
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
17. Эмполи Заявка 16 3 4 9 23 - 38 13
18. Дженоа Заявка 16 1 8 7 11 - 23 11
19. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 16 11 4 1 33 - 17 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 16 9 6 1 30 - 12 33
5. Ювентус Заявка 16 9 5 2 29 - 18 32
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 16 6 3 7 19 - 24 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
13. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
14. Удинезе Заявка 15 3 5 7 19 - 26 14
15. Торино Заявка 16 3 5 8 9 - 15 14
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Верона 75.7% (81)
X 14% (15)
Сампдория 10.3% (11)
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Прогнозы на матч Верона 1:1 Сампдория

Исход игры
Верона
75.7% (81)
Ничья
14% (15)
Сампдория
10.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (60)
Меньше
42.31% (44)
Обе команды забьют
Да
70.19% (73)
Нет
29.81% (31)
Популярный счёт
2:1 Верона
46.7% (50)
1:0 Верона
20.6% (22)
1:1 Ничья
13.1% (14)
1:2 Сампдория
6.5% (7)
2:0 Верона
5.6% (6)
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