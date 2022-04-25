Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
23
Траоре
Хамед
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сассуоло
Ювентус
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
19 матчей
10.5%
15.8%
73.7%
2 победы 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
5.3%
47.4%
47.3%
1 победа 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|14 (6)
|0.42
|Скамакка Джанлука
|13 (1)
|0.39
|Распадори Джакомо
|9
|0.27
|Траоре Хамед
|7
|0.21
|Фраттези Давиде
|4
|0.12
|Дефрель Грегоре
|2
|0.06
|Джуричич Филип
|2
|0.06
|Лопес Максим
|1
|0.03
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Айхан Кан
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Самеле Луиджи
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.24
|Дибала Пауло
|8 (1)
|0.24
|Куадрадо Хуан
|4
|0.12
|Кин Мойзе
|4
|0.12
|Локателли Мануэль
|3
|0.09
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.09
|Маккенни Уэстон
|3
|0.09
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.09
|Кьеза Федерико
|2
|0.06
|Бернардески Федерико
|1
|0.03
|Кулушевски Деян
|1
|0.03
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Закария Денис
|1
|0.03
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|11
|0
|Распадори Джакомо
|7
|1
|Берарди Доменико
|8
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|1
|Скамакка Джанлука
|6
|0
|Фраттези Давиде
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Мюлдюр Мерт
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Траоре Хамед
|3
|0
|Айхан Кан
|1
|1
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Харрауи Абдау
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Нето Руан
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|8
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Мората Альваро
|5
|0
|Пеллегрини Лука
|5
|0
|Рабио Адриен
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Кин Мойзе
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
28
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
0
0%
3
11%
1-15
4
18%
5
18%
16-30
2
9%
5
18%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
7
32%
8
29%
61-75
4
18%
7
25%
76-90
Пропущено
27
19
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
7%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
9
33%
2
11%
31-45
7
26%
6
32%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
9
33%
5
26%
76-90
Забито
33
21
20 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 19
4
12%
6
29%
1-15
10
30%
4
19%
16-30
6
18%
2
10%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
6
18%
6
29%
76-90
Пропущено
29
11
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 9
5
17%
0
0%
1-15
5
17%
3
27%
16-30
6
21%
3
27%
31-45
4
14%
1
9%
46-60
3
10%
1
9%
61-75
6
21%
3
27%
76-90
Забито
55
49
26 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 20
6 Не забивали 4
4
7%
9
18%
1-15
14
25%
9
18%
16-30
8
15%
7
14%
31-45
7
13%
2
4%
46-60
12
22%
9
18%
61-75
10
18%
13
27%
76-90
Пропущено
56
30
27 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 12
30 Не пропускали 20
7
13%
4
13%
1-15
5
9%
5
17%
16-30
15
27%
5
17%
31-45
11
20%
7
23%
46-60
3
5%
1
3%
61-75
15
27%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1
Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лацио 2:1 Специя - Сассуоло 2:2
Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1
Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|60 - 30
|74
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|21
|9
|3
|71 - 26
|72
|3.
|Наполи
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|61 - 30
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 29
|63
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|66 - 50
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|54 - 42
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|57 - 39
|54
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|59 - 51
|49
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|58 - 53
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|38 - 32
|43
|12.
|Удинезе
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|49 - 52
|40
|13.
|Болонья
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|37 - 47
|39
|14.
|Эмполи
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|41 - 57
|30
|17.
|Кальяри
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|31 - 62
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|34
|3
|16
|15
|25 - 54
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|34 - 16
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|11.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 24
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 40
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 12
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 18
|32
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Удинезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|21 - 28
|15
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|14.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|15.
|Торино
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 15
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло - Ювентус
Исход игры
Сассуоло
2.3% (3)
Ничья
8.6% (11)
Ювентус
89.1% (114)
Тотал 2.5
Больше
62.26% (66)
Меньше
37.74% (40)
Обе команды забьют
Да
63.21% (67)
Нет
36.79% (39)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
41.4% (53)
0:2 Ювентус
14.1% (18)
0:1 Ювентус
13.3% (17)
1:3 Ювентус
5.5% (7)
1:1 Ничья
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:3 Ювентус
1.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!