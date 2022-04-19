РОССИЯ: Кубок 2021-2022
Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Спартак Москва
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед
33 матча
54.5%
9.1%
36.4%
18 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
27.3%
51.5%
21.2%
9 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
48.5%
15.2%
36.3%
16 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дивеев Игорь
|2
|0.67
|Заболотный Антон
|1
|0.33
|Ахметов Ильзат
|1
|0.33
|Кучаев Константин
|1
|0.33
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.33
|Чалов Фёдор
|0
|0
|Бистрович Кристиян
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|3
|3
|Промес Куинси
|2
|2
|Ларссон Джордан
|1
|1
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучаев Константин
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0
ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1
Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
68.8% (53)
Ничья
11.7% (9)
Спартак Москва
19.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
70.15% (47)
Меньше
29.85% (20)
Обе команды забьют
Да
79.1% (53)
Нет
20.9% (14)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
41.6% (32)
1:0 ЦСКА Москва
14.3% (11)
1:2 Спартак Москва
10.4% (8)
1:1 Ничья
7.8% (6)
2:2 Ничья
3.9% (3)
3:2 ЦСКА Москва
2.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!