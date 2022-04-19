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РОССИЯ: Кубок 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 77
ЦСКА Москва 68.8% (53)
X 11.7% (9)
Спартак Москва 19.5% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Спартак Москва
2.24
3.66
3.54
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ЦСКА Москва
Спартак Москва

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

33 матча

54.5%
9.1%
36.4%
18 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

27.3%
51.5%
21.2%
9 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

48.5%
15.2%
36.3%
16 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
3:2
ПЛ
2:1
К«П
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
К
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:5

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дивеев Игорь 2 0.67
Заболотный Антон 1 0.33
Ахметов Ильзат 1 0.33
Кучаев Константин 1 0.33
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.33
Чалов Фёдор 0 0
Бистрович Кристиян 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 3 3
Промес Куинси 2 2
Ларссон Джордан 1 1

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучаев Константин 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0
ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1
Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1
1/8 финала
3 Балтика
0 Чайка
3 Динамо Москва
0 Нижний Новгород
0 Локомотив Москва
4 Енисей
2 Рубин
1 Ротор
1 Алания
0 Арсенал Тула
6 Зенит
0 КАМАЗ
1 Сочи
2 ЦСКА Москва
6 Спартак Москва
1 ФК Кубань
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2022, осталось 1 день 7 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 77
    ЦСКА Москва 68.8% (53)
    X 11.7% (9)
    Спартак Москва 19.5% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    2.24
    3.66
    3.54
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Спартак Москва онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    68.8% (53)
    Ничья
    11.7% (9)
    Спартак Москва
    19.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.15% (47)
    Меньше
    29.85% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    79.1% (53)
    Нет
    20.9% (14)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    41.6% (32)
    1:0 ЦСКА Москва
    14.3% (11)
    1:2 Спартак Москва
    10.4% (8)
    1:1 Ничья
    7.8% (6)
    2:2 Ничья
    3.9% (3)
    3:2 ЦСКА Москва
    2.6% (2)
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