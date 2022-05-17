Стадион: Raatin stadion
0:1
41' ГолВяйринен Тим
0:2
64' ГолДе Паула Таллес
0:3
73' ГолДе Паула Таллес
82' Желтая карточкаRafael Floro
Ход матча
41'
0:1
64'
0:2
73'
0:3
82'
35
Уорд
Каллум
11
Рафинья
24
Rafael
Floro
16
Банза
Енох
28
Кабаши
Армеш
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
-
24 Rafael FloroЗащитник
-
16 Банза ЕнохПолузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
30 Noah Pallas
-
-
19 Onni Suutari
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Okko Nenonen
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
История личных встреч
Оулу
КуПС
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
10 матчей
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оулу - Хонка 2:1 Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1
Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1
КуПС
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1
КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5