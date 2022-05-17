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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Оулу
0:3
Конец матча
КуПС
0'
0:1
41' Гол
Вяйринен Тим
0:2
64' Гол
Де Паула Таллес
0:3
73' Гол
Де Паула Таллес
82' Желтая карточка
Rafael Floro
90'+3
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
3
Коскела
Миика
11
Рафинья
24
Rafael
Floro
16
Банза
Енох
28
Кабаши
Армеш
44
Magnus
Breitenmoser
20
Лииматта
Отсо
9
Лопес
Майкл
8
Marius
Koenkkoelae
21
Крайдль
Йоханнес
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
33
Хямяляйнен
Танели
15
Henry
Uzochokwu
14
Попович
Антон
8
Дальстрем
Себастьян
23
Каррильо
Даниэль
II
17
Ярвинен
Ииро
9
Вяйринен
Тим
11
Де
Паула
Таллес
Оулу
КуПС

История личных встреч

Оулу
КуПС

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

10 матчей

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

История матчей

В
2:0
В
0:2
К
1:0
К
2:6
КС
0:2
КЛ
1:0
В
3:1
В
2:5
КЛ
0:0
ТМС
1:4

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Оулу - Хонка 2:1 Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1
Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1
КуПС
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1
КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1 ХИК - КуПС 1:1 Унион Берлин - КуПС 0:0 ХИФК - КуПС 1:5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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