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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
ХИК
0:1
Перерыв
Лахти
0'
21' Желтая карточка
Вирта Эмели
0:1
45' Гол
Пирттийоки Юхо

Ход матча

21'
 
Вирта Эмели
25'
 
Сейдиу Арлинд
Адеми Альбион
45'
0:1
Пирттийоки Юхо
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Лахти
5.07
9.45
9.90
Все Коэффициенты
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
17
Мартич
Мануэль
22
Райтала
Юкка
19
Терхо
Каспер
56
Хетемай
Перпарим
6
Жаир
20
Мурило
37
Танака
Атому
18
Радулович
Боян
58
Или-Кокко
Йоханнес
25
Регеро
Антонио
22
Хертси
Лооренц
15
Пирттийоки
Юхо
93
Martinos
Christofi
26
Мемола
Хюсен
70
Эмсис
Эдуард
8
Клинга
Матти
10
Вирта
Эмели
77
Адеми
Альбион
9
Чарльз
Джеффри
7
Зекири
Альтин
ХИК
Лахти

История личных встреч

ХИК
Лахти

35 матчей

80%
20%
28 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
20 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед

49 матчей

57.1%
22.4%
20.5%
28 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

40.8%
40.8%
18.4%
20 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.8%
38.8%
20.4%
20 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

В
1:1
В
0:1
В
2:0
К
1:1
В
1:1
В
0:4
VEL
2:2
В
4:0
В
3:0
К
1:4
В
0:2
В
2:1
В
1:2
В
3:0
В
0:0
В
0:0
В
1:4
В
2:2
К
0:3
В
1:2
КЛ
1:1
В
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
2:0
КЛ
2:0
В
0:2
В
0:0
В
3:1
В
0:2
В
2:1
В
0:1
В
2:0
В
3:0
В
2:0
КЛ
1:2
ТМС
0:2
КЛ
3:2
К
3:0
В
0:1
В
0:0
КЛ
4:1
В
1:2
В
1:0
КЛ
2:2
ТМС
4:0
В
0:1
В
1:2
КЛ
1:0

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2
ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Алашкерт - ХИК 2:4 ХИК - Интер Турку 0:1
Лахти
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лахти - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1
ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1 Лахти - ХИК 0:1 Лахти - Хака 0:2 КуПС - Лахти 2:2
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Пирттийоки Юхо бьет в цель!
  • 25'
    Адеми Альбион уходит с поля. Сейдиу Арлинд выходит вместо него
  • Желтая карточка
    21'
    Вирта Эмели получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Лахти
5.07
9.45
9.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ХИК 0:1 Лахти онлайн

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